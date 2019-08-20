【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

豔陽高照的夏天，讓人揮汗如雨，提不起勁。有時遇上陣雨來攪局，又覺得溼答答的，外出不方便，有些掃興。在這樣的夏天，只有冰淇淋、冰飲料能帶給你快樂？科技紫微網要借用塔羅牌的力量為你占卜，今夏的你，如何讓幸福快樂的能量越存越多？

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占卜規則：

1、閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「今夏如何保存快樂能量？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：愚者（逆位）

關鍵詞：未雨綢繆

愚者背起行囊準備前往未知的世界，即使腳邊是懸崖也毫不畏懼，逆位則加重了身旁凶險的程度。最近你有些不安，把快樂的能量震碎了，危險悄悄逼近，衍生出兩種極端：太天真，全憑一股憨膽；或是太謹慎，錯失大好機會。

塔羅牌的建議：

回想愚者正位踏上旅程前的模樣，帶了小小的行囊，這代表行前的準備，最近的你會患得患失，正是來自準備不足的影響。雖說機會永遠留給準備好的人，但唯有備妥心靈上的行囊，才能讓快樂有安放之處，昂首闊步，自在享受人生旅途的風景。

選牌2：倒吊者（逆位）

關鍵詞：心寬路寬

倒吊者原本辛苦維持的姿勢被解除了，逆位象徵受苦的狀況得到紓解，但是開始在意起別人的眼光。最近你的心境便有這樣的特點，明明運勢好轉，卻不自覺和旁人比較起來，想突破又不知道如何著手，讓快樂的能量一點一滴蒸發。

塔羅牌的提醒：

你需要重新相信努力是有回報的，倒吊者正位中怡然自得的模樣，是你能效法的對象。換個角度欣賞生活的甜度酸度，每分每秒都是黃金比例。快樂得以駐足在你平靜的內心裡，不再顛簸。

選牌3：隱者

關鍵詞：探索自我

獨自步行在雪夜的山巔，提起燈照亮眼前的道路，有著先知的孤單，也有傳承的溫暖。最近你的心裡充滿了智慧，不管多麼複雜的難題，只要回想過往曾經挑戰過的難關，就能重新感受當時的快樂，又回到這個夏天，回到你身上。

塔羅牌的提醒：

如果覺得運勢受阻，想探索正確的方向，不妨安排獨處的行程，聆聽內心的獨白，也能找信得過的人交換意見。重要的是，感受此刻你擁有的一切如此珍貴，快樂就會在燈光的彼端出現，不會被黑暗吞噬。

選牌4：星星

關鍵詞：許下心願

星星牌出現在高塔之後，象徵劇變後的修復與治療，高掛天空的每顆星，都是一個個待實現的心願。你的心境顯得祥和而美好，為了療癒舊有的傷口，催動池水裡奔流的快樂能量，洗滌所有風乾後的淚痕。

塔羅牌的提醒：

當你覺得力不從心的時候，勇敢許下心願，就像對宇宙下訂單，不要害怕心願太小或太大，實現夢想的過程會有快樂相伴。行動力不足是此張牌想提點的重要訊息，持續踏實築夢會讓你煥然一新。

選牌5：正義（逆位）

關鍵詞：拋開成見

正義牌中有很多象徵法制、平衡的元素，但逆位時皇冠落下，代表失去決策權，公正的天秤無法為你衡量得失，使你備感壓力。最近你的心境紛亂，遇到不公平的事物，有逃避的念頭，原有的快樂彷彿被寶劍刺穿，甚至傷及於你。

塔羅牌的建議：

天秤是公正、客觀的存在，但很多東西無法放到天秤上衡量，尤其盲目的正義更危險。對不了解的事情，你需要先拋開心裡的成見，不要在第一時間就否定，保持一點彈性，聽聽其他人的意見，心情達到平衡，快樂自然不遠。

選牌6：戰車（逆位）

關鍵詞：真誠溝通

不用韁繩就能開動的戰車，代表旺盛的戰鬥力，逆位卻像失速翻車橫在路中央，暗藏失敗的隱憂。最近你的心境偏衝動，也很容易與人發生口角或衝突，因為遭遇的阻礙特別多，急著想超越、越開越快，一個甩尾就把快樂拋出車外了。

塔羅牌的提醒：

一時的阻礙並不是全然的失敗，成功的關鍵在於維繫人和，你需要真誠地與他人溝通，在良善的交流中感受自己一個人得不到的快樂，如此一來就算繞了點路，還是能駛向對的未來。

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