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殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年8月19日~8月25日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、金星進入工作宮位，與火星合相，在職場表現受人矚目，有許多不歸你管轄的事務會尋求你幫忙，會是工作十分忙碌的時期。不過會覺得這樣的忙碌比較有成就感。

感情運方面，在戀愛宮位的水星脫離不良相位的影響，與喜歡的對象冰釋前嫌，誤會在此時釐清，雙方有事情都能說開，戀情的陰霾煙消雲散，雙方的關係也會有進展。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與金星、火星、太陽有良好連結，工作會獲得額外的加給，短期內收益增加。某些白羊座會因為經營副業而賺錢，不過這些收益都是臨時性質的，並不穩定。

本週須注意的部分：

健康運方面，太陽、金星進入健康宮位，與火星合相，注意血光之災，容易發生意外傷害。工作有過勞的傾向，體力消耗十分迅速，感覺特別疲倦，此時也要注意感冒、喉嚨發炎，以及心血管方面的疾病。

遠行運方面，在遠行宮位的木星持續受到海王星影響，長期在外地工作、唸書、生活、打工渡假、交換學生的白羊座，在文化衝擊下，適應不良。同時因為時差關係，睡眠狀況不理想，在異地生活精神壓力較大。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、金星進入戀愛宮位，與火星合相，與喜歡的對象在此時有關鍵性的進展，雙方關係明朗化，兩人很快進入熱戀階段。某些金牛座會被告白，由於對這個人印象還不錯，會想交往看看。

家宅運方面，在家宅宮位的水星脫離不良相位的影響，有搬家需求的金牛座會在非常短期的時間找到理想的物件，順利搬家。某些金牛座會順利把手上的房地產或多餘的空間出租，增加被動性收益。

本週須注意的部分：

學業運方面，土星與冥王星齊聚在學業宮位，對於假期即將結束感到心煩，有許多未完成的學分以及報告必須在期限內產出。雖然指導教授或老師對你的要求有些降低，卻還是有一道跨不出的門檻，學業壓力依然沈重。

遠行運方面，土星與冥王星齊聚在遠行宮位，外派在異地工作、生活，或是在海外打工度假、交換學生、留學的金牛座，心態上略為適應了外地的生活，但身體狀況還是明顯感到水土不服。

雙子座：

整體運勢：

家宅運方面，太陽、金星進入家宅宮位，與火星合相，有搬家需求的雙子座，會尋求到理想的物件，並有效率地搬家。沒有搬家需求的雙子座，會與家人一起出門旅遊，或是聚餐，這些花費都由家人買單。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的水星脫離不良相位的影響，尋求新工作非常順利，很快收到錄取通知。參加重要的考試，成績通過門檻，可望分發進入理想的單位。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到海王星影響，似乎到了論及婚嫁的階段，卻對於要見彼此的家人有些猶豫。某些雙子座會覺得目前工作事業高不成、低不就，對於進入婚姻關係感到恐懼。

工作運方面，在志業宮位的海王星持續受到夥伴宮位的木星影響，惹上一些花邊新聞會影響你職務的升遷，職場上的情感問題使你在工作領域上名聲敗壞，有一些小人在工作領域上趁機扯你後腿。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、金星進入面試、考試宮位，與火星合相，尋求新工作的巨蟹座，會有很多面試的好機會，會同時被兩個以上的單位錄取。某些巨蟹座會通過重要的考試，分發進入非常搶手的職務。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與金星、太陽、火星有良好連結，會有好友揪團一起出遠門旅遊，甚至因此與某人擦出愛的火花。某些巨蟹座因為學習的關係與同學日久生情，進入戀人未滿的狀態中。

本週須注意的部分：

交通運方面，太陽、金星進入交通宮位，與火星合相，會需要到外地出差，舟車勞頓，感覺疲累。此時要特別注意交通安全，駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，同時容易被開罰單。

學業運方面，在學業宮位的海王星持續受到木星影響，某個學位會因為工作或健康因素，遲遲無法完成論文，或修滿學分，容易萌生放棄的念頭，此時面臨新學期的開始，對於是否要報到、註冊感到猶豫。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽、金星進入金錢宮位，與火星合相，收入會有成長的趨勢，此時可與老闆斡旋加薪相關事宜。手頭比較寬裕，會比較捨得花錢在奢侈的事物上犒賞自己。

