殺破狼周運勢／白羊收入有增加趨勢 金牛桃花盛開的時期

2019-09-01 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年9月2日~9月8日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，在職場上會獲得額外的獎金或加給，同時加班費也增加不少，如果有兼職或是發展副業，收入有增加的趨勢。

感情運方面，金星落在工作宮位與太陽、水星、火星合相，在職場會受到許多人傾慕，某些白羊座會陷入職場戀情。然而受到海王星與木星影響，你會分不出自己只是喜歡被愛慕的感覺，還是真的想投入這份感情。

本週須注意的部分：

工作運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚工作宮位，職場有許多大大小小的問題需要你處理，甚至必須處理專業領域以外的事務，是公司不可或缺的重要角色，卻會厭惡自己被過度使用。

健康運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚健康宮位，當心刀火燙傷見血光，此時容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。心血管方面的疾病要注意，此時也會是感染感冒的高峰期。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到太陽、水星、金星、火星，以及海王星影響，到外地容易生病，精神壓力大，認床、睡不好的問題也特別嚴重。遠行請把常備良藥帶好，以備不時之需。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚戀愛宮位，會是桃花盛開的時期，甚至同時會有兩個以上的曖昧對象，受到慾望宮位的木星影響，此時誘惑會很多，當心捲入桃色糾紛中。

工作運方面，土星與冥王星齊聚在遠行宮位，與太陽、水星、金星、火星有良好連結，有很多出差與外派的機會，在工作之餘，也可以好好遊覽當地。某些金牛座會考慮在海外找適合自己專業的工作。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到戀愛宮位的太陽、水星、金星、火星影響，盡量避免讓朋友介入你的戀情問題，這些朋友不但不會幫你解決問題，還會替你製造情感的糾紛。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到玩樂宮位的太陽、水星、金星、火星影響，花太多錢在娛樂、追星、看演唱會上，累積許多卡債需要分期攤還，生活費用緊縮。某些金牛座的寵物與小孩身體狀況令你擔憂，醫療支出較多。

雙子座：

整體運勢：

家宅運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚家宅宮位，此時可能正在籌備婚事，家庭會有新成員加入。沒有婚嫁煩惱的雙子座，則會因為工作的需求，必須要搬家或離家到外地去。

金錢運方面，在財務宮位的土星、冥王星與家宅宮位的太陽、水星、金星、火星有良好連結，此時會需要搬家或購屋，家人會在經濟方面給予你幫助。某些雙子座會因為買賣房地產獲利，或是斡旋到較為優惠的價格。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到太陽、水星、金星、火星，以及木星的影響，在職場上除了自己份內的工作之外，還得要幫許多同事收拾殘局。某些雙子座則會因為工作的調整，需要搬家或離家。

感情運方面，在感情宮位的木星受到家宅宮位的太陽、水星、金星、火星影響，會有一些問題夾在情感對象與家人之間兩面不是人，雙方都有一些令你為難的要求，必須非常細心處理這些問題。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚面試宮位，想找新工作或是轉換領域的巨蟹座，此時面試較為討喜，錄取的機率很高，沒有求職困擾的巨蟹座，新技術的學習可以很快上手，工作越來越順心。

旅遊運佳，太陽、水星、金星、火星齊聚旅遊宮位，此時出門旅行，行程十分緊湊，會很有效率地到想朝聖的景點打卡，食宿待遇十分高級，甚至因為特殊的身份獲得升等的禮遇。

本週須注意的部分：

感情運方面，土星與冥王星持續齊聚在情感宮位，情感關係中一旦有外在因素的干擾，對方就無法給你正面的回應，該是設下停損點的時候了，有很多現實面的問題需要理性思考。

交通運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚交通宮位，受到海王星與木星影響，駕駛車輛或騎車需特別注意交通安全，此時被開罰單的機率較高，同時容易與人發生行車糾紛，交通工具常常故障，需要進廠維修。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚金錢宮位，手上有餘裕的金錢可以花在物質享受上，在吃喝玩樂上的花費較不節制，好不容易賺得的收益，會因為許多不必要的支出而浪費掉。

