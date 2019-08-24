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心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

心情不好的時候，一份美食能為你舒壓嗎？總覺得最近一直想吃東西，原來是負面情緒在搞鬼？接下來，科技紫微網將為大家分析，哪些生肖心情不好時，就愛用吃來調適情緒？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖豬

大吃貨一枚，唯有美食不可辜負

屬豬的人本性好吃，對美食毫無抵抗力。如果心情不美麗，更有理由吃更多。無論是豪華餐廳，還是路邊小吃，只要是吃，就能獲得最大的滿足。

在大吃大喝中，再壞的心情也會因為口腹之慾獲得滿足而被療癒。對他而言，在痛快淋漓的吃喝中就能讓壞情緒煙消雲散。沒有什麼是大吃特吃一頓不能解決的，如果有，那就吃兩頓。

　

生肖狗

美食最能化解心中鬱結

屬狗的人頗有口福，對吃的也是來者不拒。心情不好？有無名火無處發洩？心中鬱悶難耐？沒關係，獨自到美食街逛一逛，或是到超市轉一轉，邊看邊想，邊逛邊吃。

只要一點美食就能讓他心情變好嗎？錯錯錯！就算吃飽喝足了，他還會再打包各種好吃的回家繼續吃。酸甜苦辣各種口味的都來一點，吃爽了，淚灑了，釋然了，眼裡、心裡也就放晴了。

　

生肖猴

心情不好？有吃的什麼都好

屬猴的人本性樂觀開朗，幽默風趣，就算心中有事也多會笑得燦爛，默默地自我消化。哪有什麼心情不好，只是有一點不開心罷了。但是，只要有好吃的，那點小情緒算什麼？

無論是四處搜尋美食，吃一些從未吃過的小吃，還是自己動手研究食譜，嘗試做一些自己愛吃的點心、菜式，心情瞬間就能好轉，忘卻煩惱，享受其中，其實這也是一種轉移壞情緒的好方法喔！

　

生肖雞

高興要吃，不開心更要吃，美食最解憂

屬雞的人嘴巴特別忙，愛說更愛吃，也只有他的一張巧嘴能把說和吃發揮到極致。高興或不高興只要說出來，再大吃特吃一通，心情舒暢、人生快活。

也唯有美食最能解心頭煩憂，若遇到不順遂的事，只要來一份心愛的小吃或是零食，馬上就能把不愉快統統拋到腦後，心情隨著味蕾的打開而很快變得美麗而飛揚起來，吃完了又有精力去面對。

　

生肖虎

親自下廚自給自足最放鬆

生肖屬虎者，為了優質的生活，為了奮鬥，每天忙忙碌碌，壓力不小。就算心情不佳，壓力山大，還是會強顏歡笑，用力扛起。不過，他們也有自己解壓、調適情緒的方式，親自下廚自給自足就是一種放鬆方式。

在採買、選購、烹煮的過程中，就像是編織一個嶄新的夢境，再一步步實現。直到食物做好擺上桌，品嘗自己辛苦的成果，美不美味是其次，重要的是讓心靈重新開機，體會到好好去做一件事的價值，心口上的壞情緒得以被緩解、消弭。

　

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