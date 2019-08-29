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容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

秘密，就是可以和親密朋友分享，卻不想被外人知道的事情。但是，與朋友分享秘密卻也存在著極大的風險，因為有些人的嘴巴真的很不牢靠，你只想在他這裡到此為止的事情，他卻可以弄得人盡皆知，讓你無地自容。這些人都是誰呢？科技紫微網就將他們提出來，掏心掏肺時可千萬要小心喔！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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NO. 1：生肖雞

面對保守秘密的大考驗，始終是屬雞的人過不了的關。他們好奇心重，消息靈通，卻又嘴巴閒不住，每天說東道西，是非長短不離口。在他的字典裡根本沒有「秘密」兩個字，只要是他所知道的事情，絕對會轉身就告訴第三者、第四者……天下皆知。即使你把他的嘴巴捂上，也阻止不了他廣播的欲望。

　

NO. 2：生肖馬

心直口快的屬馬人，經常說話不經大腦。或許他們能意識到保密的重要性，但往往會因為一時衝動，一時興起，一時逞口舌之快，就什麼話都藏不住，甚至連自己被自己出賣了還不自知，怎麼還管得了別人的秘密？總之，若要屬馬之人保守秘密，只有一個詞可做結論：難如登天！

　

NO. 3：生肖猴

生肖猴的人特別喜歡與人分享，分享他的所見所聞，分享他的生活點滴，天南地北無所不聊。為了活絡氣氛，或是只是想給大家講一件有趣的事，便會把別人對他說的「不能再讓任何人知道」的話拋之腦後，繪聲繪影地當做一件趣事說給其他人知道，從不考慮說得對不對，應不應該，結果就是一傳十、十傳百。

　

NO. 4：生肖虎

比起「應該如何保密」的道德感，和被朋友信任的榮耀感，生肖虎的人更重視的是「別人都不知道，只有我知道」的獨占快感。於是，為了表現自己知道秘密的優越感，他會無法抑制的想要告訴大家，他所握有秘密的重要性，甚至會故意找機會全盤托出，完全不顧當事人的立場和感受，僅僅為了滿足自己的虛榮心和表現欲。

　

NO. 5：生肖蛇

雖然他並不是一個好事者，也不是一個多嘴多舌的人，但有時也會為了人際關係的圓融，在別人問及某事時，並在小糾結之後，將實情說出；或是會因為別人跟他分享了秘密，而覺得憑藉兩人的關係，應該回饋給對方信任，於是也將自己所知道的秘密說給對方聽。雖然有告訴對方不要說出去，但秘密這東西有了第三人知道，就會有第四人、第五人知道。

　

【延伸閱讀】

解析命盤，你有哪些命定弱點？

神婆論斷！他刻意隱藏的真心話

　



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