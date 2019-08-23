9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖／StockSnap 分享 facebook 引用二數的指引做為九月的開端：）

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轉得過頭，你不在泥濘，在美好的雨夜間，

故事的全貌，只在時光流轉後盡現，

距離結論，尚遠。

★生命靈數1

整體運勢：少點堅持，多點開放跟寬容，是九月份略過危機，迎來幸運的不二法則。

對一號人而言，既定的做法或許安全，是你一直以來累積而得的珍貴經驗，但這段時間若只堅持緊抓這樣的經驗，則可能會讓你跟身旁的人，在這個月裡有不少的衝突產生；

雖然本身運勢不算差，不過卻很容易有情緒混亂的人在你身旁，此刻的你若是依然堅持某些SOP，硬碰硬，那麼很容易就讓還不錯的運勢，因為旁人而扣了分，或是打壞心情，跟著心情變差。

無論在一般人際或是家人相處上，保持靈活，即便不認同也不急著糾正對方，能為一號人們帶來整個月和諧的氣氛，讓生活滿意度提升。

工作／學習狀況：在專業上能夠安心做些日常、熟悉的事物，如果你從事的工作跟居家有關，那麼這段時間裡，生活會為你帶來更多靈感，請務必打開你的眼睛耳朵毛細孔，好好感受一下空氣吧！

九月也對從事居家照顧、醫護、等等，主要工作內容是讓人「安心」的朋友有益，整個月份的氣氛穩定和諧，工作的麻煩會是最少的；

對於一般事務或其他人來說，這段時間依然是很能靜下心、好好處理細節、文件、篩除錯誤的時期，這樣和諧放鬆的氣氛雖好，也建議大家不要太緊繃、好好享受日常的閒情，但也別鬆過頭了，大概保持20%的警覺性還是必要的，簡言之，是個能消耗最少電力、也依然能如實完成工作的月份。

愛情：單身者有機會遇見的，是過往曾經喜歡過、或是交往過的對象，不過這樣的對象再度出現，卻不是為了讓你跟他重來一次，多是拖垮進度、讓你更無法邁開前進步伐的絆腳石，所以比起「跟對方再續前緣」，更像是你得去跟對方「了結些什麼」，當這些陳年舊帳被結清，一號人們方得到再往前的燃料，即便他們並沒有出現在面前，只出現在腦海，都得請你好好看清，一一道別，才好看見人生更多其它的可能性。

有伴侶者跟伴侶相處融洽，有比平常更多的相處時間，品質在多數時候也還不錯，不過因為相處時間長了，可能就得連帶注意一下自身跟對方的界線問題，若平常你的防線就有點不明，那麼九月份相處密度雖高，但會同時有些被對方情緒勒索的問題，伴侶的情緒不太穩定，或是無理取鬧，會伴隨著相處時間變多而更常出現，即便平日好像沒狀況的，都很容易在這段時間現出原形；

比起遷就或是逃避，一號人都更該直接跟對方把話說清，直面問題，是唯一避免問題一再出現的唯一解。

訊息指引：Whale＋Ace of Crystals

踏穩每一階，從沒有任何過程會被浪費，

每一步與每個環節，都不可取代且珍貴。

★生命靈數2

整體運勢：好運以一種迂迴的方式出現，二號人則容易因為自己思考過多，不敢行動、一再觀望的態度，跟它們錯身而過。

所以你知道該怎麼辦的，比起想，你更該當機立斷，比起聽別人說，不如你自己做做看，這都會比一直準備、一直想，來得實際太多了；

對於有行動力的二號人來說，九月倒是不錯的月份，雖沒有大筆進帳或橫財，但若只想被人看見能力、手邊有足夠的金錢可用，那麼這段時間都能夠如願，當然這些好事並非躺著就有，得要你先投出第一步，接著命運才會給你下一步、再下一步，所以若你看見了某些事的可能性，那麼不要想太多，先動起來，再一邊想，用行動取代想像，永遠是最佳方案。

