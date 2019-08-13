親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／水瓶好的投資可實行 易得長輩幫助

2019-08-13 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-08-13

牡羊座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

執著追尋自己的愛情理想，左突右衝之下已感傷痕纍纍。

事業運：★★☆☆☆

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

財運：★★★★☆

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩樂透或是投資短線股，容易獲利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00深海藍

開運方位：正北方向

金牛座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

財運：★★★☆☆

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機，

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

靜觀其變也是一種良好的處事之道。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄托於幻想會讓工作走得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金

開運方位：正東方向

巨蟹座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00朝霞紅

開運方位：東北方向

獅子座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此瞭解，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，瞭解一下當今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會通過好友，結識一些不同領域的新朋友！

事業運：★★★★☆

創意十足，要把握好瞬間靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質性的收穫喔！

財運：★★★★☆

朋友向你借錢的機率較高，有餘錢的話不妨幫朋友一把，日後會有好報喔。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：正南方向

處女座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作中要注意和同事的合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名丟失。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸是挺容易得到長輩援助的唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感。

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正東方向

天蠍座

普通一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭嘴，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★★★☆☆

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，完全抱著完成任務的想法在工作，這將導致你處理事務的質量偏低。

財運：★★★☆☆

有點小迷糊，所以容易損失小財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00可可棕

開運方位：東北方向

摩羯座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

日前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

水瓶座

思維敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天生活再忙碌也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫頗豐。對身邊的新事務興趣濃烈，工作能很輕易的完成。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖的接受指令行事吧！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後又把錢轉手出去。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

雙魚座

直覺力敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心，同時也多了一份責任，陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情會更顯牢固。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

殺破狼周運勢／白羊戀情明朗化 天蠍成職場焦點

2019-08-11 00:00

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

梧桐塔羅占卜：最近三個月 我有桃花嗎？

2019-07-26 13:40

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

驕傲孔雀？自由飛鳥？生命靈數看你像哪種動物

2019-07-10 09:50
看更多

熱門文章

威力彩20.47億頭獎開出！一注獨得獎落台南

2019-08-12 22:01

吳德榮：國內恐連日大量降雨 赴日注意颱風動態

2019-08-12 07:28

鬼月普渡拜完走霉運？486先生曝關鍵在這點

2019-08-12 10:44

早餐店老闆娘下背痛1年 原來是肺腺癌引起

2019-08-12 09:25

財神爺下凡賜財 快來接住威力彩頭獎20.5億獎號！

2019-08-12 20:53

這藥物一年用掉健保25億元 連續兩年居給付之冠

2019-08-12 10:23

星巴克兩款「大人味」星冰樂新上市！日本超夯款 台灣也喝得到

2019-08-12 16:51

T恤設計惹議！Givenchy也中槍 代言人TFBOYS易烊千璽急撇

2019-08-12 14:24

帶45公斤比特犬散步 愛犬卻一口遭鱷魚吞下

2019-08-12 14:14

聲明「支持中國的主權」 Coach回應T恤風波

2019-08-12 12:46

僅代言18天！劉雯火速聲明切割Coach 品牌外文官網暫下架

2019-08-12 12:02

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹愛情別太挑剔 魔羯注意理財陷阱

2019-08-12 07:21

保母老化 新手難進場…育兒保母收托額鬆綁

2019-08-12 00:29

不只Versace踩陸網友紅線 輕奢品牌Coach被起底支持台獨、港獨？

2019-08-12 09:45

小7搶開第一槍！9月11起5500間門市不供塑膠吸管

2019-08-12 16:27

遭舉報把台港列為國家 亞瑟士道歉：堅定支持一中原則

2019-08-12 14:47

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

英仙座流星雨來囉！陽明山將彈性交管 天文館有直播

2019-08-12 07:31

威力彩頭獎台南市北區開出 彩券行：開業11年第一次

2019-08-12 22:40

高雄台中豪雨特報！ 全台七縣市有局部大雨

2019-08-12 08:48

經期不能吃冰？ 中醫建議這時間點可通融

2019-08-12 07:13

曾因沒生意去當警衛 他的紙紮靈厝獲法收藏

2019-08-12 11:30

上天眷顧的好運！威力彩一注獨得 台南幸運兒20.47億抱回家

2019-08-12 22:20

小七9月11日起全面不主動提供吸管 一年省下5.5億支

2019-08-12 11:29

慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」

2019-08-12 12:12

貞子幫你煮咖啡？鬼屋變打卡勝地 「凶案現場」有愛情故事

2019-08-12 10:00

汰機換制服！遠航新制服亮相 灰紅展現「太空科技」

2019-08-12 11:04

深V泳衣搭短褲 泰勒絲穿成套VERSACE化身復古芭比

2019-08-12 15:28

成年人才懂得「4種話，不要亂說」！太誠實會被討厭、愛抱怨是白目鬼　

2019-08-12 22:25

求職者面試竟要求車馬費1200 網：職業應徵手

2019-08-12 09:55

請喪假死亡證明不夠竟要母親證明文件 網轟：公布公司

2019-08-12 22:06

影╱男性好「蕉」慮 40歲以下青壯男有四成不夠硬

2019-08-12 18:19

影／利奇馬夾帶狂風暴雨過境 上海驚現黑天鵝街上「出遊」

2019-08-12 20:30

影／泰國大象會搶劫！嘴饞想吃甘蔗 沿路攔車驗貨

2019-08-12 16:22

抹茶控衝了! 「一〇八抹茶茶廊」冰抹茶買一送一

2019-08-12 15:33

雞肉能夠冰多久？ 農委會公文建議執法標準一致

2019-08-12 11:36

胖哥胖姊小心 脂肪堆積也可能致癌

2019-08-12 07:50

房東們看過來！ 記住這幾招惡房客退散

2019-08-12 20:44

器官受贈者結成夫妻 讓感動的他簽下器捐卡

2019-08-12 18:30

苗栗台中大雷雨狂下一小時！ 慎防雷擊淹水

2019-08-12 10:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top