工作運方面，在志業宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，工作會比較平順，雖然依舊忙碌，但職場上的地位會穩定下來，做任何事情不再綁手綁腳，可大刀闊斧地展現才能。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在金錢宮位的太陽、水星、金星、火星以及財務宮位的海王星影響，會砸下大筆的金錢，討戀愛對象歡心，但對方的反應似乎不如你預期。某些獅子座則會把錢大量花在小孩與寵物身上。

健康運方面，土星與冥王星齊聚健康宮位，經年累月的操勞，一些慢性疾病的症狀浮現，注意泌尿系統的問題，筋骨、牙齒、皮膚有許多小毛病常常困擾你，睡眠狀況不佳，身心靈需要好好調理。

處女座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，常常會有出遠門的機會，或是迷上了旅行，會到海外代購一些商品，賺賺外快，可能還會因此開發出新的副業。

學業運方面，在學業宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，會有許多學術交流的活動，以及各種競賽要參加，甚至會有機會到海外交換學生。某些處女座會計畫到海外留學、打工度假或是遊學。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的太陽、水星、金星、火星影響，以及家宅宮位的木星影響，情感關係的問題會擴大到雙方家人身上，與對方的家人處不好，容易發生三方的爭執，有些處女座還在情傷當中，家人會對這段關係過份關注，使你感到煩悶。

工作運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚命宮，在職場上會是一個不可或缺的角色，有許多人仰賴著你，每天處在極度疲勞的狀態，體力耗損非常嚴重，雖然很想休息，一旦你不在工作崗位，整個工作團隊就會陷入混亂。

健康運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚命宮，依然要當心血光之災，容易有意外傷害，身體有過勞的傾向，體力耗損嚴重。心肺功能較不理想，有頭暈、目眩、心悸的症狀，要特別留意。感染感冒的機率也比較高。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，投資運佳，可選擇好的時間點獲利了結。沒有投資習慣的天秤座，財務壓力會逐漸降低，經營的副業也會有不錯的進帳。

感情運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚秘密宮位，暗戀的對象會發現你的心意，然而這段愛戀，會因為一些因素，只能在地下進行，無法公開讓週遭的人知道。

本週須注意的部分：

工作運方面，太陽、水星、金星、火星嚴重影響工作宮位的海王星，對工作感到嚴重倦怠，事務進行十分緩慢，太多情緒性的問題嚴重干擾著你，會讓你想丟下工作，一走了之。

交通運方面，在交通宮位的木星受到太陽、水星、金星、火星以及海王星影響，此時注意交通安全，出遠門容易迷路，同時當心被開罰單，以及與人發生行車糾紛，交通工具有嚴重的故障，需要維修，出門會感覺較不方便。

溝通運方面，在溝通宮位的木星受到太陽、水星、金星、火星以及海王星影響，一時嘴快，把內心的幹話說出來，引發軒然大波，在網路上被人攻擊或肉搜。此時要特別謹言慎行，容易惹上口舌是非。

天蠍座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽、水星、金星、火星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，有些朋友會想約你出來聚聚。此時會因為一些社交活動，認識新朋友，這些人會成為你的貴人，在各種事情上給予你幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到太陽、水星、金星、火星影響，會在社交場合，認識有好感的對象，不過對方似乎只想和你搞搞曖昧。有對象的天蠍座，情感關係當心被第三者介入，或是有人想破壞你的情感關係。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到人際關係宮位的太陽、水星、金星、火星以影響，會被人慫恿做些投資，或買很多浪費錢的東西，但這些投資與物品其實你並不那麼需要，會有種被人欺騙的感覺。

工作運方面，土星與冥王星持續影響溝通宮位，在職場上有許多口舌是非的困擾，與週遭的人溝通不良，雖然已經盡量不想惹麻煩，但工作領域會有許多針對你的言論攻擊，造成你執行工作的困擾。