工作／學習狀況：在專業上，除錯、揪出錯誤的點並修正，會是這個月最有成效的地方；

雖然表面上看起來會是「工作上發生麻煩」的事件，可是寶藏就藏在這些「麻煩」裡，因為當你排除掉障礙，那麼「有益的面向」就會跟著出現了，這個是你單純用力經營、努力做到完美，所不會挖到的寶，

在工作上看似卡關，但通常是晉級的鑰匙，當遇到類似事件，請不要遲疑的迎上去，就會有意料之外的好事發生。

人際上也容易有小爭執、或是被眾人小小的邊緣化、排擠的狀況出現，但這些空白，正巧給了你更多的時間空間，只要能把重點專注在自己要做的事上，九月份是不會讓你失望的。

愛情：單身者顯得跟眾人格格不入，對二號人來說，這種跟別人不同的「被彰顯」通常會讓你顯得很不自在，很想擺脫、恨不得找個地洞鑽進去，不過一樣的，就是因為這些跟別人不同，所以你能變得獨特，被看見。

首先你得先接受這件事，然後不離開那個讓你成為焦點、感到尷尬的場景，你的春天就在這個場景裡面。

有伴侶者在跟伴侶的相處間，比平常更容易陷於相互檢討批評的模式中，不過這樣互相指教，看起來只是借題發揮，實際上雙方都有累積已久的怒氣沒有發洩，比起忍耐，不如就趁此說出口吧！

雖然爭執會讓人感到巨大的壓力，但壓力鍋不洩壓，是會爆炸的，為了避免雙方的戰火一不小心爆開，不如有計畫的分區釋放，只要謹記說話直白，不要說反話，通常吵開了也就能很快恢復和平，換到比之前更輕鬆的相處品質。

訊息指引：Frog +Ace Of Feathers

轉得過頭，你不在泥濘，在美好的雨夜間，

故事的全貌，只在時光流轉後盡現，

距離結論，尚遠。

★生命靈數3

整體運勢：面對生活的務實面，即便它總是坑坑洞洞、沒那麼美好，也請不要避而不見，那種視而不見的態度，將為你的九月帶來許多危機，若想安然度過這個月份，直面危機的勇氣，是你上路前必備的利器。

整個九月，有不斷的雜事，看似滯礙難行，不過這樣的氣氛，最怕的就是往它直闖過去的人，因為當你開始用務實而非保持安全距離的方式去面對，會發現這些雜事，可能都沒有實際上的問題需要解決，最需要的，恐怕是把它們從前方的路上移開就夠了。

區分出什麼不要、什麼對你而言又是虛偽不實的，就是這段時間最能幫你擺脫無力心情的做法。

工作／學習狀況：在工作本身，有很多的雜務跟他人的請託，總在很緊急的時候突然上門，得請三號人不要遲疑，無論覺得多難多無力，也得在第一時間就把它們「明確的」推開，對於不要的，不打太極，便能把力氣都專注在自己該做的事情上，不被拖垮進度；

若未能稟持這樣的原則，一個鬆懈，你就會發現這些麻煩會自動的複製繁衍，在這個本身就多事的月份裡，你那想維持形象的縱容，絕對不會是好主意，只會引來更多雜務，並且伴隨人際的衝突，他人對你要求的無限上綱....

總之，我想你是不會想看見這樣的事情的，不含糊、不拖泥帶水的界線，才能保證九月工作順利運轉，該有的成果都如期交件。

愛情：單身者看似追求者眾，但不良的居多，很多情緒化、只想一味討愛的人上門，只是因為看到你「人滿好的」，所以請務必明辨他們的意圖，然後畫出線，關上門，寧缺勿濫的原則，在九月份得乖乖守好，比起麻煩，繼續維持單身又有何妨？

有伴侶者，雙方對話沒有重點，很容易你說東、對方答西，誤解跟不就事論事的氣氛，會讓雙方相處壓力很大，不過越是這樣，越是不能放棄把話說得更明確、不能放棄把問題細細釐清；

