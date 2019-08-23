每日星座運勢／獅子飲水不忘挖井人 事業掌握主導

2019-08-23 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-08-23

牡羊座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣險事、得力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

金牛座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

事業運：★★★☆☆

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一但閒下來反而覺得有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅

開運方位：東南方向

雙子座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己積累了寶貴的人力資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約就大方赴約吧，不必刻意打扮，太過客氣、講究反而容易令對方不悅。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，工作上遇到困難可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

財運：★★★★☆

財運不錯，易收到好友的贈禮，別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

浪漫無處不在。

整體運：★★★☆☆

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有想法，提出的方案被領導採納的機率極高。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

事業運：★★★★☆

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

財運：★★☆☆☆

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：正東方向

獅子座

飲水不忘挖井人。

整體運：★★★★☆

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜個自為政，埋首在個人的工作上會好點。

事業運：★★★★★

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴充，而且有機會可以掌握主導權！

財運：★★★★☆

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00淺海藍

開運方位：正東方向

處女座

任務需借助外力完成。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出越多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。

財運：★★★☆☆

錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：西南方向

天秤座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功居多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00遠洋藍

開運方位：東南方向

天蠍座

相當冷靜理智，能以理性的方式處理事務。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有太大的摩擦，彼此都在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何利己的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼被抽中得獎！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00珠貝白

開運方位：正東方向

射手座

誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不緊不慢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

愛情運：★★★☆☆

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

事業運：★★★☆☆

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

財運：★★☆☆☆

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

摩羯座

好運還需耐心等待。

整體運：★★★☆☆

愛情火候還不夠，單身者想要對心儀的異性表白，今天絕不是最佳時機；偏財運不佳，若想在牌桌上或彩票積累財富，建議還是另謀出路；工作難以進入狀態，心思在外神遊。

愛情運：★★☆☆☆

即使你與伴侶整天在一起，你也會產生亂紛紛的情緒，心裡似乎總是不安。理智的分析一下戀人身邊的其它異性，可以找出一些端倪。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，能充分享受生活，但要注意別讓自己太懶散，給自己一點壓力比較好。

財運：★★☆☆☆

花費太多在交際應酬上，如果用在錯的人身上，花得多卻不一定有實質的效果。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00淺海藍

開運方位：東北方向

水瓶座

感情困惑重重。

整體運：★★☆☆☆

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收穫。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛煉身體的同時又放鬆身心。

愛情運：★★☆☆☆

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

事業運：★★★☆☆

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，加強耐心才好。

財運：★★☆☆☆

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00青金石藍

開運方位：西南方向

雙魚座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

在看或聽其他戀人的愛情故事中感觸很多，對於自己的感情會更懂得珍惜；財富方面收穫頗豐，短期投資帶來的收益較多；事業的發展順利，有業務談判的工作者成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持快樂樂觀的心情工作，無論績效是否很好，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合經過分析後再買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





