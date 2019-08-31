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不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

莊子說：「君子之交淡如水」說的是朋友間交情好，卻在利益上看得很淡，友誼才走得長遠。不為利益而撐起的友情，正是義氣的證明。跟著科技紫微網來看看，哪些命格可說是超挺朋友，不講意義只講義氣？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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TOP 1：太陽

太陽光芒四射、樂於助人，不只在朋友間講義氣，對於照顧過自己的老闆、主管落難了，一時陷入困境，他很可能會拔刀相助，認為沒關係我跟定你，總會好轉的！這就是屬於太陽的義氣。

　

TOP 2：紫微

紫微是帝王之星，在朋友圈裡大多是帶頭、罩別人的角色。如果紫微的發展不錯，而朋友過得不順遂，這時紫微不會躲著對方，而是伸出援手，幫助朋友度過危機。所以說，紫微的義氣偏向雪中送炭的類型。

　

TOP 3：貪狼

貪狼是桃花星，桃花也意味著人緣，為貪狼帶來愛交朋友的個性。就算朋友被全世界誤解，貪狼還是會講義氣，不問細節就挺朋友。偶爾會遇上「瞎挺」的狀況，這是貪狼需要留意的。

　

有些朋友以前很合，後來漸行漸遠，能夠相知相惜的又有多少呢？還有朋友是不打不相識，互看不順眼卻變成莫逆之交，這都是正常的現象。想要交到知心朋友而不是酒肉朋友，講義氣、花心思經營都是必要的，也許他就是你的貴人喔！

　

【延伸閱讀】

神曜提點！你身旁有小人嗎？

名師鑒定，改變你人生的大事件

　



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