雖然看似是關係的低潮，因為兩人都容易採取比較消極的態度面對，不過知道問題，是為了解決問題呀！

看到這裡的你，如果正在逃避溝通，那麼，是換個做法的時候了。快跟上吧！

訊息指引：Vulture＋Six of Crystals

均衡的律動，允許自己擺盪遊走在兩極之間，

沒有哪一端該被刪去，因你如此渴求著安全。

★生命靈數4

整體運勢：流言是非多的九月，在人際面向不太和諧，主要是來自你希望討好眾人的態度，反倒搞得裡外不是人，對四號人來說，若能放下「希望取得最多人開心」的想法，就能讓你在這個月裡活得更好、更平衡一點；

在生活的部份，倒是值得開心的，因為上述那些不和諧的雜音，主要是因為嫉妒而來，你均衡的收入、良好的家庭關係、較他人寬鬆的生活氛圍等等，都會是被議論、放大並攻擊的目標，這實在不是靠言語就能弭平那些不友善的攻擊，比起思考對策，不如閉上耳朵，不回應就是最好的回應。

工作／學習狀況：在專業上，能得到團隊的支持，最終的整體成果也良好，若從外部看、或是光看最終獲益，那麼九月都是令人滿意的月份。

不過就如第一段所述，雖然能被多數人支持，但部份不合作的團隊成員，帶給你的困擾也不少，四號人會有不少機會，被內部的人佔便宜，用「以大局為重」的漂亮話，要求你做許多不在你職責範圍內的付出，為了整體成效，的確可能需要部份這樣的妥協，但更多的是四號人自己看得出沒必要，卻睜一隻眼閉一隻眼回應的；

尤其是你自己能明確區分出對方意圖的情況下，不回應那些無理的要求，才能肩上的擔子輕一點，多保留一點時間，用來享受辛勤工作後的成果。

愛情：單身者若想在這段時間開啟新的關係，那麼得先做好一點心理準備，即便遇到新對象，也不太可能是可以快速進展的，必須先歷經對方的考核，測試，言語刁難等等，通過第一關測試，才有發展的可能；

這跟一般想像中會美麗浪漫開展的愛情故事，節奏大不相同，如果你喜歡對方，在第一關時可得先穩住、別打退堂鼓，能留到最後才會有機會成為贏家。

有伴侶者也會微微感到關係中的危機，另一半對你因為愛之深，所以要求跟責備也會高漲的九月，對四號人來說，仍是很需要鼓足勇氣，過關斬將的一段時間，與一般人際應對不同的是，跟伴侶間可不能假裝沒事、故作輕鬆，這些裝傻會讓戰線延長，讓你直接卡關在原地，如果你希望戰爭快點落幕，那麼回應對方需求，切中要害，是唯一的路，速戰速決，才是讓關係穩定的最佳指南。

訊息指引：Owl＋Ten of Acorns

燃盡所有荒廢，專注方得敏銳，換得轉頭再來的瞬間。

★生命靈數5

整體運勢：過度忙亂的生活，是該整理、篩去無謂的雜事雜念的時候了。在九月份，行程過滿、想要的東西太多，想一次完成的待辦事件清單超長的狀態下，對五號人來說，最後很容易什麼都沒做完，完成度超低，或是看到那麼多事，根本就失去下手的動力，看似很多選擇，卻一項都沒選好的情況，發生的機率相當高。

所以，比起「什麼都想要」不如先想「什麼可以不要」吧！

得到空白多一點的行事曆，才能為你的生活帶進多一點好的可能性，維持靈活度是讓本月生活順利轉動的好方法。

在財務跟健康上都有好消息的這段時期，你得先清出空間，才好迎來這些美好的可能性。

工作／學習狀況：在專業上有比原本預期，更多一點的獲利空間，可以得到排除錯誤或障礙的指引，這些東西，還得真的有多一點寬鬆的心情，你才能聽得見、聽得進、然後用得上，進而為工作或學習卡住的地方解套，帶來實際的成效；

