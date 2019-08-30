每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-30

牡羊座

要懂得珍惜眼前人。

整體運：★☆☆☆☆

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

愛情運：★★☆☆☆

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，似乎很忙碌但恐有勞而無功的跡象。還是乖乖的聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00芥末黃

開運方位：正南方向

金牛座

充滿自信的笑容是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：東南方向

雙子座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂一些才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，敏感多疑的情緒會使你在工作上判斷錯誤，宜聽聽他人的意見，不要一意孤行唷！

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00竹葉青

開運方位：正東方向

巨蟹座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收穫。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00脆梅青

開運方位：正北方向

獅子座

工作強度不宜過強。

整體運：★★☆☆☆

紅娘就在身邊，不要找借口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會通過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴必緊一點，少說少錯。額外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★★☆☆☆

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00硃砂紅

開運方位：正東方向

處女座

交際能力對於你的成功至關重要。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行病毒。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝杯咖啡，但別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合作點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：西南方向

天秤座

情緒陰雨變幻。

整體運：★★☆☆☆

愛情不溫不火，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

事業運：★★★☆☆

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

財運：★★★☆☆

時得時散、忽成忽敗的財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

天蠍座

慾望過勝，需抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者有被公司員工冷落的危機。

愛情運：★★★☆☆

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。

財運：★★★☆☆

機運不錯，但機運財並非要你去投機，而是尋覓投資管道。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00可可棕

開運方位：東北方向

射手座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突現自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予或協助，你會把財神往外推。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中的人，有機會享受到對方製造的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所取得成就；今天下午在商場購物，獲得意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

以他的意見為意見那就對囉！順著他的意思他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運就要主動的對外活動唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就要積極去運作。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00香吉士黃

開運方位：西北方向

水瓶座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能有的放矢；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病呢，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★★☆☆

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

財運：★★★★☆

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙魚座

盡職盡責做好本分。

整體運：★★★★☆

真的超出能力範圍的事還是不要答應別人的請求，在自己領域範圍內全心將自己的工作做好就可以了；在投資理財領域有很強的直覺，長線投資會讓收益擴大；有嘗試新鮮娛樂項目的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★★

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：正西方向

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