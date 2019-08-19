每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-19

牡羊座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太沖。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00白鋼銀

開運方位：東南方向

金牛座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！

事業運：★★★★☆

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

財運：★★★☆☆

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙子座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運背背日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷茫慌亂，多一分持續力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情。有破財的危險，凡事多留個心眼才可望規避風險。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持，人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

獅子座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

事業運：★★★★☆

工作得很起勁，雖辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠

開運方位：西北方向

處女座

別輕信他人，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術類的學生或工作者易得到專業人事的賞識。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到受到異性的青睞。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個學以致用的好日子，多發揮個人的專業素養吧！

財運：★★☆☆☆

耗損之日，你經手的東西特別容易損壞喔，所以呢今日不適合穿著、配戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

天秤座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在他心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

財運：★★★☆☆

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：東南方向

天蠍座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫以草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不「妄想」反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾呢！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00蘭花紫

開運方位：正西方向

射手座

容易出錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

所有的事情認真核查後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合同，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

事業運：★★☆☆☆

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

財運：★★☆☆☆

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00墨玉綠

開運方位：正南方向

摩羯座

精神良好，活力充沛。

整體運：★★★★★

今天有得財機會，賺錢輕鬆，還有機會得到金援或收到禮物。學生由一個知識點引發的疑問較多，在得到解答後理解度加深。戀愛中的人渴望獲得戀人的關心，不妨多向對方撒嬌，效果不錯唷！

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

面對機會和挑戰時別猶豫不決喔，你的對手可等著乘虛而入呢！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：東南方向

水瓶座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人偶爾想起從前的他，仍有種難以釋懷的感覺，其實幸福即在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能助你有不錯的斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪兒著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一噸美食都能讓你心滿意足。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但能以良好的精神面貌積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

財運：★★★★☆

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

雙魚座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

事業運：★★☆☆☆

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

財運：★★★☆☆

花錢如流水，但很開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍

開運方位：西北方向

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