小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16 聯合新聞網 文／小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 大家對牆頭草的印象，應該是很會見風轉舵，臨機應變反應很快。這樣的人在職場裡，處事圓融不易得罪他人，搭配察言觀色的本領，與三寸不爛之舌，一旦贏得主管歡心，扶搖直上的機會便很大。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測牆頭草指數？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Pietro Alligo & Giulia F. Massaglia(After Tarot)

A：測牆頭草指數30分。(聖杯六正位)

牌面上的二個小孩，一起往爺爺的方向跑去。

A：測牆頭草指數30分。(聖杯六正位) 分享 facebook

這張牌表示你的個性比較慢熱。會給人一種疏離感，由於不易與他人熟稔，你的朋友圈會比較小，交情好的朋友就那幾個，但你們很懂得彼此，不會輕易踩到地雷區。小孟老師在此提醒你，真心的朋友會在你有需要時，給予你協助與安慰，讓你能感受到那份溫暖。

B：測牆頭草指數80分。(聖杯二正位)

牌面上的男女互相擁抱，白貓則在女生腳邊撒嬌。

B：測牆頭草指數80分。(聖杯二正位) 分享 facebook

這張牌表示你想要讓自己更好。因此當你遇到對你有利的人時，你會想討他們的歡心，用他們喜歡的方式互動，當你們的關係足夠要好，便有可能你的貴人，在你有需要時拉你一把。小孟老師在此提醒你，將你的期望訴說出來，對方才能幫你創造機會。

C：測牆頭草指數10分。(聖杯一正位)

牌面上杯子裡的水向外噴，雲裡伸出扶著愛心的手。

C：測牆頭草指數10分。(聖杯一正位) 分享 facebook

這張牌表示你的個性有話直說。無論對方愛不愛聽，你只想表達內心真實想法，因為你不想說謊或假裝。如果有人因此討厭你，你會覺得那是他的問題，或你們可能不適合當朋友。小孟老師在此提醒你，他人的言行讓你難受時，請跟EQ高的人聊聊，有助轉換你的心境。

D：測牆頭草指數99分。(聖杯十正位)

牌面上一家老小聚在一起，在地上點燃柴火取暖。

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這張牌表示你很重視他人眼光。你想帶給他人好的印象，因此在說話前會先想一下，什麼樣的話會會傷到他人，什麼樣的話聽了比較舒服，以減少說錯話的機率。小孟老師在此提醒你，學習把焦點放在好的地方，讓自己有更多正念，你就能感受到更多快樂。

E：測牆頭草指數50分。(聖杯三正位)

牌面上在結實累累葡萄樹下，三個女子舉起杯子在跳舞。

E：測牆頭草指數50分。(聖杯三正位) 分享 facebook

這張牌表示你想成為中立國。你不喜歡說他人閒話，八卦流言也只是聽聽而已，加上有些隱私不想他人窺探，與人相處你會點到為止，人人都好但有個安全界限。小孟老師在此提醒你，安心與他人分享內心感受，有時反而會收到意想不到的祝福唷！