當然這些幸運的產生，都是有「前提」、並非偶然的，所以若是你仍堅持把事情塞滿行事曆，那麼就會是另一種氛圍，感到旁邊無謂的建議多、雜音大，你又沒有時間分神去回應，忙無所得，看到好事都在別人那裡，則可能是另一部份五號人的人生風景。

九月呈現兩極的發展，就請五號人好好的先為自己選好，然後靜觀後續。

愛情：單身者找尋對象，不宜從全新的對象下手，全新的定義是，在九月從全然陌生，進到關係，過快的發展容易讓你因看不清全貌而選錯對象，導致戀情早夭；

不過對於原本就有目標對象、尚未交往的你來說，倒是很適合告白，確立關係，或是將關係深度再稍微拉深一點，這段時間被接納的可能性，都高於平常，如果你口袋中有名單，那就得好好把握了。

有伴侶者在觀念上與對方有許多分岐，隨著交往深度的不同，分歧的點也不太一樣，對於交往深度沒那麼深的，考驗較多，會有許多可以吵起來的機會，但這仍算好事，也請不要避開這樣的爭執，在關係初期就把敏感的問題釐清，雖然麻煩，但能讓關係後續更順利；

若已在關係中很長的時間，那麼問題可能在根本價值中，雖然不至於吵得很頻繁、情緒也沒那麼高漲，不過因為相處基本調性已定，所以會更需要耐性跟時間，去把真正害怕的點，對對方坦誠。

都免不了爭執，深淺程度也不同，若想過關，就看自己願意交付多少弱點跟信任給對方了。

訊息指引：Beaver＋Page of Acorns

看見並回應內在的恐懼，安睡的鑰匙正安放在暗夜之中。

★生命靈數6

整體運勢：不得不離開（原本就不舒適的）舒適圈的九月，對六號人來說，心情上一定是比平常更辛苦的，除了先有一點心理準備，會讓你好一點之外，實際需要的，就是比平常更多的行動力，去對不必要、食之無味但棄之又很恐懼的人際關係快刀斬亂麻，處理人際，脫離舊有、不再適用於你的地方，雖然會帶來短暫的迷茫感，但也只有先做到這一步，六號人們才有空間去思考後續的問題。

別為自己留後路，如果你覺得旁邊的人際已經讓你感到非常感冒，如果你覺得生命一直要你做出決定，這些感覺都是真的，請順應，會比抵抗輕鬆上非常多。

工作／學習狀況：人際面不和，對於團隊工作者尤其不利，若堅持在原地、維持原有的應對方案，對六號人來說，被邊緣化的局勢會更加明顯，雖然整體氛圍看起來對你一點也不友善，但事實上，這種不友善是因為你總把某些選項擱置不看所造成的，無論是新的公司、團隊改組、調單位、或是留在原地但提出自己真實的想法，都會比完全不動來得好，也是改變這個月低迷的工作氣氛最好的辦法；

對於個人工作者而言，舊的經營方式已經不再適合現況，比起埋怨景氣跟環境，你該思考的是改變自身做法，九月的幸運女神，是站在願意修正自己的人那邊的。

愛情：單身者得放棄「感情得照某個進度進行，不然不能算得上愛情」的信念，若你長時間都在單身狀態，多是被這樣的想法困住了，事實上失控、不在預期之內，才是愛情（也是人生）實際的面貌，請先允許自己有犯錯的空間吧！

當你容許自己出錯，那麼機會就會更容易靠近你，你仍舊可以小心，但不能忘了行動，走出家門，不設限的接受邀約，都會比在原地可行多了。

有伴侶者在關係經營上，也會比較辛苦些，若你總是一再的忍讓伴侶，那麼這段時間另一半的要求可能變多，變難，變得更無理，這會讓六號人在關係中感到無路可退，那麼就請趁此跟對方表達你的真實意願吧！

雖然一開始被駁回的機率非常高，不過這也是來自於你長期的允許，請給自己跟對方多一點的時間跟機會，去逆轉關係中的不對等問題，這是關係能健康延續的過程，如果你認為自己已經夠努力，卻仍不達成效，那麼這就會是你最必要做的嘗試，努力得用對地方，關係才能輕鬆，而非帶來更多壓力。

