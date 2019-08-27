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每日星座運勢／天蠍春風得意勿張揚 適合談判金錢

2019-08-27 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-08-27

牡羊座

心情浮躁的一天，做事過於衝動。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。

愛情運：★★★☆☆

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

事業運：★★☆☆☆

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

金牛座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場信息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手製作個禮物送給心上人，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得不小心之下跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。適合藏私房錢，不要讓別人知道你有錢喔！要懂得裝窮，否則荷包難守！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

雙子座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00乳酪白

開運方位：正東方向

巨蟹座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感覺穩定卻顯得有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

獨立、迅速的解決問題，會讓你充滿成就感。

財運：★★★★☆

有收到禮品、紅包的機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00辣椒紅

開運方位：東北方向

獅子座

感情不會因時空而轉淡。

整體運：★★★☆☆

分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習顯得張馳有度，斬獲頗多。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是你的精神支柱，與另一半聊心事，會獲得對方的支持，讓你得到很大的動力。

事業運：★★★☆☆

在工作上較為被動，等著上級的安排。凡事應主動，積極表現才會有更好的機會。

財運：★★★☆☆

你的財運與勤勞與否有直接關係唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：西南方向

處女座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在酒吧、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦屏幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

事業運：★★☆☆☆

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

財運：★★★☆☆

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00深海藍

開運方位：正南方向

天秤座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，好像霜打的茄子，不可太過感情用事哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

事業運：★★★☆☆

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

天蠍座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★★

所謂樹大招風不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛謹慎一些總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資，才能有所收穫哦。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★☆

注意處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣。

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

射手座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

財運：★★★☆☆

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00咖啡棕

開運方位：西北方向

摩羯座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱可化解誤會。

事業運：★★★★☆

責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。

財運：★★★☆☆

在金錢的花費上較大意，錢財留不住。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00湖水綠

開運方位：正北方向

水瓶座

很有自己的想法，聽不進人言。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

有機會遇到心儀的對象，請用大方、誠懇的態度去和TA交朋友，製造良好的第一印象。

事業運：★★☆☆☆

由於凡事力求表現，在所處環境裡顯得太突兀，會使得身邊烽火連天，成為眾人圍攻對象，還是低調點好！

財運：★★★☆☆

暗中求財為宜，新點子、新商機一曝光就容易引來同業的競爭者瓜分大餅或抄襲模仿。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆糾到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00象牙白

開運方位：東北方向

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