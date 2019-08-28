想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

想賺錢的人不在少數，可是要拋下熟悉的環境，到未知的遠方去開拓，恐怕不是每個人都願意，失敗了默默回來的例子也很多，一定要驛馬星動才會賺到錢嗎？科技紫微網要來分析哪些命格到異地發展更容易受財神眷顧，想出外闖蕩的你一定要看喔！

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TOP 1紫微：遠方見顯

紫微是斗數裡的帝星，就像稱霸一方的帝王，不管走到哪裡，都有各路賢才願意投奔而來。紫微本身的企圖心也很強，踏出舒適圈就是為了拓展視野，與地位更高、更優秀的人物一起合作，有望成就大事業，讓自己財庫滿滿。

TOP 2武曲：遠方見財

古書把武曲稱為財星，以現代眼光來說，吃苦耐勞的武曲，要到異地打天下並不是難事。相較於其他主星，武曲的個性較為孤僻，不過這反而讓他能夠專心打拼，拓展多元財路，越動越發。

TOP 3太陽：遠方見貴

離開熟悉的環境，到異地後得入境隨俗，並依靠當地的人脈，很多人就是敗在這一關。而太陽的個性愛交朋友，雖然活潑但不會咄咄逼人，又很忠心，頗有機會得到貴人賞識，打開財富大門，有句話說：「人脈就是錢脈」，放在太陽這顆貴星身上特別明顯。

走出舒適圈雖然辛苦，但是可以激發自己未知的潛力，對於轉運也有一定的幫助。如果在舊環境總是無法突破瓶頸，不妨試著向外開拓，或許就找到你的新藍海！

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