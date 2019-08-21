常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

現代生活步調忙碌又緊湊，長期下來就容易累積龐大的精神壓力，造成健康危機。你是否常常覺得心很累，又找不出原因？現在就跟著科技紫微網來看看，各星座容易有什麼樣的精神壓力，以及適度的抒解方法。

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牡羊座：精力強迫

牡羊座精力十足，工作時像一個不會累的衝鋒兵，要是不能準時完成工作，強迫症狀便會慢慢佔據牡羊座的腦海，使得羊兒老是透支自己的體力。只不過體力再好的人也無法一直處於高度運轉狀態，該休息就休息，不然這火箭遲早會燒完燃料。

貼心小語：就算工作永遠做不完，人也不是鐵打的，該下班就要下班，把時間和精力拿去運動，不只可以讓工作有更好的續航力，還可以鍛鍊身體，讓自己更健康喔！

金牛座：不愛變動

金牛座有很強的自我意識，希望凡事都能按照計畫進行。只是在瞬息萬變的現代生活之中，誰能保證事情都在掌控之中，不會有任何變動？但金牛座就是沒辦法習慣變動的環境，容易因此而感到不安，最後就會變得消極而孤僻。

貼心小語：試著多和別人接觸，慢慢放下心中的固執，多傾聽參考他人的新想法新創意，並大膽去嘗試和實踐。走出心中的執念，心境自然會變得平和，會看見世界更多更美好的風景喔！

雙子座：孤獨脆弱

雙子們喜歡熱鬧、交朋友，但在一陣喧鬧過後，總讓他心裡感到更加孤獨。因為他知道人情如薄紙，很多人也都只是作表面功夫，就連他自己也是見人說人話、見鬼說鬼話。但矛盾的是，他又很希望能在這些交際場合中尋得知音，怕寂寞的他，是很渴望能找到一個可以傾訴的對象。只是這樣循環的結果，只會讓雙子感到越來越孤獨罷了！

貼心小語：如果想要交朋友，就要真誠待人，要自己先學會相信別人後，才能找到知心好友喔！

巨蟹座：喪失信心

巨蟹座容易因不開心的事件而一直鑽牛角尖，走不出情緒的象牙塔，讓自己對世界感到越來越沮喪。他們容易把自己困在過往，若很不幸的，未來又有發生類似的事件，就會更應證他們心中的宿命觀，對生活越來越沒信心。

貼心小語：早上起來多對自己喊兩聲：「今天又是新的一天，我要堅強，我要相信自己！」這樣的口號可以給自己有效的心理暗示，讓自己越來越有信心！

獅子座：事業挫折

獅子座個性直接，很有野心。很容易犯急功近利的毛病，為追求事業上的成功，往往拚命工作，不斷自我加壓，儘管超過了自身能力所及，仍然苛求自己，造成心有餘而力不足，不能自我滿足，若是現實工作中沒有達成目標，長期處於一種失衡狀態的心理壓力就會把自己壓垮。

貼心小語：身段要軟，多向有經驗的長輩聊聊天，看看他們當初如何面對成功和失敗，相信你會從中得到很多啟發，抗壓力也會增強。

處女座：心靈創傷

處女座的人個性敏感，雖然不善於表達，感受卻十分細膩。但社會人情百態，這一秒是朋友，下一秒可能就是敵人，這樣殘酷的現實，常常讓處女座的人感到很受傷。再加上他們的清高自信，正直且守規矩，只會讓他們樹立更多敵人，因此一次又一次的受人傷害、難以平復的心情也就可想而知。

貼心小語：有些事情不必錙銖必較，最真實的世間就是不完美的，暗示自己不必強求，就會少很多外界帶給你的傷害，心境也會開闊很多。

天秤座：選擇障礙

天秤座天生渴望平衡，要做出選擇就特別困難，常常猶豫不決，錯失良機，甚至會一直懷疑自己的決定到底對不對。但天秤外表總是喜歡裝作一副無所謂、怡然自得的狀態，長久下來，就會把壓力累積在心裡。

貼心小語：讓生活簡單一點吧，不要總是猶豫不決，把事情變得越來越複雜。另外，如果覺得壓力大就表現出來，適當的發洩會讓自己比較輕鬆喔！

天蠍座：莫名焦慮

現代都市的工作節奏快速，天蠍座好強的個性，使自己長期處於高度緊張的狀態下，如果沒有調適好，就會感到身心疲憊。久而久之，則出現焦慮不安等心理疾病。什麼事都要賭一口氣的天蠍，時時處於無法放鬆的狀態中，為了贏得一切，很容易輸掉健康。

貼心小語：作不了第一，作第二也不錯，別和自己過不去了。多讓友情或親情流入內心，帶來溫暖，或者放鬆一下，到郊外踏青，焦慮自然就減輕了。

射手座：假裝堅強

射手座看起來樂觀活潑，但很多時候，他們只是在裝堅強，總告訴自己不快樂假裝久了就會變成真的快樂；另一方面，也是不想讓自己面對負面的情緒，因此總是將它藏在心中不去處理。只是在夜深人靜時，這些被壓抑的感受就會在腦海揮之不去，反覆思索，導致睡眠品質不佳，在情緒的低谷中擺盪。

貼心小語：有聽過「脆弱的堅強」嗎？不要害怕被別人看見自己的脆弱，勇於承認、面對自己內心受傷的情緒，好人緣的你，會從朋友那裡得到更多溫暖和力量，讓你可以重新再出發喔！

摩羯座：神經衰弱

摩羯座是謹慎的典型，不喜歡出風頭，樸素保守，常常安靜做著自己關注的事情，以致於與現實格格不入，而且往往會因為過分堅持自己的意見而吃虧。和現實作長久對抗的結果，敗下陣來的往往還是自己。磨圓稜角的代價便是神經衰弱，疲憊不堪。

貼心小語：把自己的眼光放長遠一點，多和見識豐富的人交往，別人吃的虧可以轉換成自己的寶貴經驗。放下不該有的堅持，疲憊衰弱的神經就能慢慢恢復過來。

水瓶座：自尊失衡

水瓶座有很強的自信心，各方面能力也都不錯，但也導致瓶子們容易心高氣傲，如果失敗就會有很深的挫敗感，無法接受現實。只是水瓶座的自尊心很強，他會為這一切找藉口搪塞，認為自己懷才不遇。久而久之，長期的矛盾和不安就會使自尊失去平衡。

貼心小語：付出的過程都是一種收穫，不必太在意結果，學習多挑戰自己不擅長的活動，訓練心理調節的能力。

雙魚座：封閉自我

雙魚座感情豐富，心思更是細膩，習慣於將自己內心最深處的感受潛藏起來，只會向志同道合的朋友或是非常信任的人傾訴自己的感受。對雙魚們來說，現實世界的人情世故，常常讓自己感到束手無策而拙於應付。長久下來，自己的思想就會慢慢脫離大眾，並對社交產生更深的恐懼。

貼心小語：人是社會化的動物，把自己孤立起來是沒有任何益處的，首先從和周圍不熟的朋友多聊聊，甚至挑戰從未參加過的活動，接觸到不同生活圈的人，這些都有助於敞開心胸，讓陽光曬乾內心的陰霾。

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