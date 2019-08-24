每日星座運勢／雙魚愛情旺異性緣佳 知識增長快速
2019-08-24
牡羊座
運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。
整體運：★★★☆☆
愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！
事業運：★★★☆☆
較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。
財運：★★★☆☆
金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的積累。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00蘋果綠
開運方位：東南方向
金牛座
多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
整體運：★★★☆☆
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半度過甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業信息。
財運：★★★☆☆
對於道聽塗說得來的投資信息，不可全信，只可參考。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00香檳金
開運方位：正南方向
雙子座
多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。
整體運：★★★☆☆
今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加集體活動可讓你交好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。
愛情運：★★☆☆☆
適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。
事業運：★★☆☆☆
有鑽牛角尖的傾向，思想打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。
財運：★★★☆☆
容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00玉米黃
開運方位：東南方向
巨蟹座
不太能得到他人認同，少說為宜。
整體運：★★★☆☆
真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。
愛情運：★★★☆☆
有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！
事業運：★★☆☆☆
感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。
財運：★★★★☆
福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙
開運方位：西北方向
獅子座
來點新創意，讓生活有點改變。
整體運：★★★☆☆
一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。
愛情運：★★★☆☆
別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。
事業運：★★☆☆☆
有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。
財運：★★★☆☆
在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠
開運方位：東北方向
處女座
今天運氣不錯，對自己相當自信。
整體運：★★★★☆
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
愛情運：★★★☆☆
愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！
事業運：★★★★☆
與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。
財運：★★★★☆
在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00古銅青
開運方位：東北方向
天秤座
各方面的收獲讓你的心得到滿足。
整體運：★★★★☆
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！
事業運：★★★★☆
運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
財運：★★★☆☆
不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00脆梅青
開運方位：西北方向
天蠍座
開心愉快的一天，交友機會多。
整體運：★★★★☆
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
愛情運：★★★☆☆
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。
事業運：★★★★☆
從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。
財運：★★★★☆
有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-19:00深海藍
開運方位：正北方向
射手座
人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
整體運：★★★☆☆
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。
事業運：★★☆☆☆
長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。
財運：★★★★☆
管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-08:00香檳金
開運方位：東南方向
摩羯座
把握尺度很關鍵。
整體運：★★★☆☆
他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有發熱的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。
愛情運：★★★★☆
單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。
事業運：★★★★☆
思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。
財運：★★☆☆☆
不適合變化快速型的金錢遊戲。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00辣椒紅
開運方位：東北方向
水瓶座
情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。
整體運：★★★☆☆
今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶情操之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。
愛情運：★★★☆☆
內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！
事業運：★★★☆☆
時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。
財運：★★☆☆☆
在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-18:00橄欖綠
開運方位：西北方向
雙魚座
愛神降臨，情緒高昂。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，可一蹴而就。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。
愛情運：★★★★★
愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。
事業運：★★★★☆
能力頗強，有利聽講座、學習進修，能很好地體會要領，知識增長快速。
財運：★★★★☆
今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00祖母綠
開運方位：正東方向
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