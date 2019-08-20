每日星座運勢／天秤事業積極有進展 投資易有收穫

2019-08-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-08-20

牡羊座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，還是控制一下自己的情緒，小心因激動破壞自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲K出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

金牛座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向

雙子座

不妨把派對當作結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，且在宴會或聚會上得到更明晰的顯露；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的投資時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

戀情浪漫、熱烈。感覺相互都離不開對方，即使需要在其它方面做出一點犧牲也樂意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00象牙白

開運方位：正南方向

巨蟹座

有志者事竟成。

整體運：★★★☆☆

學習者缺勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

財運：★★★☆☆

看到美美的東西，易有產生衝動性，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00玉髓紅

開運方位：東北方向

獅子座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

事業運：★★☆☆☆

金錢觀比較的淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

財運：★★★☆☆

需要主動爭取型的財路。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00琥珀橙

開運方位：正北方向

處女座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運：★☆☆☆☆

人際關係易出現磨擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00夕陽橙

開運方位：東北方向

天秤座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；前期的投資可望在今天嘗到甜頭，可以與之前幫助你的人分享碩果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做的事情，主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

天蠍座

人氣上升，社交活動是開心的時刻。

整體運：★★★☆☆

見多識廣者今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，動靜相宜的操作方式才有希望得到更多回報。

愛情運：★★★★☆

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？今天就是好時機，與另一半安排一次甜蜜旅遊吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

財運：★★★☆☆

財運不佳，有入不敷出的情況，借錢給朋友應有自己的底限，以免遭受損失唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00夕陽橙

開運方位：正東方向

射手座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★★☆☆

別因一味追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便或迷糊健忘引起的。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00咖啡棕

開運方位：西北方向

摩羯座

愛心改變運勢。

整體運：★★★☆☆

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，可花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

事業運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

財運：★★☆☆☆

用錢上忌諱的就是主觀成見。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00竹葉青

開運方位：西北方向

水瓶座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會受到心儀對像邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天，有良好的工作態度必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00檸檬綠

開運方位：正南方向

雙魚座

融洽的關係為工作營造好的氛圍。

整體運：★★★☆☆

你和同事的誤會可望得以冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。

財運：★★★☆☆

投機心態是造成金錢流失的元兇，注意偷雞不著蝕把米！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00葡萄紫

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





