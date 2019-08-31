每日星座運勢／雙魚善解人意諸事順 貴人多為長輩

2019-08-31 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-31

牡羊座

有時候幸福就在行動之後到來。

整體運：★★★☆☆

今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。

事業運：★★★☆☆

想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。

財運：★★☆☆☆

提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：正北方向

金牛座

適合與家人一起娛樂。

整體運：★★★★☆

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

愛情運：★★★★☆

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

事業運：★★★★★

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

財運：★★★☆☆

零散支出減少，能夠有所積蓄。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00湖水綠

開運方位：正東方向

雙子座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

財運：★☆☆☆☆

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

依賴性太強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

事業運：★★★☆☆

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

財運：★★★☆☆

吃一塹，長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

獅子座

心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

整體運：★★★★☆

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

愛情運：★★★★☆

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

事業運：★★★★☆

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

財運：★★★☆☆

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00白鋼銀

開運方位：西北方向

處女座

付出多能有所回報。

整體運：★★★☆☆

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★☆

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

事業運：★★★☆☆

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

財運：★★☆☆☆

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00湖水綠

開運方位：正南方向

天秤座

過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

整體運：★★★★☆

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

愛情運：★★★☆☆

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★☆☆

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

財運：★★★★★

動腦中生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後收穫匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

天蠍座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝束會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00脆梅青

開運方位：東北方向

射手座

歡歡喜喜的才會有好運降臨。

整體運：★★★☆☆

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得異樣的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起樂活樂活；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

愛情運：★★★☆☆

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

事業運：★★★★☆

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

財運：★★★☆☆

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

摩羯座

富足的時候，獻出你的愛心。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財渠道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

事業運：★★☆☆☆

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

財運：★★★★☆

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀

開運方位：東北方向

水瓶座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

財運：★★★☆☆

用錢的地方多，要注意適當的控制。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙魚座

善解人意的一面突顯，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

事業運：★★★★☆

風趣幽默的一面易突顯，能很快活躍氣氛，有利拓展人脈。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：西北方向

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