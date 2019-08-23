雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 魅力是一種很奇妙的東西，是一種與生俱來由內而外散發的狀態，特別的是有魅力的人不一定外表好看，更多時候是性格、氣質、態度在舉手投足間自然流露出好像磁鐵ㄧ般的吸引力。如果能夠了解自己的特質，便能將自身魅力開到最大值！就讓我們來看看十二星座的人他們獨特的魅力在哪裡吧？

牡羊座

牡羊座的人就像一顆小太陽，性格活潑開朗，特別自然大方，他們勇於追求自己的夢想，喜惡分明，喜歡用玩遊戲的方式去對待任何事，這樣的特質讓人待在他們身旁覺得輕鬆自在，不必拐彎抹角，而且他們特別有正義感跟義氣，這樣的陽光朝氣真的很迷人呢！

金牛座

金牛座的人常給人一種敦厚踏實的感覺，讓人有種安全感，除此之外他們認真且精明，喜歡追求自我價值感，金星守護的金牛們是很有質感的，懂得品味生活，對吃也非常重視，深知美食療癒人心的作用。他們可是擁有會好想跟他們一起生活的魅力呢！

雙子座

雙子座的人天生喜歡千變萬化的人生，所以他們對什麼事都充滿好奇，喜歡學習新東西的他們才華洋溢，頭腦聰明的他們在人際關係上更是八面玲瓏，很受歡迎。他們的魅力就在於總是能掌握最新資訊，又熱愛交友也喜歡打扮自己，來去一陣風讓人抓不住！

巨蟹座

巨蠍座的人個性溫暖、又細膩體貼，對人總是非常關懷，善良大度，特別喜歡照顧跟保護弱小，跟他們相處常會有一種被像家一樣的溫柔支持著，讓人會不知不覺地陷下去，說到家他們又真的戀家，喜歡打造一個舒適的家庭空間，那就是他們的城堡，會溫柔的照顧著他想邀請的賓客，真心讓人會想巨蟹座結婚的結婚魅力呢。

獅子座

獅子座的人熱情大方，他們就是森林中的霸王，桀敖不馴，同時又很愛護自己讓自己永遠自信又亮麗，他們對朋友總是義氣相挺非常阿莎力，可以說是爽快又歡樂的一群人，因為性格正面積極又很愛美，總是會讓人想多看他們兩眼，而且只要有觀眾的地方他們都很樂意展現自己，炒熱氣氛，可以說是聚會人氣王的王者魅力呢。

處女座

處女座的人非常擅長分析組織事物，他們做事靈巧慧頡，又非常有執行力，通常都是專業人士，而跟人相處他們幽默風趣，很懂得觀察他人適時的展現細心體貼，不管男女都帶有剛強跟陰柔併計的一面。相較於獅子座，處女朋友學識淵博卻內斂，他們相信花若芬芳蝴蝶自來，也因此造就了會讓人很想探尋寶藏細細品嘗的魅力！

天秤座

天秤座的人非常擅長與人交際，天生能掌握溝通與傳達的力量，他們為人親和總是像鄰家大哥哥大姊姊，讓人覺得相處很舒服輕鬆，他們也很懂得掌握開玩笑的限度，總是能恰到好處。天秤座的人還特別愛美，從小就容易被美麗的人事物吸引，他們會讓自己充滿氣質，優雅浪漫，不知不覺中就成了桃花超強的萬人迷了！

天蠍座

天蠍座的人很喜歡做研究與探索，對於他們喜歡的事物總是充滿熱情，通常能闖出一番事業，善於洞悉事物的他們總讓人覺得有種神秘的力量，好像誰都會被他們看透。除此之外他們也注重自己外表上的保養，舉手投足之間充滿了性感的魅惑力！

射手座

射手座的人就像是一座會飛的遊樂園，他們本身喜歡找尋各種樂趣，不管是上山下海還是下廚或是做手工藝，每一樣東西他們都能玩得不亦樂乎，他們也是自由的夢想一號，隨時準備好出發去世界各地探險，生命力驚人，有著歡樂探險家的魅力呢。

摩羯座

摩羯座的人面對人生就像是蓋房子，他們喜歡去穩紮穩打讓每件事情都在能控制的軌道上，也因為如此他們非常容易成功，這種務實又理性的個性會讓人產生信賴感，上半身是羊下半身是魚的魔羯其實性格多變，又善於整合，在人際上也是交際高手，擁有柔性的強人魅力呢。

水瓶座

水瓶座的人搞怪多變化，他們喜歡創新喜歡找樂子，突破傳統創造潮流也是他們的強項，他們很適合在引領潮流的產業發展，同時他們也是非常大愛的一群，關懷弱勢、在乎生態保育，對於不公不義的事情會看不下去，心地善良的他們，為人有種真誠又可愛的魅力！

雙魚座

雙魚座的人有著極強的藝術天賦，他們溫柔多情又敏感，心思細膩就好像絲綢一般，也因為如此所以興趣非常多，待人溫柔悲憫，讓人很容易著迷他們一身藝術家的氣質，沉醉在他們溫柔的對待裡。看起來單純卻複雜又捉摸不透的雙魚，隱隱的散發著神秘的溫柔魅力。