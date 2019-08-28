親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

隨著八月的結束，烈日煎烤的夏季也逐漸降溫了。九月的運勢會如天氣般讓你舒暢一些嗎？科技紫微網已經將塔羅牌拿了出來，趕緊去看看此月會為你抽到哪張塔羅牌吧！

圖／stocksnap
圖／stocksnap
分享

　

牡羊座

塔羅牌：寶劍Ace

抽到此牌，代表此運是一把雙刃劍。它可以保護你獲得勝利，但如果使用方法錯誤，也會招致毀滅。所以，一定要慎之又慎！

9月事件預測：

1、無機會脫單，倒是能將異性好友變成哥們。

2、本月上旬有被第三者介入的可能。

3、能摸準上司的脾氣，避開炮口，明哲保身。

4、還在求學的你，有參加藝術類比賽的機會。

5、提前購置所需，成功避開漲價。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

金牛座

塔羅牌：戰車

戰車預示著實力爆發、鬥志昂揚，是積極表現的好時機。無論是愛情，還是學業、事業，都大膽往前邁吧！

9月事件預測：

1、單身者桃花機會多，牽手幸福的機率極高。

2、已婚者感情易受老人或孩子影響。

3、能展現出自己的實力，得到賞識。

4、有機會參加競技比賽，享受PK帶來的快感。

5、人情往來的花費增加不少。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

雙子座

塔羅牌：聖盃四

抽到此牌，預示著不滿足的心態正在升高，會有倦怠感、厭惡感。是時候走出去，打破現狀，開拓新世界了。

9月事件預測：

1、下半月在親友的搭橋牽線下有相親機會。

2、情緒波動起伏較大，極易發脾氣。

3、新接下的任務能夠輕鬆愉悅地完成。

4、一直想要拓展的事項或知識，終於開始進行。

5、受到外力干擾，不利於股票買賣。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

巨蟹座

塔羅牌：世界

「世界」開啟了美好的大門，會迎來很好的結果，使你與很棒的人（也許是情人，也可能是朋友或拍檔）一起，努力獲得回報，好心獲得善意。

9月事件預測：

1、朋友的愛情建議，會成為你愛情路上的絆腳石。

2、已婚者溝通不易，要留意職場聲色誘惑。

3、能力得到肯定，上司會派發重要任務給你。

4、會結交談話很投機的新朋友。

5、消費指數有點高，會買進事後後悔的東西。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

獅子座

塔羅牌：節制逆位

這張牌會帶來不協調的關係與不健全的生活，容易與人產生歧見，也容易因為過度在意他人的想法而感覺疲憊。不如休息，完全放下！

9月事件預測：

1、你所心動的人，對你的示好沒有反應。

2、情侶間易因電話打不通、約會遲到而發生爭吵。

3、職場上極易爆發口舌之爭，低調一點為好。

4、課業加重，令你感到特別疲勞。

5、本月可以期待少量的獎金。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

處女座

塔羅牌：權杖Ace

此牌象徵一個任務以強大之勢開啟，是事物行動的開端。雖然會有冒險，卻也會堅強地成長，此運充滿著機會與挑戰。

9月事件預測：

1、單身者邂逅愛情的機率大增。

2、情侶對彼此會越加依戀，感情升溫很快。

3、晉升的大門已經打開，加油！

4、月底參加考試，會有突破性的成績。

5、租房者容易遇到漲價。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

天秤座

塔羅牌：聖盃五

雖然此牌的關鍵詞是失望、悲觀，但想像中的傷害並不會發生。請放寬眼界與胸懷，不要總是抱持悲觀主義，悲觀心態才會使事情真的變成令人失望的結局。

9月事件預測：

1、追愛腳步易受周圍朋友分手的不利消息影響。

2、會因工作的緣故而冷落了感情。

3、社交應酬會變得頻繁，累！

4、臨場發揮能力不錯，成績會令自己滿意。

5、因沒有耐心，會高價買到很普通的商品。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

天蠍座

塔羅牌：審判

「審判」或許不能給你帶來非常順暢的感覺，但一切努力都是值得的。即便這過程中有驚、有顛簸，但無險，可達到目的地。

9月事件預測：

1、心動對象會在本月悄然出現。

2、情侶的默契度，會隨著共同面對事情的增加，而逐漸提升。

3、上班族因受到老闆指指點點而煩擾不已。

4、薪酬有小幅度提升。

5、中旬有機會談成一筆利潤可觀的生意。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

射手座

塔羅牌：隱士

此牌預示著努力就能有回報，還能得到確實的忠告與指引。此時也是轉變的時機，該改善工作或唸書方法，調整生活方式了。

9月事件預測：

1、與你情投意合的年長異性對你幫助大，也易擦出愛情火花。

2、戀愛中的人，容易得到另一半的家人接受、喜歡。

3、付出的努力程度與所得成正比。

4、多到朋友間走動，能帶動財運轉動。

5、朋友或同事向你借錢投資的可能性很大。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：聖盃七

這是一張代表慾望的牌，什麼都想獲得。這種貪慾本是人類的本性。但你若放縱慾望，此月將嘗到竹籃打水一場空的滋味。

9月事件預測：

1、容易在喜歡與被喜歡的選擇中矛盾糾結。

2、情人間有因前任而吵嘴的可能。

3、嘴很受累的月份，總要不停的溝通與解釋。

4、學習成績有下滑的趨勢。