工作運方面，在志業宮位的天王星與金星、太陽、火星有良好連結，無心插柳經營的副業受到許多人關注，開始為你帶來額外的收益，但也會因此擴大副業經營的規模，要投入的資金也不少。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的海王星影響，沈迷在慾望的刺激中，分不清是真愛或是生理需求。你所認知的靈魂伴侶，也許不過是在感官上只求歡愉的凡夫俗子。

健康運方面，水星持續在命宮行進，呼吸系統的毛病不斷，會是過敏與氣喘好發的高峰期。土星、冥王星持續在健康宮位的影響，泌尿系統不良，同時容易牙痛、腰痠背痛。睡眠狀況也不太理想。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、金星進入命宮，與火星合相，在任何領域都受人矚目，鋒芒畢露。但也因此被加諸更多的期望，使你的生活忙碌。此時會有遠行、出差的機會，即便非常忙碌，也會擠出一些時間遊覽外地。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與太陽、金星、火星有良好連結，有一個十分隨性的遠行計畫，在旅途中結交的朋友，會帶你到陌生的景點，是很特別的邂逅。

本週須注意的部分：

感情運方面，土星、冥王星齊聚戀愛宮位，逐漸發現，戀愛除了感覺之外，現實層面的問題也十分重要，此時心靈已經傷痕累累，難以抽身離開。之所以這麼痛苦，不過就是不甘心而已。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到情感宮位的海王星影響，目前會想擁有屬於自己的窩，然而與情感對象雙方意見分歧。某些處女座會因為一些問題，夾在情感對象與家人之間兩面難為，甚至造成原本的關係破局。

天秤座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的水星脫離不良相位的影響，不論做錯了什麼事，說錯了什麼話，週遭都會有許多人站在你的立場為你說話，同時會有份量很重的貴人在此時拉你一把。

金錢運佳，在財務宮位的天王星與太陽、金星、火星有良好連結，投資運佳，短線會有不錯的獲利。沒有投資習慣的天秤座，會有一筆為數不少的外快收益，戶頭瞬間有大量進帳。

感情運方面，太陽、金星進入秘密宮位，與火星合相，對某個人的好感與日俱增，然而這份愛戀只能隱藏在心裡，不能說出口。某些天秤座會發展出地下戀情，因著一些因素，這段愛戀不能公開。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星持續受到面試宮位的木星影響，目前有許多職務晉升的機會，自己本身卻沒信心接掌份量較為重要的位置。此外會覺得與職場裡的人溝通不良，說話動輒得咎，工作領域整體氛圍較為詭異。

健康運方面，太陽、金星進入精神宮，與火星合相，目前精神壓力較大，常常睡不好，同時會有抑鬱與躁鬱的傾向，很需要放空，讓自己好好休息一陣子。

天蠍座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，太陽、金星進入人際關係宮位，與火星合相，交際應酬邀約較多，會有很多機會認識新的朋友。某些天蠍座會在此時遇到重要的貴人給予你一些支援，凡事都能逢凶化吉。

工作運方面，在志業宮位的水星脫離不良相位的影響，工作進度加速，許多事務進行順利，身邊會有許多助力加入，使你執行任務的效率事半功倍。

感情運方面，在感情宮位的天王星與人際關係宮位的太陽、金星、火星有良好連結，會在社交場合邂逅一見鍾情的天菜，很快陷入熱戀狀態。已經有對象的天蠍座，會在情感對象身上花很多錢，吃喝玩樂的花費較為奢侈。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到海王星影響，開始意識到，最近明明賺很多錢，卻沒有存下來，感覺需要好好理財了，目前會檢視財務狀況，有許多開銷其實是很浪費的。

溝通運方面，土星與冥王星齊聚在溝通宮位，在與人溝通上產生了恐懼感，容易惹上口舌是非，說話似乎動輒得咎，很不討喜。需特別謹言慎行，保持沈默。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，太陽、金星進入志業宮位，與火星合相，會接掌一個重要的職務，在工作領域受到眾人矚目，但工作量因此暴增。某些射手座會因為一個事件突然成為鎂光燈焦點，身價在職場水漲船高。

