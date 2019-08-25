殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年8月26日~9月1日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，與火星、金星、水星合相，會開始一個新的職務或任務，工作將會越來越忙碌，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與水星、太陽、火星、金星有良好連結，一人身兼數職，在許多不同的工作領域中獲得許多報酬，兼差與副業收益增加，會是手頭較為寬裕的時期。

感情運方面，水星上半週停留在戀愛宮位，與喜歡的人會有許多對話的機會，許多事情的溝通順利，下半週水星離開戀愛宮位，會開始進入生活忙碌的時期，請好好把握兩人能相處的時間。

本週須注意的部分：

健康運方面，金星、太陽、火星、水星齊聚在健康宮位，工作會十分忙碌，體力消耗迅速，有過勞的傾向，此時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時注意心血管方面的疾病。注意室內外溫差，容易因此著涼感冒。

遠行運方面，在工作宮位的金星與木星呈現4分相，會因為工作需要而出差，雖然享有很好的差旅待遇，但是在外地有水土不服的狀況，容易吃壞肚子，或是感冒，睡眠狀況也會因為時差而受到影響。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，與火星、金星、水星合相，與喜歡的人在此時互訴衷曲，開始一段新的戀情。某些金牛座會被意想不到的人告白。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的土星、冥王星有良好連結，在此時與許多海外的朋友交流，可交到許多新朋友，某些金牛座甚至因此陷入異國戀情中。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星逐漸受到金星影響，吃喝玩樂的花費太多，信用卡的帳單高得驚人，某些金牛座會花錢在戀愛對象、小孩、寵物身上，但有些支出是不必要的浪費。

學業運方面，土星與冥王星齊聚遠行宮位，開學面臨選課困難的壓力與困擾，不太能摸索出自己的興趣在哪。某些金牛座可能會遇到十分嚴厲的指導者，一開學就有做不完的功課。

工作運方面，土星與冥王星齊聚在專業領域宮位，在職場面臨專業知識必須更新的過渡時期，需要回到學校重新進修。某些金牛座正面臨在海外工作，發展卻受到限制的尷尬期。

雙子座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與火星、金星、水星合相，有搬家需求的雙子座，此時會順利尋求到非常理想的物件。新月期間，可許下與家宅相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的土星與冥王星與家宅宮位的太陽、火星、金星有良好連結，會在買賣房子方面獲利，財務困境獲得舒緩。某些雙子座會出租手上的房地產或空間，生活壓力減輕。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星持續受到木星影響，職場上老是遇到小人扯後腿，很多都是先前十分信任的同事，對人的信任感喪失，在工作領域感到孤立。

感情運方面，在感情宮位的木星受到家庭宮位的金星影響，與另一半的家庭顯得格格不入，然而雙方已經進入論及婚嫁的關鍵，使你感到有些迷惘。單身的雙子座會被家人與公司主管介紹相親對象，但都不是你的菜。

巨蟹座：

整體運勢：

學習運佳，新月發生在學習宮位，與火星、金星、水星合相，考試運佳，不論任何檢定與測驗都能順利通過，此時也會進入自己理想的學校與科系就讀。新月期間，可許下與學習相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，會有好朋友邀約你一起到外地旅行，會開始著手計畫旅程。某些巨蟹座會因為學習某些新事物，或是進入新的學校，交到許多特別的新朋友。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到面試宮位的金星影響，尋求新工作的巨蟹座要當心被掛羊頭、賣狗肉的公司所欺騙，對面試者強迫推銷沒什麼用的東西，或是要你拉朋友當下線。

感情運方面，土星、冥王星齊聚在感情宮位，距離拉遠了，思念會帶來一切的很美好的錯覺，一旦兩人相處，彼此的缺點就會被放大，同樣的事件會一直重演，無法跨越。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與火星、金星、水星合相，薪資會有調升的跡象，會是有增加收益的新機會，此時也很適合跟老闆談加薪。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的天王星與太陽、火星、金星、水星有良好連結，會因為某個突發事故的危機處理得宜，受到上司賞識，突然從職場由黑翻紅，獲得額外的獎金獎勵。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星與金星呈現4分相，花許多錢討好喜歡的人，當心把對方寵成公主病。某些獅子座此時花很多金錢在娛樂、追星、看演唱會這些事物上，卻好像被虧待，有一種花錢受氣的感覺。

健康運方面，土星與冥王星齊聚健康宮位，工作突然鬆懈下來，身體上的一堆毛病一一爆發，許多慢性疾病的徵狀都會浮現，泌尿系統容易發炎，骨骼、牙齒、皮膚的狀況不佳，要注意保養身體了。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在命宮，與火星、金星、水星合相，不論是任何計畫都能順利啟動，同時有機會外派到外地工作，或是找到外商投資的公司。新月期間，可許下任何計劃的遠景，會有良好的能量幫助。

遠行運佳，在遠行宮位的天王星與命宮的太陽、火星、金星、水星有良好連結，會有到外地工作、留學、打工渡假、旅行、交換學生……等計畫，並且有長期在海外居留的想法。

學業運佳，在學業宮位的天王星與命宮的太陽、火星、金星、水星有良好連結，許多處女座會進入非常理想的系所，學習過去想進修的科目，會結交到有趣的同學與指導者。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到金星影響，附近鄰居翻修房子，發出的噪音讓你無法好好休息。某些處女座會嫌棄家人生活習慣不良，會有搬出家庭到外居住的想法。

