小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11 聯合新聞網 文／小孟



圖／StockSnap 分享 facebook 你身旁是否有脾氣超好的人呢？似乎從來沒看過他生氣的樣子，但其實一個人的性格再好，也會有受不了而發脾氣的時候。因為每個人都有自己的地雷區，一旦踩到就會瞬間引爆。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，脾氣誘發原因？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：taroteca studio(The Dark Mansion Tarot)

A：不開心的記憶。(魔術師正位)

牌面上有一位男子，拿著放大鏡觀察桌上的物品。

這張牌表示悲傷的過去，有時就像夢魘一樣，如影隨形跟在你身邊，怎麼甩都甩不掉。當你不自覺地想到它時，心情便如同海浪起伏。小孟老師在此建議你，儘管過去無法再重來，但你可以讓未來變好，如同吸引力法則說的，你能吸引你所想要的事物，好好努力忘記過去記憶中的不開心，好運就會伴隨而來。

B：逼迫。(戰車牌正位)

牌面上有一位男子，手拿鞭子指揮馬匹前往的方向。

這張牌表示被他人控制，會讓你無法做自己，更會讓你的情緒潰堤。例如：家人對你管教很嚴格，當你忍到不能忍的那天，可以靠自己生活的時候，你很就會搬出去住。小孟老師在此建議你，放下等待的時間，試著尋求其他幫助，才不會把自己壓垮。

C：不平衡。(正義牌正位)

牌面上有一位法官，面對桌上的訴狀而陷入沉思。

這張牌表示不公平的對待會讓你不開心。例如：你很包容某個朋友，但他總是很做自己，沒考慮到你的感受，亦或是你對工作付出很多，卻沒有得到相同的回報等等。小孟老師在此建議你，有些人事物來我們身邊的目的，是用傷害來教導我們一些事，學會了便不會再重蹈覆轍。

D：自我要求。(女祭司正位)

牌面上有一位女子，穿著祭司服閱讀厚厚的書籍。

這張牌表示你有完美主義的傾向。容易對自己要求較高，當你沒達成自己的期望時，會對自己的無能生氣。小孟老師在此建議你，學會看見自己的好，並找出問題的徵結點，有時可能是不對的人、不對的環境、不對的制度等等，請記得你可以做改變，往適合你的目標前進吧！

E：謊言。(戀人牌正位)

牌面上有一男一女在約會，但另一名女子雙手交叉表情不悅。

這張牌表示你的心裡，容不下一絲隱瞞與欺騙。你認為沒有什麼事是不能談的，只要對方能真心待你，就不會用這種方式傷害你，因為信任一旦破碎，裂痕便難以修補。小孟老師在此建議你，不要把你認為的想法，加強到他人身上，請試著敞開你的心，好好了解事情的原委。