遠行運方面，在遠行宮位的水星脫離不良相位的影響，會很有效率地到想朝聖的地方打卡，購買到限量的周邊商品，某些射手座會因為工作的關係必須到外地出差，會很有效率地把棘手的任務完成。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的木星受到海王星影響，情感關係會有些疑慮，覺得對方某些部分不適合自己。已經有伴侶的射手座，對於目前是否要同居猶豫不決，很怕失去個人空間與自由。

金錢運方面，土星、冥王星齊聚在金錢宮位，雖然很努力地工作上力求表現，實質上的收益卻入不敷出，有許多想買的東西捨不得花錢購買。某些射手座有嚴重的財務漏洞，不斷賺錢補這些漏洞，卻感覺不到有改善。

摩羯座：

整體運勢：

遠行運佳，太陽、金星進入遠行宮位，與火星合相，此時出門遊玩，會玩得十分愉快，受到高規格的款待，甚至會在旅行途中有令人怦然心動的邂逅，或是與同行旅伴發展出特殊的情感。

金錢運佳，在金錢宮位的水星脫離不良相位的影響，投資理財有道，可逢低買進，短線獲利。沒有投資習慣的摩羯座，會藉由信用卡紅利或優惠，以最佳的折扣買到某個昂貴的東西。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與遠行宮位的太陽、金星、火星有良好連結，不妨邀約喜歡的人一起出門遊玩，兩人的關係會因此有所進展。單身的摩羯座容易被外國人搭訕，發生豔遇。

本週須注意的部分：

工作運方面，在溝通、面試宮位的海王星受到木星影響，尋求新工作會顯得力不從心，無法好好表達自己的專長，面試的時候感覺吃虧。在職場工作與周遭的人溝通不良，總覺得周遭的人無法理解你的想法。

健康運方面，水星持續停留在疾厄宮位，這段時間依然要當心室內外溫差大，容易著涼感冒，同時會是呼吸系統毛病好發的高峰期。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽、金星進入財務宮位，與火星合相，投資運佳，某個投資項目短線可期，可選適當的時間獲利了結。沒有投資習慣的水瓶座，此時會有人贈送昂貴的禮物或是招待你享受高級的消費，受到尊貴的禮遇。

感情運方面，在感情宮位的水星脫離不良相位的影響，與某個朋友日久生情，雙方會在此時相互告白，確立情感關係。已經有穩定對象的水瓶座，許多難以溝通的事情，在此時獲得理解，冰釋前嫌。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與金星、太陽、火星有良好連結，會把手上的不動產或房子出租或變賣，可因此獲利。某些水瓶座的家人對你十分大方，會幫你清償掉一筆龐大的帳單或債務。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到海王星影響，會發現週遭有些人喜歡佔你便宜，常坳你請客，或是借錢不還。某些水瓶座會與人發生不太愉快的金錢糾紛，在買賣某些東西時，被人斤斤計較，感覺心煩。

健康運方面，太陽、金星進入財務宮位，與火星合相，注意血光之災，當心發生意外傷害與急性疾病，心血管方面的問題需留意。此時特別容易感冒，喉嚨感染發炎。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，太陽、金星進入感情宮位，與火星合相，戀情在此時明朗化，與喜歡的對象確定彼此的心意，正式進入交往階段。關係已經穩定的雙魚座比較容易與喜歡的人吵架，不過床頭吵，床尾和，很快就能和好。

工作運方面，在工作宮位的水星脫離不良相位的影響，許多事務進行順利，工作十分有效率，會在很短的時間執行完看似龐大的工作量。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星與金星、太陽、火星有良好連結，會很隨性地決定出門走走，在旅途中會有怦然心動的邂逅。某些雙魚座會與喜歡的人一起出遊，此時會是兩人關係更進一步的關鍵。

本週須注意的部分：

人際關係方面，土星、冥王星持續齊聚人際關係宮位，時間不斷被周遭的人際關係稀釋，已經很久沒有時間獨處與放空，某些雙魚座很想逃到國外去渡假，卻還是會在旅途中不斷受親朋好友打擾。

健康運方面，水星持續停留在健康宮位，會是呼吸系統較為脆弱的時期，此時是過敏、氣喘相關毛病好發的高峰期。容易著涼感冒，須特別注意室內外溫差。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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