感情運方面，在感情宮位的海王星持續受到木星影響，在進入婚姻關係之前，會發現與對方家庭的價值觀有極大的差異，使得你開始猶豫是否要與眼前的對象結婚。

天秤座：

整體運勢：

感情運勢，新月發生在秘密宮位，與火星、金星、水星合相，會悄悄對某個人產生好感，這個人會是貼近你心靈的伴侶。新月期間，可許下愛與靈性相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與太陽、火星、金星、水星有良好連結，靠著某些兼職或副業，有一筆額外收益，經濟狀況十分寬裕。有投資的天秤座，會知道一些內線情報，在投資方面獲利。

本週須注意的部分：

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到金星與海王星影響，當心被惡劣天氣困在高級的飯店，雖然食宿待遇非常好，卻無法到想旅遊的景點觀光，浪費掉重要的假期。

工作運方面，在工作宮位的海王星持續受到木星影響，對於目前的職場感到悲觀，即便在同一個領域有許多選擇，卻始終無法突破惡劣的環境，不知何去何從。

天蠍座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與火星、金星、水星合相，會進入新的團體，重新開啟新的社交圈。或是與某些朋友合作的關係更為緊密。新月期間，可許下人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的天王星與人際關係宮位的太陽、火星、金星、水星有良好連結，對某個好朋友日久生情，雙方會想交往看看。單身的天蠍座，會因為加入一個新的團體，遇到一見鍾情的天菜。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的金星影響，會收到好朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了。交際應酬上的開銷較多，常需要請客或送禮，但有些花費其實是沒有必要的。

工作運方面，土星與冥王星持續停留在溝通、面試宮位，在職場上會覺得與許多人溝通不良，在談判合約時一直受到刁難。正在求職的天蠍座會有較重的挫折感，專業能力不被公司行號重視。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，與火星、金星、水星合相，在工作領域上會成為眾人矚目的焦點，讓你有許多可以表現的機會。新月期間，可許下與事業、成就、工作……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與志業宮位的金星有良好連結，在工作上有出色的表現，業績有起色，收益增加，經濟狀況會有所改善。某些射手座會被調薪，此時也適合與老闆斡旋加薪相關事宜。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的木星與志業宮位的金星呈現4分相，容易陷入職場戀愛，對某個同事或主管產生好感，但此時不適合吃窩邊草，會在工作領域受人非議，進行某些事務也會不太方便。

健康運方面，在命宮的木星與志業宮位的金星呈現4分相，逐漸感覺工作十分忙碌，常常需要熬夜加班，工作有過勞的傾向。此時也會發現自己嚴重發福，在飲食與運動方面需要有紀律。

摩羯座：

整體運勢：

遠行運佳，新月發生在遠行宮位，與火星、金星、水星合相，會在此時執行一個遠行計畫，或是有外派工作、旅行、打工渡假、留學……等相關事宜，新月期間，可許下與遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運佳，在戀愛宮位的天王星與遠行宮位的太陽、火星、金星、水星有良好連結，單身的摩羯座會陷入異國戀情中，或是被外國人追求。已經有穩定關係的摩羯座，會與喜歡的人一起遠行出遊，關係因此更進一步。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的金星受到木星影響，目前在學業成績上雖然沒有什麼不好，卻有些興趣缺缺，對於目前的科目感到沒有願景，此時會想選修一些跨領域的學科。

工作運方面，在面試、溝通宮位的海王星持續受到木星影響，覺得同事與上司都是笨蛋，許多簡單的事情怎麼教都學不會。對於充滿冗員的組織感到厭煩，然而要去找新工作又有些猶豫不決。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，新月發生在財務宮位，與火星、金星、水星合相，債務或分期付款的帳單在此時清償，無債一身輕。有理財習慣的水瓶座，會尋求到不錯的投資標的。新月期間，可許下與金錢、財務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與與疾厄宮位的太陽、火星、金星、水星有良好連結，某個深受疾病所苦的家人，身體在此時有好轉的現象，也使你放心許多。某些水瓶座會因為買賣或出租房地產獲利。

感情運方面，新月發生在慾望宮位，和金星合相，與某個對象會由性而愛，以肉體的感覺確認雙方的關係。某些水瓶座不太會拿捏與朋友之間的距離，會陷入分不清友情或愛情的狀態。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金星影響，有許多朋友會在金錢方面佔你便宜，雖然你不想計較，但時間久了之後，虧欠的金額越來越多，會覺得不太愉快。

工作運方面，在財務宮位的金星受到人際關係宮位的木星影響，目前公司或組織內的人事與財務狀況有些混亂，會覺得整個公司的經營狀況不穩定，要當心有些麻煩會延燒到自己身上。

雙魚座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在感情宮位，與火星、金星、水星合相，與某個人的關係明朗化，雙方會在此時進入交往關係。新月期間，可許下與情感相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星與感情宮位的太陽、火星、金星、水星有良好連結，會十分隨興地與某個朋友決定一個輕旅行，意外發現兩個人是很合得來的旅伴，甚至發展出特殊的情愫。某些雙魚座會與喜歡的人一起出遊，雙方關係在此時穩定下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的金星影響，由於職場同事的怠惰與便宜行事，使你必須收拾許多爛攤子。某些雙魚座在職場上受人矚目，人紅易招忌，會有小人在背地裡放冷箭，說你壞話。

人際關係方面，土星與冥王星齊聚在人際關係宮位，會因為一件事情，感覺真心換絕情，許多人會把你義務的付出當作理所當然，此時會想遠離目前的生活圈，甚至封鎖與刪除一些品德糟糕的朋友。

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