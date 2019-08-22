親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

以後會沒手機用？ 快把你家的「它」拿去回收

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你是否覺得總有些人讓你看不順眼，或者與之相處時老是各種不對盤？或許在其他地方能處得來，但在職場上相遇，你們就像是天生冤家，相互犯沖。想知道什麼生肖是你的事業冤家嗎？就讓科技紫微網為你道來。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

生肖鼠與生肖馬

豪放大氣的生肖馬與謹慎敏感的生肖鼠，就像秀才遇到兵。

午馬會老是看不順眼子鼠的謹慎小心、尖銳指責。修養再好的屬馬者，在屬鼠者面前也會瞬間爆發。

而生肖鼠對生肖馬的衝動鹵莽也會恨得牙癢癢。不知為何，只要一碰到屬馬的人，子鼠的毒嘴功就會更上一層。

　

生肖牛與生肖羊

生肖羊與生肖牛相逢，就像是巧言如簧的小妖、與面不改色的老妖互相鬥法。

生肖羊撒潑賣萌、活蹦亂跳的功力，煩得生肖牛非常想吐血，恨不得拍死這隻討厭的蒼蠅。

生肖牛則是面若冰霜、頑固保守，潑冷水潑得生肖羊想撞牆，更是忍不住想敲碎生肖牛的榆木腦袋。

　

生肖虎與生肖猴

生肖虎與生肖猴的戰爭是明爭暗鬥，不相上下。

生肖虎威嚴霸氣，不容人挑釁，待人處事上也難免會讓人覺得頤指氣使。而生肖猴的人天生反骨，「你不讓，我偏要去試試」，就算明爭不贏，暗地裡也要搗搗亂。

攸關面子問題，生肖虎的人怎能忍，雷霆怒火自然會向生肖猴襲捲而去！這一來，兩人的樑子也就容易越結越大了。

　

生肖兔與生肖雞

為了避免撞車事故，生肖兔和生肖雞最好一個住南極、一個住北極。

生肖雞認為兔子「要愛就只愛一個」的想法很愚蠢；生肖兔則覺得雞「我的愛裡住著情人和朋友」的觀點很荒謬。

當肖兔講情時，肖雞卻講理；當肖雞講私慾時，肖兔卻講付出……整個雞同鴨講。

　

生肖龍與生肖狗

一個是唯我獨尊，一個是固執霸王，生肖龍與生肖狗勢必要鬥個你死我活。

生肖狗保守穩定，認定的事情，會不惜一切代價遵守；生肖龍不管你有理沒理，他所認定的就是正理，其它的一邊涼快去。

在一個團隊中，尤其在決策方面，這兩人絕不能放在一塊兒。不然，保證他們會把會議室變成硝煙瀰漫的戰場。

　

生肖蛇與生肖豬

這兩個生肖其實個性都不會剛烈，按理說應該很合得來，但這兩個生肖的相處狀況卻很符合一個原理：同性相斥。

他們互相之間通常口水不斷，今天你指責他不負責任，他責備你膽小怕事；明天他怪你溝通不明確，你罵他耳朵與腦子有問題……只要吵起來，永遠沒完沒了！

　

由此看來，個性真是有趣啊，差太遠不行，靠太近也不行，該如何是好？提醒您，若能相知相惜，就能變互剋為互補，想建立自己的和諧人脈，就從瞭解和尊重身邊之人開始！

　

