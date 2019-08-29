每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日
2019-08-29
牡羊座
今天心情不錯，保持良好的狀態。
整體運：★★★★☆
工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！
事業運：★★★★☆
雖說不是萬事大吉，但是也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間相處也比較愉快。
財運：★★★☆☆
貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00珍珠白
開運方位：正東方向
金牛座
適當地做做運動。
整體運：★★☆☆☆
與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。
愛情運：★★★☆☆
已婚者想與另一半說說心理話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。
事業運：★★★☆☆
事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上級領導安排的工作確保進度就好。
財運：★★☆☆☆
小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉
開運方位：正西方向
雙子座
喜悅不知不覺便洋溢在臉上。
整體運：★★★★☆
已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤為濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便是難關亦能順利度過。今天工作可得用心一點，上司在看著你喔！
愛情運：★★★★☆
想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。
事業運：★★★☆☆
今日事業平平，只要把份內事情做好就行囉！職場上會許會有些流言流語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒囉！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00芥末黃
開運方位：東北方向
巨蟹座
主動關懷他人。
整體運：★★★☆☆
與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。
愛情運：★☆☆☆☆
容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。
事業運：★★★★☆
對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。
財運：★★★☆☆
錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無仿。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅
開運方位：西北方向
獅子座
以柔克剛。
整體運：★★★★★
你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要生意源自於異性；與鄰居的關係會因為相互幫忙而更加親密。
愛情運：★★★★☆
異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立良好的互動關係。
財運：★★★★★
忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅
開運方位：西南方向
處女座
心情放鬆更重要。
整體運：★★★☆☆
愛情磁場強度頗高，有結婚打算的人不妨今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財可謂一波未平，一波又起，將財權讓賢反而更得輕鬆。人際關係遇險，需警惕公司一位與你實力相當的同事。
愛情運：★★★☆☆
已婚者空閒時多陪另一半，不妨安排一些戶外活動以增進彼此的情意。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！
財運：★★★☆☆
暗財運偏弱，別想著坐享其成。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃
開運方位：西南方向
天秤座
事事小心，安全第一。
整體運：★★★☆☆
在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。
愛情運：★★★☆☆
感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。
財運：★★★★☆
錢財流失較快，應有所節制。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃
開運方位：正北方向
天蠍座
記得與朋友保持聯繫。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！
事業運：★★★☆☆
工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。
財運：★★★☆☆
在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅
開運方位：東南方向
射手座
運勢頗好。
整體運：★★★★☆
今天出門在外碰到過去暗戀的對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；服務行業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高，因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
愛情運：★★★★☆
你手中的事務都處理妥當了嗎？約會可別在興頭上時被人電話打擾。
事業運：★★★★☆
力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。
財運：★★★☆☆
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀
開運方位：西南方向
摩羯座
珍惜眼前幸福。
整體運：★★★☆☆
今天有些抱怨的情緒，與家人有失融洽，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶約會浪漫。
愛情運：★★☆☆☆
有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！
事業運：★★★★☆
凡事靠自己，對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，以免偏激。
財運：★★★☆☆
財氣時好時壞，不夠穩定。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00青金石藍
開運方位：東南方向
水瓶座
不太順暢的一天，容易產生浮躁的情緒。
整體運：★☆☆☆☆
今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。
愛情運：★☆☆☆☆
撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。
事業運：★★☆☆☆
今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙
開運方位：正北方向
雙魚座
突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。
整體運：★★☆☆☆
有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。
愛情運：★★☆☆☆
有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。
事業運：★★☆☆☆
埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。
財運：★★★☆☆
財運一般，賺錢時務必耐著性子。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00淺海藍
開運方位：西北方向
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