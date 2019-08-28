9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定
【文‧科技紫微網】
隨著八月的結束，烈日煎烤的夏季也逐漸降溫了。九月的運勢會如天氣般讓你舒暢一些嗎？科技紫微網已經將塔羅牌拿了出來，趕緊去看看此月會為你抽到哪張塔羅牌吧！
牡羊座
塔羅牌：寶劍Ace
抽到此牌，代表此運是一把雙刃劍。它可以保護你獲得勝利，但如果使用方法錯誤，也會招致毀滅。所以，一定要慎之又慎！
9月事件預測：
1、無機會脫單，倒是能將異性好友變成哥們。
2、本月上旬有被第三者介入的可能。
3、能摸準上司的脾氣，避開炮口，明哲保身。
4、還在求學的你，有參加藝術類比賽的機會。
5、提前購置所需，成功避開漲價。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
金牛座
塔羅牌：戰車
戰車預示著實力爆發、鬥志昂揚，是積極表現的好時機。無論是愛情，還是學業、事業，都大膽往前邁吧！
9月事件預測：
1、單身者桃花機會多，牽手幸福的機率極高。
2、已婚者感情易受老人或孩子影響。
3、能展現出自己的實力，得到賞識。
4、有機會參加競技比賽，享受PK帶來的快感。
5、人情往來的花費增加不少。
幸運眷顧指數：★★★★★
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
雙子座
塔羅牌：聖盃四
抽到此牌，預示著不滿足的心態正在升高，會有倦怠感、厭惡感。是時候走出去，打破現狀，開拓新世界了。
9月事件預測：
1、下半月在親友的搭橋牽線下有相親機會。
2、情緒波動起伏較大，極易發脾氣。
3、新接下的任務能夠輕鬆愉悅地完成。
4、一直想要拓展的事項或知識，終於開始進行。
5、受到外力干擾，不利於股票買賣。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
巨蟹座
塔羅牌：世界
「世界」開啟了美好的大門，會迎來很好的結果，使你與很棒的人（也許是情人，也可能是朋友或拍檔）一起，努力獲得回報，好心獲得善意。
9月事件預測：
1、朋友的愛情建議，會成為你愛情路上的絆腳石。
2、已婚者溝通不易，要留意職場聲色誘惑。
3、能力得到肯定，上司會派發重要任務給你。
4、會結交談話很投機的新朋友。
5、消費指數有點高，會買進事後後悔的東西。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
獅子座
塔羅牌：節制逆位
這張牌會帶來不協調的關係與不健全的生活，容易與人產生歧見，也容易因為過度在意他人的想法而感覺疲憊。不如休息，完全放下！
9月事件預測：
1、你所心動的人，對你的示好沒有反應。
2、情侶間易因電話打不通、約會遲到而發生爭吵。
3、職場上極易爆發口舌之爭，低調一點為好。
4、課業加重，令你感到特別疲勞。
5、本月可以期待少量的獎金。
幸運眷顧指數：★☆☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
處女座
塔羅牌：權杖Ace
此牌象徵一個任務以強大之勢開啟，是事物行動的開端。雖然會有冒險，卻也會堅強地成長，此運充滿著機會與挑戰。
9月事件預測：
1、單身者邂逅愛情的機率大增。
2、情侶對彼此會越加依戀，感情升溫很快。
3、晉升的大門已經打開，加油！
4、月底參加考試，會有突破性的成績。
5、租房者容易遇到漲價。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★★★
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
天秤座
塔羅牌：聖盃五
雖然此牌的關鍵詞是失望、悲觀，但想像中的傷害並不會發生。請放寬眼界與胸懷，不要總是抱持悲觀主義，悲觀心態才會使事情真的變成令人失望的結局。
9月事件預測：
1、追愛腳步易受周圍朋友分手的不利消息影響。
2、會因工作的緣故而冷落了感情。
3、社交應酬會變得頻繁，累！
4、臨場發揮能力不錯，成績會令自己滿意。
5、因沒有耐心，會高價買到很普通的商品。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★☆☆☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
天蠍座
塔羅牌：審判
「審判」或許不能給你帶來非常順暢的感覺，但一切努力都是值得的。即便這過程中有驚、有顛簸，但無險，可達到目的地。
9月事件預測：
1、心動對象會在本月悄然出現。
2、情侶的默契度，會隨著共同面對事情的增加，而逐漸提升。
3、上班族因受到老闆指指點點而煩擾不已。
4、薪酬有小幅度提升。
5、中旬有機會談成一筆利潤可觀的生意。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
射手座
塔羅牌：隱士
此牌預示著努力就能有回報，還能得到確實的忠告與指引。此時也是轉變的時機，該改善工作或唸書方法，調整生活方式了。
9月事件預測：
1、與你情投意合的年長異性對你幫助大，也易擦出愛情火花。
2、戀愛中的人，容易得到另一半的家人接受、喜歡。
3、付出的努力程度與所得成正比。
4、多到朋友間走動，能帶動財運轉動。
5、朋友或同事向你借錢投資的可能性很大。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★★★
錢包飽滿指數：★★★☆☆
摩羯座
塔羅牌：聖盃七
這是一張代表慾望的牌，什麼都想獲得。這種貪慾本是人類的本性。但你若放縱慾望，此月將嘗到竹籃打水一場空的滋味。
9月事件預測：
1、容易在喜歡與被喜歡的選擇中矛盾糾結。
2、情人間有因前任而吵嘴的可能。
3、嘴很受累的月份，總要不停的溝通與解釋。
4、學習成績有下滑的趨勢。
5、容易出現錢不夠用的情況。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
水瓶座
塔羅牌：聖盃九
這是一張可以招來美好福氣的幸運牌，預示著可以得到你想擁有的東西，並能感受到友情的溫暖、愛情的甜蜜、生活的幸福。
9月事件預測：
1、主動追求愛情的月份，有利業務拓展或常在外奔波的人。
2、愛情氛圍溫和，可增加一點互動。
3、事業運穩中有升，計劃之事可提前進行。
4、學業方面，對文字的領悟能力變強，使文科成績顯著提高。
5、對財運的方向感強烈，適合開展新的生意項目。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★★★
雙魚座
塔羅牌：權杖二
權杖二的關鍵詞是分析與掌握，此牌說明的是若想達成理想與目標，就別忘了冷靜下來分析情勢。
9月事件預測：
1、單身者會面臨家人的催婚壓力。
2、會因另一半對你的態度冷淡而心浮氣躁。
3、人際關係出現漏洞，誤會發生。
4、商場有陷阱，購物需謹慎。
5、保守的理財態度會讓你避免不少損失。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★☆☆☆☆
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