每日星座運勢／射手幫助他人有福報 健康狀況良好

2019-08-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-08-25

牡羊座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思維會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

事業運：★★★☆☆

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

財運：★★★★☆

適合替人管帳、理財，進財穩定。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00芥末黃

開運方位：西北方向

金牛座

學會善待自己。

整體運：★★★☆☆

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

事業運：★★★☆☆

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★★★☆

合理運用錢財會讓你財運亨通。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

雙子座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

事業運：★★★☆☆

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00淺海藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠補習補習吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

事業運：★★★★★

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

財運：★★★☆☆

財富易流失不易緊守，要握緊自己的錢袋。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00薔薇粉

開運方位：東北方向

獅子座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要瞭解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

事業運：★★★☆☆

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

財運：★★★★☆

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00橄欖綠

開運方位：西北方向

處女座

知己難求。

整體運：★★★★☆

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

愛情運：★★★★☆

與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★☆☆

錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00祖母綠

開運方位：東北方向

天秤座

面子大於裡子。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★☆☆

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00檸檬綠

開運方位：西南方向

天蠍座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很徘徊不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

財運：★★☆☆☆

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

射手座

積善可求福。

整體運：★★★★☆

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

全心投入到工作中，容易忽略另一半的感受，抽時間多陪陪伴侶也是今天的功課。

事業運：★★★★☆

健康狀況良好，能滿懷自信和活力來應對各種事務。

財運：★★★☆☆

若能多親近長輩，會有不錯的進財機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

摩羯座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

開朗活潑的一面突顯，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

事業運：★★☆☆☆

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

財運：★★★☆☆

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

水瓶座

用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

整體運：★★★★☆

對一些人、事、物似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的信息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

愛情運：★★★★☆

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

事業運：★★★★☆

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

財運：★★★★☆

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫耶！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔!

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00羽絨白

開運方位：西南方向

雙魚座

平安是福，開車外出注意安全。

整體運：★★★☆☆

與情人在一起開車時更要注意集中精力，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

財運：★★★☆☆

財運普通，急功近利之心不可有。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00墨玉綠

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





