【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

當你感到迷惘時，誰對你最有幫助？科技紫微網可以從一段故事情節助你精準預測。你對故事的選擇，將會反映出你在迷茫時，潛意識希望哪一種特質的人來幫忙。

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情境：在路上看到有人倒臥在血泊中，你連忙撥打電話求助。突然，有人走過來對你說話，這個人的身份是？

選項：

A、：巡邏的警察，想了解發生什麼事了。

B、：路過的醫護人員，問你傷者在哪裡。

C、：附近店家的老闆，準備和你分享他目擊的真相。

D、：攝影師，跟你說其實那是他們在拍片，不必緊張。

答案分析：

選擇A：巡邏的警察，想了解發生什麼事了。

從你的選擇來看，當你感到迷惘時，你的潛意識裡最希望土象星座的人來幫忙。因為土象星座的人成熟穩重，遇事冷靜理性，讓你有強烈的安全感。當遇到緊急狀況時，或是在你惶惶不知所措時，如果他們能及時出現在你的身邊，會讓你迅速獲得能量，逐漸平靜下來。你最需要的就是心安，而土象星座的人最為可靠，能讓你信賴與依靠。

選擇B：路過的醫護人員，問你傷者在哪裡。

從你的選擇來看，當你感到迷惘時，水象星座的人最能讓你心安。水象星座的人有一顆柔軟溫暖的心靈，最是感性體貼，善解人意，富同情心，樂於助人。遇到麻煩或緊急事件時，他們的出現會讓你長舒一口氣，懸著的心一下子放鬆下來。他們最能理解你的心情，因此也能給你最貼心的安慰，讓你感到一股暖流湧上心頭。有他們的陪伴，讓你渾身充滿力量。

選擇C：附近店家的老闆，準備和你分享他目擊的真相。

從你的選擇來看，火象星座的人對你最有幫助。在你感到迷惘時，你最先想到的多會是他們。因為火象星座的人具有積極向上的力量，開朗、俐落、迅速、熱心腸，又非常講義氣，樂於替人出頭、幫人解憂。遇事時若能有他們在身邊，甚至只是一想到他們，就會讓你感覺信心滿滿，力量倍增，有一種遇到靠山、有人替你撐腰的優越感。

選擇D：攝影師，跟你說其實那是他們在拍片，不必緊張。

從你的選擇來看，風象星座的人在你感到迷惘時，最容易出現在你的潛意識中，你最想獲得的是他們的幫助。因為風象星座的人思維活躍，邏輯推理能力、反應力、和判斷力都很強，又熱愛生活，極具幽默感與好奇心，喜歡與人分享趣事趣聞。跟他們聊一聊、訴訴苦，會讓你感覺很輕鬆、放心，緊張與恐懼情緒都會得到消除。總之，有他們幫忙會讓你快樂起來。

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