訊息指引：Crow＋Two of Crystals

選擇更輕盈的跨過兩難的鴻溝，

兩難不難，每個過錯，都早被廣納包裹在正確當中，

生命無須除錯，只需要你對錯誤的理解允許與包容。

★生命靈數7

整體運勢：發聲困難，跟外界難以取得共識的九月份，適合七號人用來整合內在，正因為跟外界的溝通被迫中斷，才能讓七號人終於放下忙於察顏觀色、先回應他人情緒的慣性，把力氣用來關照自己，如果可以把焦點放在內省，那麼這段時間外在環境帶給你的紛擾感，便能大幅降低；

在整體生活氛圍方面，有許多事情，因為被溝通方的回應跟你老是對不上，所以會呈現停滯、推動不了的情況，這個月恐怕難以你一己之力來扭轉局勢，雖然讓人感到無奈，不過若能提早認清，不把多餘的力氣用在無法得到收益的地方，對七號人來說，反倒能夠好好休息，這麼想倒也算件好事，就請別瞎忙，安心的蜷在自己舒服的地方吧！

工作／學習狀況：團隊合作狀況不佳，同事或配合窗口不太能夠跟你取得共識，也難以被說服的狀態下，如果七號人們仍想有些進度，那麼就把時間用來做些一個人就能完成的工作內容；

比起憂心人際、努力的想把大家攏絡在一起做點什麼，你更該做的是為自己省點力氣，在一個人的工作流程中，你可以得到琢磨細節的樂趣，並且發現一些平常遺露的錯誤，把它們一一抓出、排除掉。

因為這個月會有許多來自同事、上司、業主的過份要求，或是態度反覆，最心累的部份就在每當快速回應後，很快原案就又會再被推翻得重來一次，得請七號人好好穩住自己，至少不要當下就立刻回應，以靜制動才是較好的應戰模式。

愛情：單身者對外的訊息傳遞困難，跟他人雞同鴨講的場面經常上演，所以不利於新關係的展開，即便特地參加聚會、試圖融入他人對話，最後可能會發現都是白忙一場，

至於有對象未交往，但想深入關係的，也不宜在這段時間有動作，弄巧成拙的機率很高。

有伴侶者另一半的不合作、故意作對，也會讓你陷於煩惱當中，不過這些問題若仔細看，你可能就會發現是對方自己的情緒問題，波及到你身上來，這時候若急著回應，也只會讓對方再把這些情緒擴大、無限上綱，所以冷處理、以不變應萬變，維持基本的回應，但不跟著對方情緒劇烈起落，會是七號人練習的重點，請先收起溫暖又想兼顧大局的感性，把理性用在九月份會更好。

訊息指引：Cosmic Egg＋The Shadow

不冷不熱，包裹住想隱匿的懦弱，只為保全所有，不為消融，

任何陰影，都不需要從本體被切割。

★生命靈數8

整體運勢：混亂中方見真章的九月，在這段時間，八號人心臟強度得開高 一點，才好應付外在環境中「揭密」的劇情發展。

在實際財務、獲益仍佳的這段時期，考驗你的，不是帳面數字這種表層的東西，而是背地裡的運作跟人心，對八號人來說，這段時間會看到平常在意的贏、獲利、勝利等等，背後犧牲了誰，誰又用什麼「手段」得到這些「贏」，雖然這與實際的生活順不順暢無關，不過卻讓你有機會思考，人生是不是真得「什麼都要贏」。

在贏之餘，是否「不那麼贏」多點寬容、手下留情這類思考的方向，開始出現在八號人的腦中，你將有機會藉著這些（在自己跟他人身上都可能看見類似的）故事，有修正人生方針的空間。

工作／學習狀況：專業上的計畫在本月份也會順利推展開來，在這些合作或是工作、研究的過程中，你將有機會因為他人的批評指教，有茅塞頓開、改善工作流程的空間，這些改善若能立即跟上，通常也都在短期內就會產生效果，讓獲益空間變大、或是工作時更省力，用同樣的力道，但是創造出更多的正面效益；

