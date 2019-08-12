唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：木星順行，天王星逆行金牛，火星獅子尾聲，眾行星引發獅子座議題，土、木入相位

本周木星順行，事情會做出決定，開始行動、快速推進。天王星逆行金牛，回顧財務、經濟狀況等問題，思考金融、政策等議題，相關行業被起底，易引爆金錢問題。火星獅子尾聲，陽性能量爆發，避免缺乏耐性引起衝突事件，注意外出安全及小朋友意外受傷。眾行星在獅子座，引發獅子議題，關注第二代的表現或注重外表，時尚產業特別火紅。土木入相位，關心社會事件及上層人物的動向，產業變化將會影響未來的格局。

工作注意：白羊、天秤、水瓶、雙魚

白羊：多聽取長官、長輩的意見

天秤：遇到不同意見可當作參考，避免起衝突

水瓶：容易感到倦怠，細節的地方要注意

雙魚：有機會往遠方發展

桃花注意：雙子、巨蟹、處女、射手

雙子：試著從像家人般的桃花開始

巨蟹：別太冷靜、挑剔，讓人裹足不前

處女：避免防備心過重，以免錯失機會

射手：遇到聊得來的對象，有一見鍾情的機會

財運注意：獅子、魔羯

獅子：付出才有收穫，多做多得的正財運

魔羯：注意理財陷阱，避免套牢

健康注意：金牛、天蠍

金牛：遠離負能量，保持身心健康

天蠍：調整生活習慣，可改善健康

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道