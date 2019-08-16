每日星座運勢／天蠍金錢問題是考驗 理財宜採保守

2019-08-16 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-16

牡羊座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩擾，何不看淡些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶上戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找件漂亮的裝飾品隨身佩帶，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用點技巧傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00湖水綠

開運方位：東北方向

金牛座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合運作研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜的一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00桐花白

開運方位：東南方向

雙子座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資紀錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

事業運：★★★☆☆

工作中瀰漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

財運：★★☆☆☆

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：西南方向

巨蟹座

今天運勢較低，克制自己情緒。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多個心眼，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

愛情運：★★☆☆☆

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

財運：★★★☆☆

經商者多因周轉問題而奔波。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00石榴紅

開運方位：正北方向

獅子座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠頂個諸葛亮」，工作上的疑難雜症，一經大伙的磋商就能拿出切實可行的方案。「天上掉金幣還要起得早，才有機會拾取」，投資上要有新發現還得要多看，多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★☆

忙忙碌碌，雖累卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，用工作效率去打敗對方。

財運：★★★★☆

財運不錯，談判、交易都易成功，業務工作者把握機會可有豐厚進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00青金石藍

開運方位：東南方向

處女座

運勢平和，健康方面需要多加注意。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

事業運：★★☆☆☆

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

財運：★★☆☆☆

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00石榴紅

開運方位：東北方向

天秤座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友們請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收穫不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：正西方向

天蠍座

是否對他有金錢依賴會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上金錢問題會成為對你的考驗，女生要求AA制能贏得尊重，男生適當大方會給對方留個好印象；投資理財上能得到朋友意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會閃得很快；職場方面不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合多用腦筋來企劃，工作上遇到困難瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00薔薇粉

開運方位：西南方向

射手座

遇事不夠冷靜，容易衝動。

整體運：★☆☆☆☆

投資時不要盲目妄動，否則易掉進別人布下的陷阱，應多看多想。工作上顯得過於衝動，做事時應先冷靜分析，再進行處理。身體狀況有些不妙，多注意自己的飲食習慣。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，小事精明，大事迷糊。不要對小事斤斤計較，眼光放遠一點吧！

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不了兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

事業運：★★☆☆☆

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

財運：★★★☆☆

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00蘭花紫

開運方位：正西方向

水瓶座

運勢不錯，注意坦率直接。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度，讓你感到充實，頗有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

無奈與追求共存，思想在鬥爭。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得影響你的事業，反倒是不注意休息卻會使你失去健康。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運頗佳，所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

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