這種修正後馬上就得到好處的感覺雖好，但因為太即時，也會不小心讓某些人的權益有點受損，如果你無法將步調緩下，那麼也別忘了在事後回頭多做點彌補，便能稍稍平衡這個過程中很難避免掉的、他人的攻擊，讓整個月份的工作氣氛更好一些，你也能在午夜夢迴時少掉許多罪惡感。

愛情：單身者若未有明確喜歡的目標，不如從身旁熟悉、日常會出現的角色觀察起，戀愛的契機可能就在其間，在那個你覺得「大家都是好同事、好朋友」的名單內，應該會發現一兩個很願意對你特別友善的人，這樣的對象，比起接觸完全陌生的朋友，更有開發的空間，

對於有特定對象者，則是將對話深度加深的好時機，可以多坦誠一點自己的陰暗和脆弱的面向，就能幫你更進一步探到對方心意，測出是否已到告白時機的水溫。

有伴侶者在關係中，聽到真心話的機會比日常更高，真實到你有些難以招架，雖然對方看起來只是一時爆氣的言論，但請務必多打開耳朵、把話聽得更入耳一些，因為那正是你需要改善，但平日對方一直沒說出口的，所以比起安撫、或是輕鬆帶過，我想好好的調整好心情，跟對方更深入點談談你打算怎麼處理問題，會是讓關係變得更好的方式。

訊息指引：Dragonfly＋Queen of Crystals

安住在心臟最底部的夾層內，你得以安睡，如此安全，

安放恐懼在可視之處，靜待時間與光線的沖刷，

那些不安的，總會被你等到，能夠消卻的那天。

★生命靈數9

整體運勢：撥雲見日的九月，生命正往更好的地方移動著，一直等待著遲遲未展開的故事篇章，將在九月展開，或許你早在九月之前就已經有感，關於家庭及安全感的深化、關係的推進，各種等待被確認的東西，都得到驗證，命運終於摘下某些事件的神秘面紗；

你正等著的，是什麼呢？先問問自己，然後靜待發展，唯一要提醒的，就是不要急著把事情逼上某個進度，與其問「要做什麼」，更需要的是「什麼都別多做」。

工作／學習狀況：無論是研究進度、業績、事業的擴張，或你正希望開始新的合作案，都是不錯的時間點，這時候的提案也較平常容易通過，得到眾人支持，如果有海外或跨界合作的計畫，也容易找到步調相近的伙伴，在適合諦結合約，開啟新局的這個月份，就請大手大腳的，把之前的想像付諸行動吧！

這段時間的好運，尤其利於微型企業、個人工作者、或是新型產業，創新的做法將大受好評，一般事務工作者，也能在工作中得到不少被支持的樂趣，樂在工作在九月不再只是想像，而是真實的生活。

愛情：單身者若尚無對象，建議你積極安排遠程旅行，坐上飛機，跨出國境，新戀情的機會就在其間，若只待在日常中就有些可惜了，如果你礙於預算無法出境，那麼至少多涉足博物館、美術館，看看展，上上課，體會一下心靈旅行，也可能在這些活動的場合，遇見談話愉快的對象。

對於已有對象但未交往者，則有被對方告白的運氣、或是自己發現能告白的良機，無論你在哪個階段，九月都是大有可為的。

有伴侶者關係深化，長期以來在關係中有的疑慮，也可望在九月被一掃而空，往更好的地方去，謎底終於被揭曉，你不再繼續在關係中害怕，即便你沒有感覺到伴侶給出非常積極的動作，也能比平常更省力的，引導對方做出你需要的承諾，或是對你澄清某些你掛心的事情，一樣得把握時機，去把關係往你想要的模樣，多推進一些。

訊息指引：Dolphin＋Six of Feathers

清晰可見的，是生命中新的節點，

帶著輕盈，拋開故事中的舊章節，

一切都被允許如新。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。