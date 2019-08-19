親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

很多人都喜歡在床頭枕邊放一些東西，比如書、鏡子、飾品、用品什麼的。但臥室，尤其是床頭，在風水中主夫妻感情，所以並不是什麼東西都適合擺在床頭，一不小心就可能觸犯風水禁忌，造成夫妻感情不合，讓第三者有可乘之機。跟科技紫微網一起來清理一下你的床頭吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

忌放鏡子

鏡子帶來煞氣。床頭正對鏡子，不僅會影響睡眠質量，而且還會影響夫妻感情，使夫妻之間出現疑慮，不信任，進而從小衝突累積成大吵。夫妻之間一旦不能互相信任與理解，就會容易發生另一半去外面尋求溫柔的情況。

　

忌放香包

不少香包帶有助情、助性、助眠的功效，也能改善環境的氣味。然而，香包常由多種花卉製成，會有提升桃花運的開運效果。這效果對單身者而言再好不過，但對已婚者而言，過多的桃花運就不見得是美事了。

　

忌放仙人掌

雖然仙人掌有著吸收輻射的作用，但是仙人掌若放在床頭，甚至放在臥室的其他地方，都容易引發口角之爭，致使夫妻關係緊張，也容易招惹不良入侵者。除了仙人掌，其他帶有尖刺的植物也不宜放床頭。

　

忌放針線

為了方便取用，很多家庭會將針線放在床頭櫃的抽屜中。然而針為利器，帶煞，如果將它放在夫妻相處最多的床邊，容易招致夫妻的衝突難以磨合。線則代表雜亂的關係。所以針線之類還是宜放在衣櫃、或專門的收納盒中，並且要擺放整齊，千萬別亂成一團。

　

忌擺假花

很多人覺得鮮花和盆栽植物不好打理，且晚上又會與人搶氧氣，為圖方便與美觀，就乾脆擺放人造花來美化環境，床頭櫃上擺放一盆也是常事。然而現在的人造花多為化學纖維，不僅對健康不利，也因以假亂真之意，多少會有被「假的」取而代之的兆頭，於婚姻自然不利。

　

風水是一種環境磁場的變化，這些變化無形中對感情運勢有細微而緩慢的影響。想讓夫妻感情穩固幸福，最主要還是由夫妻兩人的共同經營決定。

　

【延伸閱讀】

他心裡有別人？抽牌占卜他的心

巫女警告！你要避開這類型對象

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

夫妻科技紫微網婚姻

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00

殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

梧桐塔羅占卜：最近三個月 我有桃花嗎？

2019-07-26 13:40

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57
看更多

熱門文章

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

海洋超級吸塵器 淡菜出馬塑膠微粒清光光

2019-08-18 18:17

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

手推輪椅加馬達 街頭亂竄

2019-08-19 00:52

每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41

旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59

國旅擴大補助 傳出名額買賣弊端

2019-08-19 01:04

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

高齡身障破90萬 照護現3高難題

2019-08-19 00:52

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

影／稻田間點點白影變調 埃及聖䴉敲生態警鐘

2019-08-18 16:51

【初老心情】劉雲英／和醫師做朋友

2019-08-19 06:00

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

【童言童語】林姝／生個「哥哥」

2019-08-19 06:00

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00

醫病天地／懷疑心肌梗塞 應休息盡速就醫

2019-08-18 23:55

今明午後短時強降雨 周三漸緩

2019-08-19 00:52

【心情點滴】巧爾／塵封的日曆本

2019-08-19 06:00

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

癮君子要注意 電子菸會導致肺病

2019-08-18 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top