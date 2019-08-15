每日星座運勢／金牛事情都順利無比 愛情遇追求者

2019-08-15 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-15

牡羊座

小心謹慎，以為上上之策。

整體運：★★☆☆☆

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多加個心眼來辨別對方的真偽；今天投資風險比較強，資金充裕的話少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

愛情運：★★☆☆☆

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

事業運：★★★☆☆

然工作上會遇到一些攔路虎，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

財運：★★☆☆☆

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事之間的配合默契，能使事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到追求者喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心容易打開，遇到小瓶頸時最能發揮足智多謀的特性。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00琉璃銀

開運方位：正東方向

雙子座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得到更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯索要發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

愛情桃花開，但愛情來得急去得也快，單身者應把握好自己的情感。

事業運：★★★☆☆

有很好的想法或方案，不過你對於自我的肯定還不夠，容易被他人的想法所左右，導致想要放棄實施原本不錯的想法或方案。

財運：★★★☆☆

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00碧空藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會能表現你的專業，無形中會增加你的優越感！

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00檸檬綠

開運方位：正東方向

獅子座

多姿多彩，會是快樂的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者晚上約上幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

事業運：★★★★☆

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍

開運方位：西北方向

處女座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極性逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天秤座

今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

事業運：★★★☆☆

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

財運：★★☆☆☆

外出錢不可帶太多的，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00檸檬綠

開運方位：正東方向

天蠍座

細節上的處理不能疏忽。

整體運：★★★★☆

感情上重視心靈溝通的契合度，因怕表錯情，會錯意，對對方的試探比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時你給人初始印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

思維很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法給你帶來極大的靈感，對工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

走馬觀花的顧客較多，保持耐心才好。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00乳酪白

開運方位：正西方向

射手座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到領導的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★★★★☆

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

宜防與異性的金錢糾紛。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00芥末黃

開運方位：東南方向

摩羯座

好運的一天。

整體運：★★★★☆

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你頗有滿足感。投資理財頗感順利，親友的金援讓你內心感激，投資收效良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情仍在持續上升，默默跟自己作戰。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，可是卻是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力，所以仍然要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：正北方向

水瓶座

為人做事低調一些，對你有好處。

整體運：★★☆☆☆

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

已婚者易因一言不和而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

財運：★★☆☆☆

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

雙魚座

靜觀其變不失為處世之道。

整體運：★☆☆☆☆

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不盡如人意。

愛情運：★★☆☆☆

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：東南方向

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