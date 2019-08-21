每日星座運勢／射手適合心靈的交流 事業展現實力

2019-08-21 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-21

牡羊座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率頗高，沒有一絲累的感覺。審美眼光不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有促進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做的事情，主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但是還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：西北方向

金牛座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

事業運：★★★☆☆

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

財運：★★☆☆☆

不利由經商、金錢遊戲取財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00檸檬綠

開運方位：東南方向

雙子座

工作用心，方能大獲全勝。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就沒那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

愛情運：★★★☆☆

單身者顯得內斂被動，有機會遇到心儀的對象，下午有表白機會，注意把握！

事業運：★★★★☆

運勢平順，很多事情都能把握得較好，玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00石榴紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

心動不如行動。

整體運：★★★★☆

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財偏財均有不錯的收效，再多些魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊紅眼人如雨後春筍。

愛情運：★★★★☆

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都較感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

事業運：★★★★☆

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

財運：★★★★☆

運用交際獲財，進帳可觀。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

獅子座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

親愛的，今天約會不是翻舊賬的日子，千萬別對方的掃興喔！

事業運：★★★☆☆

處理事務頗為穩重，考慮問題也全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

財運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者今天容易吸引較多異性的眼球，小心陷入桃花叢而迷亂眼睛。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易把握真情唷！

事業運：★★★☆☆

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要通過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00湖水綠

開運方位：東南方向

天秤座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★☆

愛情平淡和睦，雙方都保持著一種平和的心境相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會可一蹴而就。財運佳，能從市場動態中洞察到不錯的商機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人多說甜言蜜語。

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00鉑金灰

開運方位：正東方向

天蠍座

即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報道反而有收穫；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假的好。

愛情運：★★☆☆☆

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

射手座

溝通的日子，適合進行心靈交流。

整體運：★★★★★

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的瞭解，看到對方的另一面；單身者與談話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★★★

今天是你展現實力的時刻，勇敢前行吧，不用擔心意外突發狀況。

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00秋葵綠

開運方位：正東方向

摩羯座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付賬可就糗大了。

事業運：★★★★☆

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相應的能力和條件。

財運：★★★☆☆

投資應考慮較穩定的項目。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00薔薇粉

開運方位：正東方向

水瓶座

今天心情平和，即使有煩惱也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細緻的態度讓你檢查出不少遺留的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

財運：★★★☆☆

賺錢會辛苦些，要辛勤的耕耘才有收穫。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

雙魚座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其聲音的處理會成為談判成功與否的重要因素。

財運：★★☆☆☆

有錢別隨意外露，小心破財！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

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