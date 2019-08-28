9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

隨著八月的結束，烈日煎烤的夏季也逐漸降溫了。九月的運勢會如天氣般讓你舒暢一些嗎？科技紫微網已經將塔羅牌拿了出來，趕緊去看看此月會為你抽到哪張塔羅牌吧！

圖／stocksnap 分享 facebook

牡羊座

塔羅牌：寶劍Ace

抽到此牌，代表此運是一把雙刃劍。它可以保護你獲得勝利，但如果使用方法錯誤，也會招致毀滅。所以，一定要慎之又慎！

9月事件預測：

1、無機會脫單，倒是能將異性好友變成哥們。

2、本月上旬有被第三者介入的可能。

3、能摸準上司的脾氣，避開炮口，明哲保身。

4、還在求學的你，有參加藝術類比賽的機會。

5、提前購置所需，成功避開漲價。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：戰車

戰車預示著實力爆發、鬥志昂揚，是積極表現的好時機。無論是愛情，還是學業、事業，都大膽往前邁吧！

9月事件預測：

1、單身者桃花機會多，牽手幸福的機率極高。

2、已婚者感情易受老人或孩子影響。

3、能展現出自己的實力，得到賞識。

4、有機會參加競技比賽，享受PK帶來的快感。

5、人情往來的花費增加不少。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：聖盃四

抽到此牌，預示著不滿足的心態正在升高，會有倦怠感、厭惡感。是時候走出去，打破現狀，開拓新世界了。

9月事件預測：

1、下半月在親友的搭橋牽線下有相親機會。

2、情緒波動起伏較大，極易發脾氣。

3、新接下的任務能夠輕鬆愉悅地完成。

4、一直想要拓展的事項或知識，終於開始進行。

5、受到外力干擾，不利於股票買賣。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：世界

「世界」開啟了美好的大門，會迎來很好的結果，使你與很棒的人（也許是情人，也可能是朋友或拍檔）一起，努力獲得回報，好心獲得善意。

9月事件預測：

1、朋友的愛情建議，會成為你愛情路上的絆腳石。

2、已婚者溝通不易，要留意職場聲色誘惑。

3、能力得到肯定，上司會派發重要任務給你。

4、會結交談話很投機的新朋友。

5、消費指數有點高，會買進事後後悔的東西。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：節制逆位

這張牌會帶來不協調的關係與不健全的生活，容易與人產生歧見，也容易因為過度在意他人的想法而感覺疲憊。不如休息，完全放下！

9月事件預測：

1、你所心動的人，對你的示好沒有反應。

2、情侶間易因電話打不通、約會遲到而發生爭吵。

3、職場上極易爆發口舌之爭，低調一點為好。

4、課業加重，令你感到特別疲勞。

5、本月可以期待少量的獎金。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：權杖Ace

此牌象徵一個任務以強大之勢開啟，是事物行動的開端。雖然會有冒險，卻也會堅強地成長，此運充滿著機會與挑戰。

9月事件預測：

1、單身者邂逅愛情的機率大增。

2、情侶對彼此會越加依戀，感情升溫很快。

3、晉升的大門已經打開，加油！

4、月底參加考試，會有突破性的成績。

5、租房者容易遇到漲價。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天秤座

塔羅牌：聖盃五

雖然此牌的關鍵詞是失望、悲觀，但想像中的傷害並不會發生。請放寬眼界與胸懷，不要總是抱持悲觀主義，悲觀心態才會使事情真的變成令人失望的結局。

9月事件預測：

1、追愛腳步易受周圍朋友分手的不利消息影響。

2、會因工作的緣故而冷落了感情。

3、社交應酬會變得頻繁，累！

4、臨場發揮能力不錯，成績會令自己滿意。

5、因沒有耐心，會高價買到很普通的商品。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：審判

「審判」或許不能給你帶來非常順暢的感覺，但一切努力都是值得的。即便這過程中有驚、有顛簸，但無險，可達到目的地。

9月事件預測：

1、心動對象會在本月悄然出現。

2、情侶的默契度，會隨著共同面對事情的增加，而逐漸提升。

3、上班族因受到老闆指指點點而煩擾不已。

4、薪酬有小幅度提升。

5、中旬有機會談成一筆利潤可觀的生意。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：隱士

此牌預示著努力就能有回報，還能得到確實的忠告與指引。此時也是轉變的時機，該改善工作或唸書方法，調整生活方式了。

9月事件預測：

1、與你情投意合的年長異性對你幫助大，也易擦出愛情火花。

2、戀愛中的人，容易得到另一半的家人接受、喜歡。

3、付出的努力程度與所得成正比。

4、多到朋友間走動，能帶動財運轉動。

5、朋友或同事向你借錢投資的可能性很大。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：聖盃七

這是一張代表慾望的牌，什麼都想獲得。這種貪慾本是人類的本性。但你若放縱慾望，此月將嘗到竹籃打水一場空的滋味。

9月事件預測：

1、容易在喜歡與被喜歡的選擇中矛盾糾結。

2、情人間有因前任而吵嘴的可能。

3、嘴很受累的月份，總要不停的溝通與解釋。

4、學習成績有下滑的趨勢。

5、容易出現錢不夠用的情況。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：聖盃九

這是一張可以招來美好福氣的幸運牌，預示著可以得到你想擁有的東西，並能感受到友情的溫暖、愛情的甜蜜、生活的幸福。

9月事件預測：

1、主動追求愛情的月份，有利業務拓展或常在外奔波的人。

2、愛情氛圍溫和，可增加一點互動。

3、事業運穩中有升，計劃之事可提前進行。

4、學業方面，對文字的領悟能力變強，使文科成績顯著提高。

5、對財運的方向感強烈，適合開展新的生意項目。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙魚座

塔羅牌：權杖二

權杖二的關鍵詞是分析與掌握，此牌說明的是若想達成理想與目標，就別忘了冷靜下來分析情勢。

9月事件預測：

1、單身者會面臨家人的催婚壓力。

2、會因另一半對你的態度冷淡而心浮氣躁。

3、人際關係出現漏洞，誤會發生。

4、商場有陷阱，購物需謹慎。

5、保守的理財態度會讓你避免不少損失。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

【延伸閱讀】

●想復合必算，兩人能再續前緣？

●真愛塔羅占！你與他互有好感？





