每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-29

牡羊座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

雖說不是萬事大吉，但是也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間相處也比較愉快。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：正東方向

金牛座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

已婚者想與另一半說說心理話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

事業運：★★★☆☆

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上級領導安排的工作確保進度就好。

財運：★★☆☆☆

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉

開運方位：正西方向

雙子座

喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

整體運：★★★★☆

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤為濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便是難關亦能順利度過。今天工作可得用心一點，上司在看著你喔！

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，只要把份內事情做好就行囉！職場上會許會有些流言流語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒囉！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00芥末黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

主動關懷他人。

整體運：★★★☆☆

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★★★☆

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

財運：★★★☆☆

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無仿。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

獅子座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要生意源自於異性；與鄰居的關係會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建立良好的互動關係。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：西南方向

處女座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度頗高，有結婚打算的人不妨今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財可謂一波未平，一波又起，將財權讓賢反而更得輕鬆。人際關係遇險，需警惕公司一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時多陪另一半，不妨安排一些戶外活動以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別想著坐享其成。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00萊姆黃

開運方位：西南方向

天秤座

事事小心，安全第一。

整體運：★★★☆☆

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

愛情運：★★★☆☆

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★★★★☆

錢財流失較快，應有所節制。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天蠍座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

射手座

運勢頗好。

整體運：★★★★☆

今天出門在外碰到過去暗戀的對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；服務行業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高，因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

你手中的事務都處理妥當了嗎？約會可別在興頭上時被人電話打擾。

事業運：★★★★☆

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：西南方向

摩羯座

珍惜眼前幸福。

整體運：★★★☆☆

今天有些抱怨的情緒，與家人有失融洽，而怨天尤人更會給自己增加無謂的痛苦。工作上你容易顯出自己的優越感，這樣很容易被同事排斥和孤立，還是低調一點為好。已婚者有機會和伴侶約會浪漫。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！

事業運：★★★★☆

凡事靠自己，對於工作者來說，在處理事情上宜感性與理性相結合，以免偏激。

財運：★★★☆☆

財氣時好時壞，不夠穩定。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00青金石藍

開運方位：東南方向

水瓶座

不太順暢的一天，容易產生浮躁的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：正北方向

雙魚座

突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

整體運：★★☆☆☆

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

愛情運：★★☆☆☆

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

事業運：★★☆☆☆

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

財運：★★★☆☆

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00淺海藍

開運方位：西北方向

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