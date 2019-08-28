每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度
2019-08-28
牡羊座
精緻打扮能為你的運勢加分。
整體運：★★★☆☆
成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人易與另一半產生分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。
事業運：★★★★☆
自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。
財運：★★☆☆☆
吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00萊姆黃
開運方位：東北方向
金牛座
愛就愛得勇敢些。
整體運：★★★★★
感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；對於投資預感較強，能在市場開始變化前及時做出相應對策；事業中過於急噪的表現易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。
愛情運：★★★★★
恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！
事業運：★★★☆☆
今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。
財運：★★★★☆
金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙
開運方位：東北方向
雙子座
情緒受外界壓力的影響。
整體運：★☆☆☆☆
易因戀情受別人的指指點點而使情緒產生波動，平心靜氣讓別人去說能彰顯你的氣度，謠言止於智者；同事的諸多求助與叨擾讓你煩躁，應學會對別人說「不」；要注意保持頭腦適當休息，不然很容易疲勞、頭暈。
愛情運：★★☆☆☆
單身者容易邂逅火熱情緣，瞬間墜入愛河，甜蜜與浪漫讓你興奮不已。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，今日對於工作容易產生質疑，例如：懷疑這份工作是否適合啦！
財運：★☆☆☆☆
容易因為心血來潮參賭而陷於不利，今日還是不賭為好！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00香檳金
開運方位：西北方向
巨蟹座
朋友宜多交卻不宜濫交。
整體運：★★☆☆☆
戀上不該戀上的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協作，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。
愛情運：★★★☆☆
內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網絡交友中獲得心靈的滿足！
事業運：★★☆☆☆
今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。
財運：★★★☆☆
交際應酬中破財、紅白帖一堆。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕
開運方位：正東方向
獅子座
思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。
整體運：★★★★☆
工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進程，開動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，而且還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕會鬧得雙方都不愉快。
愛情運：★★★☆☆
適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，活動力十足，有領導統馭的機會，可是在態度上要婉轉些，免得同事受不了！
財運：★★★★☆
財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心勤勞點，對於金錢進帳有幫助。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00祖母綠
開運方位：正西方向
處女座
別把情緒帶到工作中。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對像；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的助勢效果。
愛情運：★☆☆☆☆
容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！
事業運：★★☆☆☆
運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。
財運：★★☆☆☆
新開發的方向獲利上顯得費力。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅
開運方位：正東方向
天秤座
好運多在外，待在家中易生矛盾。
整體運：★★★☆☆
有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。
愛情運：★★☆☆☆
容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。
事業運：★★★☆☆
感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。
財運：★★★★☆
有突如其來的偏財運，中獎機會大！
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀
開運方位：正南方向
天蠍座
內心較充實，心情愉快。
整體運：★★★★☆
今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作中與同事配合相當默契，能出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。
事業運：★★★★☆
團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作完成的優劣，保持好心情，給同事帶去歡樂，這樣你們就能擁有1+1﹥2的工作效率。
財運：★★★☆☆
有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦！送朋友小禮物等等！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00深茄紫
開運方位：西南方向
射手座
多注意休息。
整體運：★★★☆☆
借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑借對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款位數有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。
愛情運：★★☆☆☆
今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。
事業運：★★★☆☆
上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。
財運：★★★★☆
主動與人合作，你會獲得更多的回報。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠
開運方位：東北方向
摩羯座
今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。
整體運：★★☆☆☆
感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂摻半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。
愛情運：★★☆☆☆
單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。
事業運：★★☆☆☆
不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。
財運：★★★☆☆
在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅
開運方位：東南方向
水瓶座
以不變應萬變。
整體運：★★★★☆
由於對感情甚為重視，若有風吹草動則易起疑心，因而受感情困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身不是處事的態度，但卻是你唯一選擇；健康運一般，要留意腸胃疾病健康。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者專心工作吧！
事業運：★★★☆☆
工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，順利渡過險情。
財運：★★★★☆
有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作就能有不錯的回報。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00脆梅青
開運方位：東南方向
雙魚座
太過張揚的行為容易引起他人反感。
整體運：★★★☆☆
工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不穩，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。
愛情運：★★★☆☆
感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！
財運：★★☆☆☆
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00艷棗紅
開運方位：正西方向
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