【延伸閱讀】

渴望身價翻漲？立即確認跳槽運

命占鑒定，你該堅守目前工作？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網事故戰爭

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

梧桐塔羅占卜：最近三個月 我有桃花嗎？

2019-07-26 13:40

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56
看更多

熱門文章

11號颱風「白鹿」生成 日本估周六直撲台灣

2019-08-21 15:13

「穿心颱」太聳動 氣象專家：路徑預測圖被錯誤詮釋

2019-08-22 07:25

貓頭鷹雙腿長相曝光 網友嚇傻大喊「被騙了」

2019-08-21 10:41

氣象局：若白鹿颱風形成 以輕颱撲台機率高

2019-08-21 10:49

獨家／開業12年不敵租約！ 「天星港式飲茶」9月15日熄燈

2019-08-21 21:35

白鹿颱風周六最逼台 不排除從東部登陸

2019-08-22 00:03

好市多上架澳門必買伴手禮 比當地便宜他「連搬3組」

2019-08-21 12:42

開開停停！捷運板南線月台擠爆 北捷：軌道訊號出現異常

2019-08-22 09:24

狂嗑「330g肉盤」只要269元！肉多多火鍋限量套餐 還有「榴槤冰淇淋」

2019-08-21 16:20

台北年薪160萬和花蓮年薪110萬住哪好？ 他指這點是關鍵

2019-08-21 21:18

輕颱白鹿周末襲台 專家：有登陸花東可能性

2019-08-21 16:04

健保擬降眷口數！樂了雇主荷包 健保收入恐短收47億元

2019-08-21 18:23

鼻頭擠出黃粉刺居然是「蟎蟲」 3招簡單讓毛孔更乾淨，拿煮菜的鹽就能用⋯

2019-08-21 23:19

「下雨包月」又傳颱風 洗車業嘆：快沒飯吃了

2019-08-21 17:16

研究：高屏地區肺癌增加率是北部15倍 且患者餘命較短

2019-08-21 12:23

玩日月潭回家雷雨交加 車熄火一看「是火葬場」

2019-08-21 15:27

台鐵汐科到南港站列車大誤點 影響5506人

2019-08-22 08:11

彭啟明：白鹿颱風將生成 是否侵台這些重點要觀察

2019-08-21 14:12

罕見大隻抱卵龍蝦 漁民委由生態專家放生

2019-08-21 11:28

氣象局：輕颱白鹿撲台機率高 周五東半部南部就有風雨

2019-08-22 09:20

颱風白鹿最快今形成 侵台機率高

2019-08-21 14:22

低壓帶影響及午後對流發展旺盛 17縣市大雨特報

2019-08-21 13:54

影／長濱漁民捕獲巨大抱卵龍蝦 委託保育人士今放生

2019-08-21 12:49

影╱專營陸客一條龍！業者放無薪假 交長：鬆綁東協旅客來

2019-08-21 16:07

看店員功力？超商茶葉蛋怎麼挑 網友曝獨門要訣

2019-08-21 09:31

7-11「哆啦A夢神奇道具集點」來囉！烤土司機、記憶吐司造型盤必收

2019-08-21 17:37

史上最火速！上周拍板 勞動部5天公告明年基本工資調漲

2019-08-21 19:12

彭啟明：輕颱白鹿東部登陸地點不同 風雨也會有差異

2019-08-22 09:00

婆婆干涉育兒方式倒掉她母奶 豬隊友只會兩手一攤

2019-08-21 13:52

東南亞乾旱 台大研究：「風水輪流轉」釀禍

2019-08-22 00:06

椎間盤突出這月開刀怕怕 專家：有這些症狀千萬別鐵齒

2019-08-21 15:20

每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00

「競賽神豬」強逼灌食2年增肥至700公斤！利刀割喉放血被批超殘忍

2019-08-21 20:46

突發心肌梗塞 無線12導程心電儀搶黃金急救時間

2019-08-21 15:21

台北、新北大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-21 14:58

這種情形退保後生子 還是可領勞保生育給付

2019-08-21 12:50

不只韓國瑜憂心！ 婦團調查：四人有一人遭科技跟蹤

2019-08-21 11:17

三年撞17頭牛！ 台鐵圍籬第二期工程鎖定台東

2019-08-21 11:01

釋迦上爬滿白色怪蟲 網友驚：以為是波蘿麵包

2019-08-21 18:46

車停斑馬線 算闖紅燈罰1800元

2019-08-21 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top