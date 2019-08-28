每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-28

牡羊座

精緻打扮能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易與另一半產生分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

事業運：★★★★☆

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00萊姆黃

開運方位：東北方向

金牛座

愛就愛得勇敢些。

整體運：★★★★★

感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；對於投資預感較強，能在市場開始變化前及時做出相應對策；事業中過於急噪的表現易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙

開運方位：東北方向

雙子座

情緒受外界壓力的影響。

整體運：★☆☆☆☆

易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合啦！

財運：★☆☆☆☆

容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：西北方向

巨蟹座

朋友宜多交卻不宜濫交。

整體運：★★☆☆☆

戀上不該戀上的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協作，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

愛情運：★★★☆☆

內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網絡交友中獲得心靈的滿足！

事業運：★★☆☆☆

今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。

財運：★★★☆☆

交際應酬中破財、紅白帖一堆。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

獅子座

思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

整體運：★★★★☆

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進程，開動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，而且還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕會鬧得雙方都不愉快。

愛情運：★★★☆☆

適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統馭的機會，可是在態度上要婉轉些，免得同事受不了！

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心勤勞點，對於金錢進帳有幫助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00祖母綠

開運方位：正西方向

處女座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對像；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的助勢效果。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

財運：★★☆☆☆

新開發的方向獲利上顯得費力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

天秤座

好運多在外，待在家中易生矛盾。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

財運：★★★★☆

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作中與同事配合相當默契，能出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

事業運：★★★★☆

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作完成的優劣，保持好心情，給同事帶去歡樂，這樣你們就能擁有1+1﹥2的工作效率。

財運：★★★☆☆

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦！送朋友小禮物等等！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00深茄紫

開運方位：西南方向

射手座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑借對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款位數有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

事業運：★★★☆☆

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

財運：★★★★☆

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠

開運方位：東北方向

摩羯座

今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂摻半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

事業運：★★☆☆☆

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：東南方向

水瓶座

以不變應萬變。

整體運：★★★★☆

由於對感情甚為重視，若有風吹草動則易起疑心，因而受感情困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身不是處事的態度，但卻是你唯一選擇；健康運一般，要留意腸胃疾病健康。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者專心工作吧！

事業運：★★★☆☆

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，順利渡過險情。

財運：★★★★☆

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作就能有不錯的回報。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00脆梅青

開運方位：東南方向

雙魚座

太過張揚的行為容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不穩，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00艷棗紅

開運方位：正西方向

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