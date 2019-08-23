每日星座運勢／獅子飲水不忘挖井人 事業掌握主導
2019-08-23
牡羊座
邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。
整體運：★★★☆☆
單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。
事業運：★★★☆☆
人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣險事、得力不討好的事就不會上身。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫
開運方位：西北方向
金牛座
別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。
整體運：★★☆☆☆
不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。
愛情運：★★☆☆☆
容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。
事業運：★★★☆☆
工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一但閒下來反而覺得有些無所適從。
財運：★★☆☆☆
花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅
開運方位：東南方向
雙子座
今天心情愉快，做事也很順利。
整體運：★★★★☆
與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己積累了寶貴的人力資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。
愛情運：★★★☆☆
有異性邀約就大方赴約吧，不必刻意打扮，太過客氣、講究反而容易令對方不悅。
事業運：★★★★☆
貴人助力強，工作上遇到困難可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。
財運：★★★★☆
財運不錯，易收到好友的贈禮，別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
巨蟹座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有想法，提出的方案被領導採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
事業運：★★★★☆
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
財運：★★☆☆☆
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-07:00雪花銀
開運方位：正東方向
獅子座
飲水不忘挖井人。
整體運：★★★★☆
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平平日，宜個自為政，埋首在個人的工作上會好點。
事業運：★★★★★
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴充，而且有機會可以掌握主導權！
財運：★★★★☆
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00淺海藍
開運方位：正東方向
處女座
任務需借助外力完成。
整體運：★★☆☆☆
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出越多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。
愛情運：★★★☆☆
雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！
事業運：★★☆☆☆
有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。
財運：★★★☆☆
錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕
開運方位：西南方向
天秤座
投機取巧者要有所收斂才好。
整體運：★☆☆☆☆
夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功居多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。
財運：★☆☆☆☆
財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-17:00遠洋藍
開運方位：東南方向
天蠍座
相當冷靜理智，能以理性的方式處理事務。
整體運：★★★★☆
和對方平淡相處，沒有太大的摩擦，彼此都在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。
愛情運：★★★☆☆
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！
事業運：★★★★☆
職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何利己的機會。
財運：★★★★☆
有機會因為你的手機、電話等號碼被抽中得獎！
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00珠貝白
開運方位：正東方向
射手座
誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。
整體運：★★★☆☆
今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不緊不慢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！
愛情運：★★★☆☆
單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。
事業運：★★★☆☆
若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。
財運：★★☆☆☆
多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙
開運方位：正南方向
摩羯座
好運還需耐心等待。
整體運：★★★☆☆
愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或彩票積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。
愛情運：★★☆☆☆
即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其它異性，可以找出一些端倪。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。
財運：★★☆☆☆
花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-09:00淺海藍
開運方位：東北方向
水瓶座
感情困惑重重。
整體運：★★☆☆☆
對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收穫。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛煉身體的同時又放鬆身心。
愛情運：★★☆☆☆
容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！
事業運：★★★☆☆
很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，加強耐心才好。
財運：★★☆☆☆
勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00青金石藍
開運方位：西南方向
雙魚座
收穫豐富的一天。
整體運：★★★★★
在看或聽其他戀人的愛情故事中感觸很多，對於自己的感情會更懂得珍惜；財富方面收穫頗豐，短期投資帶來的收益較多；事業的發展順利，有業務談判的工作者成功率頗高。
愛情運：★★★★☆
感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。
事業運：★★★★★
事業運頗優，多能抱持快樂樂觀的心情工作，無論績效是否很好，起碼心情很開心。
財運：★★★★☆
財運還不錯，股票族的朋友適合經過分析後再買賣，有機會小賺一筆。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫
開運方位：正北方向
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