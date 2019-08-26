每日星座運勢／巨蟹談情說愛好日子 投資見好就收

2019-08-26 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-26

牡羊座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，調動彼此的情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★★☆☆

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：東北方向

金牛座

如何處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同而難以進行。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

愛情運：★★★☆☆

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00深海藍

開運方位：正南方向

雙子座

神清氣爽，愜意的一天。

整體運：★★★★☆

有伴侶的人彼此對愛情的執著讓感情迅速升溫，再加上朋友們的鼎力相助，愛情想不牢固都難。貴人運良好，投資局勢的扭轉便得益於他們的幫助。豐收在望，積極性隨著工作中所取得的成效而不斷顯露。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯喔！容易得到異性朋友的助力。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日構思賺錢計劃表！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正東方向

巨蟹座

成功者與平庸者的區別在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會有些恐懼心理，不喜歡挑戰和改變，被動接受只會讓你越做越糟；財運雖不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有目的地進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

獅子座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。小有偏財運，有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫，看到自己的進步你也會很有成就感喔！

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯食的現象，但也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

處女座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標成效就很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝杯咖啡，但別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，居多是由好變壞，特別容易選擇判斷錯誤。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00珍珠白

開運方位：西北方向

天秤座

趁著好運，充分發揮自己的能量吧。

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給你不少追求愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作狀態；投資方面，若與朋友合作將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，增進彼此的瞭解。

事業運：★★★☆☆

敢闖敢干、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑點，做人做事都要給自己留有餘地。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買些彩票、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00臘梅白

開運方位：東南方向

天蠍座

失去的不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更是因朋友不經意的話語而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中所遇困境在關鍵時刻又峰迴路轉，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

事業運：★★★☆☆

追求慾望不強，工作熱情不高，易被家事分心，與好朋友聊聊心事可為你減輕壓力。

財運：★★★☆☆

財運較旺盛，資金充足，倘若有投資計劃，不妨著手投資，會有一筆可觀的收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00橄欖綠

開運方位：東南方向

射手座

顯得消沉，有做白日夢的傾向。

整體運：★★☆☆☆

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不像勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品裝點房間，會讓你心情愉快喔！

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性關心，內心溫暖；已婚者遇到不開心的事多與另一半交流，易獲得釋然。

事業運：★★☆☆☆

時機尚未成熟，應先沉潛實力，不可急於求成。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，但不宜過於投機。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：東南方向

摩羯座

溝通不到位易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一工序人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠質量。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割的感受。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要收斂自己懶散的工作態度，否則會被上司盯得滿頭包！

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠

開運方位：西北方向

水瓶座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★★☆

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

財運：★★★☆☆

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自設之虞。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

雙魚座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久為聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

事業運：★★★☆☆

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或搞創作，易有成果。

財運：★★★☆☆

得財略為費心，支出頗多。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金

開運方位：西南方向

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