小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20 聯合新聞網 小孟



圖／ingimage 分享 facebook 有人不善言詞或者不懂得察顏觀色，一開口說話便把熱鬧的氣氛給弄僵，這種狀況稱之為冷場。然而發生冷場的狀態、頻率，每個人都不盡相同，唯有找出症狀的源頭，才能在日後改善調整。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你的冷場指數？

請憑直覺選擇一張牌。 圖/小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Anna Klaffinger(Anna.K Tarot)

A：冷場指數30分。(權杖一正位)

牌面上有一個女子，雙手張開平衡身體走獨木橋。

A：冷場指數90分。(權杖一正位) 分享 facebook

這張牌表示你很懂得說話的藝術。當你跟朋友一起聚餐時，如果發現餐點不好吃，你可會說昨天吃太飽了，簡單吃幾口或喝飲料帶過，不讓自身情緒影響到大家。小孟老師在此建議你，如果行程能夠由你安排，或是推薦自己的口袋名單，這樣的問題就不會發生了。

B：冷場指數80分。(戀人牌正位)

牌面上有一對夫妻，女子依偎在男子的肩膀上。

B：冷場指數10分。(戀人牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的個性比較保守，不喜歡做自己沒把握的事。因此當朋友起鬨要玩遊戲時，你可能會因為放不太開，或是怕輸了會受到懲罰，不想參與只想當觀眾，可能會掃到朋友的興致。小孟老師在此建議你，倘若邀約或活動，有你不喜歡的事物，請在一開始就先拒絕吧！

C：冷場指數99分。(教皇牌正位)

牌面上有一名男子，左手握著權杖、右手拿著鑰匙。

C：冷場指數70分。(教皇牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你屬於有話直說的人。當別人問你某樣東西好看嗎？你可能會脫口而出說還好，甚至說你怎麼會買它等等，當下他人容易被你的話嚇到，但你只是單純表達想法。小孟老師在此建議你，當你站在對方立場思考，了解他問問題的初衷，就不會讓氣氛冷掉了。

D：冷場指數10分。(聖杯三正位)

牌面上有三名女子，聚在一起享受豐盛的食物。

D：冷場指數50分。(聖杯三正位) 分享 facebook

這張牌表示你屬於隨和好相處的人。像是跟朋友約吃飯，朋友想約哪、想吃什麼，你沒什麼意見都能配合。儘管跟不熟的人相處，你也會做到禮貌互動，不會陷入尷尬的局面。小孟老師在此建議你，你的缺點是不好意思拒絕，當別人跟你乾杯時，請務必考量自己的底線啊！

E：冷場指數50分。(節制牌正位)

牌面上有一名女子，肩膀扛著扁擔一步步踩上階梯。

E：冷場指數30分。(節制牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你在自己熟悉的人面前，比較能夠自在放的開，難免有時會口無遮攔。但你在不熟悉的人面前，還是會懂得做好表面功夫，當你遇到個性敏感的人，也會小心謹慎的應對。小孟老師在此建議你，遠離酒精便不會亂說話，讓思路維持清晰相當重要。