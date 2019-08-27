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這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

尋覓愛情的過程中，有些人狠狠愛過，卻換來一場痛徹心扉的記憶，以至於產生「此生無法再愛了」的感嘆。其實在這段戀情找不到真愛，未必在下一段就與真愛絕緣，也只有重拾愛的勇氣，才有機會遇見真正屬於你的唯一，跟著科技紫微網來看看，12星座如何走出情傷？

圖片來源／Shutterstock
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牡羊座

牡羊座多半愛得坦蕩蕩，結束得太突然，滿腹的感情突然找不到地方安放，只要想到曾經的誓言如海市蜃樓一樣消失不見，就是讓牡羊座最受傷的瞬間，需要一些時間來消化沉澱。

建議來趟一個人的小旅行，爬到山上放眼望去，世界如此廣闊，大聲喊出自己的心聲，宣示自己一定可以過得更好，把負能量留在旅程裡，把正能量帶回生活裡，一趟旅行下來，心境開闊了，相信真愛會在不久的未來出現。

　

金牛座

金牛座遇到愛情的挫敗，看上去總是很冷靜，其實那只是未到傷心處。真正愛錯一次，椎心的痛楚，那才是讓金牛座失魂落魄。要想重拾愛的勇氣，單靠時間來治療，或許效果不夠快。

不妨從金牛座的興趣著手，既然愛美食，就潛心研究更多料理的製作，在按步就班的程序裡，有著療傷止痛的效果。當一份新的拿手菜美味上桌，足以讓成就感填補內心的空缺，找回愛的勇氣。

　

雙子座

生活中時常變換想法看似灑脫的雙子座，面對中途散場的愛戀，不但放不下，連再愛的勇氣也沒有了。一開始總會裝作沒有受傷，假裝不在乎的往前走，卻好像一直在繞圈圈，走不回原本的生活步調。

這時候的雙子座，不如就讓自己宅在家裡休息，在最舒適的空間裡，不需要偽裝自己很好，直到雙子座機靈的內心恢復活力，想通了這世界還有更多有趣的事情，就能慢慢轉移注意力，期待下一場新戀情。

　

巨蟹座

巨蟹座一開始就對愛情許下美好的願望，從沒想過有一天會被愛拋棄，或者可以說是迷失在愛的森林裡。面對失去愛情的現實，對巨蟹座來說有如晴天霹靂！

想逃離情傷的困境，重拾愛的勇氣，就不要再繼續抓著回憶不放，因為回憶再美也只是回憶。把那些為愛犧牲的事情統統補回來，喜歡吃什麼就買，喜歡的衣服也買回來，自戀一點也無所謂，只要能夠重拾快樂，多多寵愛自己，那樣才能找回愛的勇氣。

　

獅子座

向來自信滿滿的獅子座，如果在錯誤的時間，遇到錯誤的人，因此丟失了一份愛情，那麼這道刻痕就一定是傷的很深了。高傲的他們往往很難接受，也會對無法振作的自己感到慚愧，卻又不知如何是好。

要想重拾愛的勇氣，重新開始一段感情或許是個好方法，參加聯誼、找人幫忙介紹新對象，當曖昧的情愫逐漸升溫，再一次感受自己是被愛的、被珍惜的，獅子座就能回復元氣。

　

處女座

行事上很講究原則的處女座，很喜歡鑽牛角尖。在感情裡付出了太多，最後卻是一場空，這讓玻璃心的處女座真的不敢再輕易說愛，也會懷疑自己哪裡出了問題。

能夠幫助他們重拾愛的勇氣，只有主動將心情好好整頓一番，全部的精力投入到工作或興趣上，創造出亮眼成績，藉此找到被人肯定的成就感，撫平心傷，重新拾回愛的勇氣。

　

天秤座

天秤座對感情的猶豫不決，這也許就是在他們回憶起那段已經逝去的愛戀時，會痛到心碎的原因。既然自己走不出來，那就試試依靠外力來幫助自己重拾愛的勇氣。

該怎麼做呢？多參加一些戶外的團體活動吧！去遊樂場狂歡也好，去新開的餐廳吃吃美食也好，常常沉浸在這種熱鬧快樂的氛圍中，心中的陰霾就會逐漸消散。

　

天蠍座

天蠍座為愛受傷的情緒，可以說沉在心裡太深太深了，那就像是埋在心裡的某個角落裡，就像扎了一根刺，隱隱的、深沉的、偶爾的、會發作刺痛著，雖然潛意識裡還期待愛情的到來，可是主觀意識上卻不願再相信愛情。

其實天蠍座骨子裡很好強，不妨常常提醒自己，要過得比上一段更好，讓那個沒眼光的人刮目相看，為此天蠍願花時間來讓自己更美、更有內涵，遇到下一段戀情的機會指日可待。

　

射手座

個性瀟灑的射手座，常被人說是花心的象徵。其實真的愛上一個人，射手也會想要一直愛到永遠，否則怎會因為到不了終點，而失去了愛的勇氣。

要想重拾愛的勇氣，射手座要學會傾訴，找個信得過的人徹夜談心，只要勇敢說出口，就是療癒的第一步，把心裡的苦，心裡的痛，都全部說出來，清空壞情緒的庫存，才有空間存放愛的勇氣。

　

摩羯座

日子過得相當認真的摩羯座，對愛情也是同樣的謹慎態度。也正因為穩紮穩打，才會理所當然的認定，彼此這份感情絕對會如此牽著手走到最後。無奈劇情的發展出乎意料，痛的措手不及，愛的勇氣便瞬間消失。

雖然摩羯座的難過不一定會展現出來，但是少了戀愛之後，把多餘的時間拿來關注工作或升遷，對摩座羯也是一項不錯的療癒，若能在職場上獲得肯定，成功的喜悅會讓心傷得以修復，慢慢回復到願意接受愛情的程度。

　

水瓶座

水瓶座向來給人靈活思考的印象，但愛情不可能全然的理性，就算水瓶座可以很快看開，看清退回朋友關係會更好，在他們雲淡風輕的外表底下，心裡還是會有一部份隱隱作痛。

受了情傷的水瓶座，最好的方式就是與朋友一起度過，把那些早就說好卻一直沒約成的行程都走一遍，

　

雙魚座

如果不是對愛情的描繪太過美好浪漫，雙魚座也不會在情傷後走不出來。就好像美夢被人硬生生的搖醒了，那種滋味實在太痛苦了，簡直不知道如何再相信一段感情。

要想重拾愛的勇氣，就不要再逃避現實，化悲傷為力量，找點有意義的事來做，不管是打工或是做義工都很好，在不同的生活圈裡調整呼吸，體驗自己仍是被需要的，內心損毀的部份逐漸恢復力量，接受愛情的勇氣也在不知不覺中回升。

　

【延伸閱讀】

為何你還單身？姓名解感情宿命

星盤看出你的正緣，即將現身！

　



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