5、容易出現錢不夠用的情況。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

水瓶座

塔羅牌：聖盃九

這是一張可以招來美好福氣的幸運牌，預示著可以得到你想擁有的東西，並能感受到友情的溫暖、愛情的甜蜜、生活的幸福。

9月事件預測：

1、主動追求愛情的月份，有利業務拓展或常在外奔波的人。

2、愛情氛圍溫和，可增加一點互動。

3、事業運穩中有升，計劃之事可提前進行。

4、學業方面，對文字的領悟能力變強，使文科成績顯著提高。

5、對財運的方向感強烈，適合開展新的生意項目。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

雙魚座

塔羅牌：權杖二

權杖二的關鍵詞是分析與掌握，此牌說明的是若想達成理想與目標，就別忘了冷靜下來分析情勢。

9月事件預測：

1、單身者會面臨家人的催婚壓力。

2、會因另一半對你的態度冷淡而心浮氣躁。

3、人際關係出現漏洞，誤會發生。

4、商場有陷阱，購物需謹慎。

5、保守的理財態度會讓你避免不少損失。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

　

【延伸閱讀】

想復合必算，兩人能再續前緣？

真愛塔羅占！你與他互有好感？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

塔羅牌愛情情侶

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

梧桐塔羅占卜：最近三個月 我有桃花嗎？

2019-07-26 13:40

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33
看更多

熱門文章

好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

停斑馬線算闖紅燈？謠言滿天飛 但這些真的會罰！

2019-08-27 09:00

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

江孟芝坦言石虎圖用買的 俄羅斯原作者出面回應

2019-08-27 11:48

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

氣象主播：下一個發展的熱帶系統 影響台灣機率較高

2019-08-27 08:04

迴轉壽司吃哪家？ 網友推薦：唯一支持壽司郎

2019-08-27 11:00

第12號颱風楊柳生成 對台灣無直接影響

2019-08-27 09:41

騎到八卦山機車突熄火 他求救兵將下秒神蹟發生

2019-08-27 15:07

出現這些症狀 醫師提醒：小心患了急性闌尾炎

2019-08-27 12:49

俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

颱風楊柳間接影響台灣 氣象局：29日起將有雨

2019-08-27 11:43

保健報乎您知 中醫師：中老年養生首重脾胃

2019-08-27 11:08

打開冰箱發現「急凍鳥」 女兒神回網友讚：觀念正確

2019-08-27 15:17

惡作劇？烏龜身上纏多條橡皮筋 龜殼慘變8字型

2019-08-27 15:14

尖錐馬甲配超短褲 泰勒絲辣出新高度

2019-08-27 12:34

止血！林佳龍將邀俄國插畫家來台參與石虎彩繪列車首航

2019-08-28 00:04

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38

秋季估兩個颱風侵台 氣象局：慎防共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 10:45

桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26

阿里山林鐵全線通車露曙光 新隧道計畫明送環評大會

2019-08-27 11:14

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

核彈可炸掉颱風？鄭明典：很嚴重的誤解

2019-08-27 10:05

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

好消息！停駛近40年太平山森林鐵路復活有望

2019-08-27 10:13

政院確定太平山森鐵復駛規劃 拚振興三星鄉

2019-08-27 11:05

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

吳德榮：雙重沉降氣流影響 今明酷熱防極高溫

2019-08-27 07:25

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

影╱與中華郵政合作 PChome購物滿290元免費配送i郵箱

2019-08-27 16:29

衛武營園區蚊子多 衛生局對文化部、養工處開罰

2019-08-27 21:11

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17

打完一定要針揉一下？你可能揉錯了

2019-08-27 14:19

阿里山林鐵購車爭議 台鐵、廠商對簿公堂

2019-08-27 11:38

染上網路孤獨症要開學很焦慮 醫生提4個教戰守則

2019-08-27 16:22

「你沒關係，別人有關係」 認識性騷樣態別被當成癡漢

2019-08-27 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top