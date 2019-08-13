每日星座運勢／水瓶好的投資可實行 易得長輩幫助

2019-08-13 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-13

牡羊座

在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

愛情運：★★☆☆☆

執著追尋自己的愛情理想，左突右衝之下已感傷痕纍纍。

事業運：★★☆☆☆

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

財運：★★★★☆

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩樂透或是投資短線股，容易獲利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00深海藍

開運方位：正北方向

金牛座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

財運：★★★☆☆

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機，

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

靜觀其變也是一種良好的處事之道。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄托於幻想會讓工作走得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不強，單身者別輕易對異性朋友表白，以免影響原本和諧的關係。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★☆☆☆

金錢宜藏不宜顯，太炫耀易遭致破財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金

開運方位：正東方向

巨蟹座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00朝霞紅

開運方位：東北方向

獅子座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此瞭解，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，瞭解一下當今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會通過好友，結識一些不同領域的新朋友！

事業運：★★★★☆

創意十足，要把握好瞬間靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質性的收穫喔！

財運：★★★★☆

朋友向你借錢的機率較高，有餘錢的話不妨幫朋友一把，日後會有好報喔。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：正南方向

處女座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作中要注意和同事的合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名丟失。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸是挺容易得到長輩援助的唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感。

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正東方向

天蠍座

普通一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭嘴，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★★★☆☆

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00祖母綠

開運方位：東南方向

射手座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，完全抱著完成任務的想法在工作，這將導致你處理事務的質量偏低。

財運：★★★☆☆

有點小迷糊，所以容易損失小財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00可可棕

開運方位：東北方向

摩羯座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

日前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

水瓶座

思維敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天生活再忙碌也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫頗豐。對身邊的新事務興趣濃烈，工作能很輕易的完成。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖的接受指令行事吧！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後又把錢轉手出去。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

雙魚座

直覺力敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心，同時也多了一份責任，陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情會更顯牢固。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正東方向

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