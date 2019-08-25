【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

如果愛情是一場遊戲，你會在愛情裡認輸嗎？從簡單的猜拳遊戲中，揭露你潛意識的自我，快跟著科技紫微網來瞭解一下。

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情境：你平常猜拳時，第一反應會出什麼拳？

1、剪刀

2、石頭

3、布

答案分析：

選擇1：剪刀

勇往直前，不輕易認輸

談感情的你就像剪刀一樣銳利，敢愛敢恨，大步向前。簡單一座槓桿就能斬斷那些被你拋棄的事，只會是你放棄的、不要的，讓你承認自己輸幾乎不可能，因此你通常不願在愛情裡認輸。

唯一令你害怕的只有「失衡」，當你認為付出得不到回應，愛得不對等時，才會心甘情願放下，而且你蠻理性的，並不認為是誰輸了誰，只是封住自己的刀刃，不願口出惡言。

選擇2：石頭

不服輸，設法反擊

在感情裡你如同石頭一般強硬，獨立執著，甚至有一點孤傲、固執。這麼有性格又怎麼會輕易認輸？你認為：在愛情的世界裡，就得由你來主導。就算有不受控的情勢，你也會強力扳回

倘若你的對象越是強硬，你越不服，就算輸了也要設法反擊。因為你是吃軟不吃硬，最怕「柔軟」手段，被溫柔對待時，反而會輸得心甘情願，淪落在愛情的懷抱裡。

選擇3：布

柔軟包容，輸也是贏

談感情的你有著一顆柔軟而包容的心靈，就像布一樣為愛人張開羽翼，寧願自己受一點委曲，也不想去爭什麼輸贏。因為你覺得愛就是愛了，沒有對錯，沒有比較，只問付出不求回報。享受其中，讓愛更溫暖、更長久。

就算輸了也不想給對方壓力，默默退出，沒有不甘，也沒有抱怨，有的只是一點傷感和默默祝福，心甘情願包容、理解，看似輸了卻是贏了，細水長流，你的豁達將會為你贏得人生。

其實，在愛情的世界裡，沒有輸贏對錯，一旦太過計較輸贏，永不認輸，那你就輸了。適時認輸也是一種愛，是釋然、理解和包容。

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