學習運方面，土星與冥王星持續影響學習宮位，開學之後，會感覺許多專業科目跟不上別人，對於學業感到較為灰心，課業壓力較大，考試成績也不理想，此時必須要思索在學習態度上需要改進的地方，否則將一直陷入惡性循環。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚志業宮位，會因為一些偶發的事件在工作領域成為眾人注目的焦點，業務量暴增，生活會被工作與事業所佔滿，在職場的地位會被提升。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星與志業宮位的太陽、水星、金星、火星有良好連結，會因為優異的工作表現被加薪，或是獲得額外的獎金鼓勵。經濟狀況會略有改善。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的木星與金星、海王星相位不良，在工作領域上會有許多傾慕者，某些人會大膽地向你表達好感，可能因此陷入職場戀情中。情感穩定下來的射手座生活非常忙碌，對於情感關係會有些忽略。

健康運方面，在命宮的木星會受到志業宮位的太陽、水星、金星、火星影響，工作有過勞的傾向，每天都感覺十分勞累，體力消耗較為迅速。此時會發現自己嚴重發福，飲食要開始節制了。

摩羯座：

整體運勢：

感情運佳，在戀愛宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，單身的摩羯座，出遠門會有怦然心動的邂逅，甚至會有異國桃花來追求，有對象的摩羯座，與喜歡的人不妨規劃一個海外行程，情感關係會因此更為穩固。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽、水星、金星、火星與天王星有良好連結，會有一個遠行計畫，到海外看演唱會，或參加大型的娛樂活動。某些摩羯座會在旅行途中巧遇名人，感覺很驚喜。

本週須注意的部分：

工作運方面，在面試宮位的海王星受到太陽、水星、金星、火星的影響，面試新工作，會因為學歷問題受到刁難，感覺專業能力受到輕視。某些摩羯座此時會需要到外地出差，差旅待遇雖然很好，但被授與的任務非常棘手。

學業運方面，在學業宮位的太陽、水星、金星、火星受到海王星影響，正面臨選修課程混亂的時期，對於進入的科系有嚴重的學習障礙，在學習環境中有些適應不良。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚慾望宮位，與喜歡的對象有許多肢體接觸的機會，甚至會以肉體關係確認彼此的心意。單身的水瓶座慾望需求較為強烈，可能會尋求一夜情排遣空虛與寂寞。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與財務宮位的太陽、水星、金星、火星有良好連結，此時家人對你特別大方，會默默地幫你把一些帳單清償掉。某些水瓶座會繼承家中的一些資產，必須要花很多心思去處理一些稅務。

本週須注意的部分：

金錢運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚財務宮位受到海王星與木星的影響，錢包要看緊，容易遺失貴重物品。信用卡會出現一些麻煩，必須重新辦理證件，在短期間內無法使用線上支付的系統，買東西十分不便。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到財務宮位的太陽、水星、金星、火星影響，當心與人發生財務糾紛，有些代墊的款項收不回來。某些水瓶座處理資產相關問題會與週遭的人發生不愉快，甚至因此與親朋好友撕破臉。

雙魚座：

整體運勢：

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星與太陽、水星、金星、火星有良好連結，隨性決定了一趟旅程，會在旅途中結識合得來的旅伴，帶你遊覽新奇的景點。某些雙魚座與會與喜歡的人一起旅行，關係會因此更進一步。

感情運方面，太陽、水星、金星、火星齊聚感情宮位，會是情感關係能否守得雲開見月明的關鍵期，某些雙魚座會在此時脫單。然而受到家宅宮位的木星影響，家人會過度關注你的情感狀況，令你感到困擾。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的太陽、水星、金星、火星影響，與合作的夥伴意見不合，需要妥協一些堅持，由於這些人不太受控，會成為拖累整個團隊的豬隊友，把事情搞砸，你還要負責收拾爛攤子。

健康運方面，在命宮的海王星受到志業宮位的木星以及夥伴宮位的太陽、水星、金星、火星影響，工作有過勞的傾向，容易被伴侶或是朋友拖累，每天付出一堆心力幫助別人，自己卻有抑鬱的傾向。

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