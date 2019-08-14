每日星座運勢／巨蟹長輩是最好老師 桃花旺收入穩

2019-08-14 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-14

牡羊座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中衍生；工作中你顯得太專注，而忽視與同事必要的問候，小心因此讓人覺得你很清高哦。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力很好，在集體討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00萊姆黃

開運方位：東南方向

金牛座

今天你情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔膜，今天多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花消較大，不過都是些必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事鬧矛盾，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而被迫延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算計畫私下賺錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀

開運方位：正南方向

雙子座

行動力欠缺，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在與別一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

事業運：★★☆☆☆

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

財運：★★☆☆☆

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

長輩是最好的老師。

整體運：★★★★★

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資項目可將繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩交流，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較計較，得失心重了點。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

低調生活收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，而且可以節約很多錢。工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定保守策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

處女座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事熱心幫助；學習有些被動，需要父母長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友，別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了。

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗人士的點撥，多接納他人意見可讓你順利並完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00青金石藍

開運方位：西北方向

天秤座

懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。

愛情運：★★☆☆☆

在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能把握機會。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，所以不適合在金錢上做出重大的決定，額外要注意有因小失大的可能性。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

天蠍座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你的進軍。鑽石王老五也有空虛寂寞的時候，業餘時間可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的信息。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎，看開點，沒那麼嚴重唷！

事業運：★★★★☆

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

財運：★★★☆☆

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00湖水綠

開運方位：東北方向

射手座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能多角度節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢牽住了那根心繩，對方似乎已經被你端在手心。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的牴觸情緒，稍有不順便脾氣暴躁，應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資卻會給你帶來意想不到的收穫，不過一定要注意分散資金，而且不能下大注，網大好撈魚唄！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00深海藍

開運方位：正南方向

摩羯座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，借口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修生養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★☆☆☆

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

財運：★☆☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：正西方向

水瓶座

偶爾也要自己拿拿主導權。

整體運：★★★☆☆

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出點個性的好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

愛情運：★★★☆☆

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★★★☆☆

別做白日夢，要麼就努力多賺點，要麼就節儉些囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00翡翠綠

開運方位：正西方向

雙魚座

工作有點不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易走神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

財運：★★★☆☆

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00可可棕

開運方位：東南方向

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