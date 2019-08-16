親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／天蠍金錢問題是考驗 理財宜採保守

2019-08-16 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-08-16

牡羊座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩擾，何不看淡些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶上戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找件漂亮的裝飾品隨身佩帶，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用點技巧傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00湖水綠

開運方位：東北方向

金牛座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合運作研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜的一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資紀錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中瀰漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：西南方向

巨蟹座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多個心眼，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

財運：★★★☆☆

經商者多因周轉問題而奔波。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00石榴紅

開運方位：正北方向

獅子座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠頂個諸葛亮」，工作上的疑難雜症，一經大伙的磋商就能拿出切實可行的方案。「天上掉金幣還要起得早，才有機會拾取」，投資上要有新發現還得要多看，多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★☆

忙忙碌碌，雖累卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，用工作效率去打敗對方。

財運：★★★★☆

財運不錯，談判、交易都易成功，業務工作者把握機會可有豐厚進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00青金石藍

開運方位：東南方向

處女座

運勢平和，健康方面需要多加注意。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

事業運：★★☆☆☆

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

財運：★★☆☆☆

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00石榴紅

開運方位：東北方向

天秤座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友們請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收穫不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：正西方向

天蠍座

是否對他有金錢依賴會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上金錢問題會成為對你的考驗，女生要求AA制能贏得尊重，男生適當大方會給對方留個好印象；投資理財上能得到朋友意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會閃得很快；職場方面不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合多用腦筋來企劃，工作上遇到困難瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00薔薇粉

開運方位：西南方向

射手座

遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★☆☆☆☆

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人布下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。不要對小事斤斤計較，眼光放遠一點吧！

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不了兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

事業運：★★☆☆☆

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

財運：★★★☆☆

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00蘭花紫

開運方位：正西方向

水瓶座

運勢不錯，注意坦率直接。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度，讓你感到充實，頗有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

無奈與追求共存，思想在鬥爭。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得影響你的事業，反倒是不注意休息卻會使你失去健康。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運頗佳，所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

殺破狼周運勢／白羊戀情明朗化 天蠍成職場焦點

2019-08-11 00:00

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

梧桐塔羅占卜：最近三個月 我有桃花嗎？

2019-07-26 13:40

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25
看更多

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

新北再增1例登革熱！永和55歲男為首例病例同事

2019-08-15 09:54

妻存400萬每年出國5次 夫一人扛起家用欠債千萬

2019-08-15 15:33

火龍果紅白肉纖維有差 營養師教你如何吃

2019-08-15 12:49

韭菜切絲、蒜頭拍打入菜 對身體有這些好處

2019-08-15 07:09

注意劇烈天氣！ 吳德榮：觀察下周熱擾動

2019-08-15 07:21

人生大轉彎！百萬年薪房仲改開砂石車 又變客運駕駛

2019-08-15 10:21

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

這隻512歲鯊魚比莎士比亞還老 長壽基因待研究

2019-08-15 09:46

麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42

曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48

今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22

密集閃電對流胞恐移入 彭啟明：提高警覺

2019-08-15 07:47

桃機三航廈流標多次 林佳龍：不排除解約

2019-08-15 14:10

再拋北宜高鐵 林佳龍：打造環島鐵公路

2019-08-15 14:07

【女性心聲】珍妮佛／嫁給了一個醫生

2019-08-15 06:00

影／同事也中鏢！ 新北出現首起登革熱群聚 感染地汐止或文山

2019-08-15 10:31

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21

台南再添1本土登革熱 鐵路沿線已出現3例

2019-08-15 09:59

影／俄男伸手想逗野生小熊 手被咬住差點被拖走

2019-08-15 10:44

老公擁「最強小三」入睡 狗狗還露出勝利者笑容

2019-08-15 14:57

整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21

睡覺也會影響健康 這4大禁忌你中了幾個?

2019-08-15 16:46

「台北惡棍」槓一芳！總部回擊：資料經剪貼 保證100%台灣茶葉

2019-08-14 22:04

【心情點滴】遊俠／歲月的衣裳

2019-08-15 06:00

俄買台灣葡萄一串8千元、金針菇當寶！我將赴俄搶訂單

2019-08-15 20:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／郝思嘉、韓美蘭、林黛玉與史湘雲

2019-08-15 06:00

15公尺巨無霸藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節17號絢麗登場

2019-08-15 07:30

報告早7月就出爐！森永牛奶糖查核耗近1個月才確認含奶

2019-08-15 12:48

當過年薪百萬房仲、開砂石車 她人生轉彎開客運

2019-08-15 14:45

30歲男心臟衰竭 林口長庚即時救他一命

2019-08-15 17:57

創紀錄！台灣史上最大單桶威士忌拍賣會 總金額超過1千7百萬

2019-08-15 10:48

桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年

2019-08-15 10:41

GU這款鞋年賣170萬雙 改良版正式在台上市

2019-08-15 15:56

怡客咖啡25周年 明起6天全飲品買一送一

2019-08-15 16:56

LV再推精品球款！全球限量112個聯名橄欖球 只有日本買得到

2019-08-15 11:41

板橋巷仔內的人氣甜點「Ponpie澎派」快閃板橋車站 還有2款首賣快衝一波

2019-08-15 13:02

夏季飲品新選擇！「雀巢冷萃咖啡」小7獨賣

2019-08-15 04:09

IKEA 2020年度型錄新登場！近200項商品「再創低價」最高降5成

2019-08-14 22:19

年紀輕輕脂肪肝 含糖飲料惹禍？

2019-08-14 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top