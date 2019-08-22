天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

你是否覺得總有些人讓你看不順眼，或者與之相處時老是各種不對盤？或許在其他地方能處得來，但在職場上相遇，你們就像是天生冤家，相互犯沖。想知道什麼生肖是你的事業冤家嗎？就讓科技紫微網為你道來。

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生肖鼠與生肖馬

豪放大氣的生肖馬與謹慎敏感的生肖鼠，就像秀才遇到兵。

午馬會老是看不順眼子鼠的謹慎小心、尖銳指責。修養再好的屬馬者，在屬鼠者面前也會瞬間爆發。

而生肖鼠對生肖馬的衝動鹵莽也會恨得牙癢癢。不知為何，只要一碰到屬馬的人，子鼠的毒嘴功就會更上一層。

生肖牛與生肖羊

生肖羊與生肖牛相逢，就像是巧言如簧的小妖、與面不改色的老妖互相鬥法。

生肖羊撒潑賣萌、活蹦亂跳的功力，煩得生肖牛非常想吐血，恨不得拍死這隻討厭的蒼蠅。

生肖牛則是面若冰霜、頑固保守，潑冷水潑得生肖羊想撞牆，更是忍不住想敲碎生肖牛的榆木腦袋。

生肖虎與生肖猴

生肖虎與生肖猴的戰爭是明爭暗鬥，不相上下。

生肖虎威嚴霸氣，不容人挑釁，待人處事上也難免會讓人覺得頤指氣使。而生肖猴的人天生反骨，「你不讓，我偏要去試試」，就算明爭不贏，暗地裡也要搗搗亂。

攸關面子問題，生肖虎的人怎能忍，雷霆怒火自然會向生肖猴襲捲而去！這一來，兩人的樑子也就容易越結越大了。

生肖兔與生肖雞

為了避免撞車事故，生肖兔和生肖雞最好一個住南極、一個住北極。

生肖雞認為兔子「要愛就只愛一個」的想法很愚蠢；生肖兔則覺得雞「我的愛裡住著情人和朋友」的觀點很荒謬。

當肖兔講情時，肖雞卻講理；當肖雞講私慾時，肖兔卻講付出……整個雞同鴨講。

生肖龍與生肖狗

一個是唯我獨尊，一個是固執霸王，生肖龍與生肖狗勢必要鬥個你死我活。

生肖狗保守穩定，認定的事情，會不惜一切代價遵守；生肖龍不管你有理沒理，他所認定的就是正理，其它的一邊涼快去。

在一個團隊中，尤其在決策方面，這兩人絕不能放在一塊兒。不然，保證他們會把會議室變成硝煙瀰漫的戰場。

生肖蛇與生肖豬

這兩個生肖其實個性都不會剛烈，按理說應該很合得來，但這兩個生肖的相處狀況卻很符合一個原理：同性相斥。

他們互相之間通常口水不斷，今天你指責他不負責任，他責備你膽小怕事；明天他怪你溝通不明確，你罵他耳朵與腦子有問題……只要吵起來，永遠沒完沒了！

由此看來，個性真是有趣啊，差太遠不行，靠太近也不行，該如何是好？提醒您，若能相知相惜，就能變互剋為互補，想建立自己的和諧人脈，就從瞭解和尊重身邊之人開始！

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