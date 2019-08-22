每日星座運勢／處女愛情成功機率高 財務評估精準

2019-08-22 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-08-22

牡羊座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一部發展。工作上在與人合作時，應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天解化；單身者在外易有際遇。

事業運：★★★☆☆

因無法完全信任他人，讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00寶石藍

開運方位：正南方向

金牛座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會增加戀人的緊張感，聰明的你可以恰當地利用這點，來增強他對你的在乎；財運比較不錯，但資金的周轉會有礙你的投資，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客戶服務工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也糟投訴哦。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一噸美食都能讓你心滿意足。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★★☆

直覺靈敏，想到就行動易有財運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00芥末黃

開運方位：正南方向

雙子座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶因懂得愛情，所以相互間的譏笑也會演化成一種幽默；理財上易得指點，再融入自己的心得，投資收益增多；工作上即使遇到困難，也能通過請教有經驗的同事或上司獲得解決。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！同事間的助力大，聰明才智也得以發揮。

財運：★★★★☆

金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

靜觀其變也是一種良好的處事之道。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄托於幻想會讓工作走得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心理有點委屈，覺得被同事或長官壓搾。負面情緒太多時會讓你的工作績效大大打折扣喔！

財運：★★☆☆☆

理財態度消極，賺錢不夠努力！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙

開運方位：正北方向

獅子座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多呢就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

周圍人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

財運：★★★★☆

多做善事，樹建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

處女座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢於表露自己的心事，就連最親近的人也難以知道你的想法，適時傾訴，會讓你釋懷。家人對你的理財方式頗為滿意，衣食無憂。工作相當努力，個人能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

今日你無怨無悔的去追求，面對對方暫時的平淡表現，也毫無退卻之意。面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點受制於人的感覺，可是叛逆之心強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：東北方向

天秤座

一大早就要開始有條理的安排工作。

整體運：★★☆☆☆

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

愛情運：★★★★☆

內心充滿快樂，與另一半分享收穫其樂融融，愛情指數不斷攀升。

事業運：★★☆☆☆

果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，力盡考慮周全，還不如放手一搏。

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

天蠍座

普普通通的一天，趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，查找出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情上可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

事業運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

財運：★★★☆☆

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：正南方向

射手座

風平浪靜的一天。

整體運：★★☆☆☆

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過安能避免多餘的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

事業運：★★☆☆☆

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

財運：★★★☆☆

財運不穩定期，收入不如預期的好。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00翡翠綠

開運方位：正東方向

摩羯座

情緒起伏大，內心煩亂。

整體運：★★☆☆☆

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

愛情運：★★☆☆☆

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

事業運：★★☆☆☆

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

財運：★★★☆☆

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00蘋果綠

開運方位：正東方向

水瓶座

快樂應該大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機，多幾分持續力，成績便會有質的飛躍。金融業工作者工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！發生爭執時不要急著處理。

事業運：★★★★☆

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

財運：★★★☆☆

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙魚座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，單身者可望與心儀的異性有個親密接觸。投資的想法很多，獲利的機率也很高。一成不變的工作模式會讓你厭倦，今天不妨做些改變，工作效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動將可得到無形的關心與溫柔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00乳酪白

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





