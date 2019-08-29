【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

錢賺得多就一定能得到快樂嗎？雖然聽說有錢人的生活壓力也不小，但是如果沒錢，還能好好享受與玩樂嗎？我們就從財運和休閒運一起分析，最近你能不能有錢又有閒？讓科技紫微網透過測字為你揭曉！

請先從以下5個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

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結果分析：

選第一字：我

能賺到錢，還能享受在自己身上

從你選擇的「我」字來看，最近三個月你頗能賺錢，而且，多能把賺到的錢花在自我享受上。因為嗅覺靈敏，反應快速，能及時把握賺錢時機，所以頗能賺錢。

賺到錢後，你不會死守錢財，也不會一頭栽進錢坑，而會把錢花在自己身上。一邊享受賺錢的快感與充實，一邊花錢享受生活，穿著打扮、吃喝玩樂。既懂得賺錢，又不忘花錢取悅自己，兩者兼顧，快樂無比。

選第二字：想

想多做少，賺錢不易，享受亦難

一個「想」字已道出天機，最近三個月你的財運較弱，也難得有什麼享受。你會把大量的時間和心思浪費在「想」的階段，容易因為想多做少而難有財運。腦子裡淨是想賺錢，想做個有錢人，想去好多地方遊玩，想一邊賺錢一邊享受……但卻沒有行動。

唯有把想法落實執行，主動開源，爭取賺錢機會，才有機會賺到錢。想做就做，想玩就玩，讓思考與行動都保持活絡，對迎好運才有幫助。

選第三字：去

賺錢不多，快樂不少

你選擇的「去」字是在告訴你，最近三個月你的財運不錯，小有收穫。儘管進帳不多，但是頗能享受快樂，只要有一點點收穫就能使生活愉悅起來。既小有錢賺，又能及時行樂享受，完全把握了小確幸的精神。

近期的你可以感受到辛苦是有代價的，偶爾還能忙裡偷閒，享受悠閒時光，品味人生，這是最好的狀態。賺多賺少，盡力就好；享受生活，知足常樂。

選第四字：桂

錢賺不少，不得清閒

你選的字是「桂」字，這說明最近三個月你的財運旺盛，賺得口袋飽飽，只是有錢沒得閒，難得享受生活。這是因為你一心投在事業、賺錢上，整天東奔西跑、爭分奪秒，只為賺錢再賺錢，賺錢能讓你感覺快樂充實。

雖然沒日沒夜地操心操勞，無暇享受生活，只要有錢入袋，你就會忘記疲倦。積極賺錢固然好，偶爾停下腳步放鬆休閒，享受花錢的快樂，也會別有一番感受。

選第五字：林

雖然沒賺到錢，但能靠別人的錢享受生活

一個「林」字道破天機，這預示著最近三個月你的財運不佳，憑自己之力難以賺到錢財。雖然錢財難入袋，但是休閒運不錯，有機會靠別人的錢享受生活。

就算你有積極開拓財源的行動，但財神似乎暫時未眷顧你。好在你心態良好，不因一時錢財失意而消極，也正因為樂觀之心態，讓你得到錢財貴人的助力，花錢帶你遊山玩水樂逍遙，或請你吃一頓好料，這樣的生活也是頗愜意唷！

有錢就要懂得好好享受，沒錢則要積極賺錢。最重要的是，有錢沒錢都得要有良好心態。快樂賺錢，適度花錢，心態幸福滿足，好運就會降臨！

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