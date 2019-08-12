每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-12

牡羊座

愛情發揮出它的魔力。

整體運：★★★★★

今天會面對各方面的挑戰，如面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場面，但當你面臨角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能獲得厚利。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的範疇，工作性質太枯燥單一會讓你欲振乏力。

財運：★★★★★

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00水鑽藍

開運方位：正北方向

金牛座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，很好地調動起大家的工作積極性。但同事中有敏感者存在，開玩笑別過火，以免不自覺中傷害到他人。對另一半有什麼要求可在今天提出來，會得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

生意人很適合與人合作投資興新行業，你出謀策劃，對方出力，強強聯手，容易獲利！

財運：★★★☆☆

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動也好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

雙子座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮的感覺立刻讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快找人代打，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你可比身邊的大多數人更為迅速地完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，與資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00薔薇粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

停下腳步不見得就是停滯不前。

整體運：★★☆☆☆

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：西南方向

獅子座

應酬頻繁，感覺疲憊。

整體運：★☆☆☆☆

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

事業運：★★☆☆☆

比較的敏感，同事竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：西南方向

處女座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★★☆☆☆

心存投機貪念時就容易受騙上當。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00脆梅青

開運方位：東北方向

天秤座

站得越高不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊，小火慢慢煒才會收到想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

天蠍座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好，也就感覺不會太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他又細心又體貼，讓雙方的磁場更強勁。投資方面還不宜急於做決定，先搜集情報，進行合理的分析才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

事業運：★★★☆☆

習慣了固定的工作模式，工作進展也還順利，但較難實現突破。若能夠靈活運用，相信將有更好發展。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

整體運：★★★☆☆

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

愛情運：★★★☆☆

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

事業運：★★☆☆☆

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群力群策才能獲勝。

財運：★★★☆☆

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00夕陽橙

開運方位：正西方向

摩羯座

心情開朗，看什麼都覺順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超額完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進賬，獲得來自多方面的收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

今日你輕輕巧巧就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外的驚喜。你如果能欲擒故縱，成功的速度會更快。

事業運：★★★★☆

顯得比較成熟穩重，工作上的事情均可處理得穩當妥帖。

財運：★★★★☆

今天你在賭場上敢於下大注，在氣勢上很容易勝過賭友。如果能夠記得見好就收這一條原則，可以保住勝利的果實。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00祖母綠

開運方位：正西方向

水瓶座

運勢較低的一天，各方面都不太順意。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的力量較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

事業運：★★☆☆☆

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

財運：★★☆☆☆

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

雙魚座

平靜的一天，享受安靜的感覺。

整體運：★★★☆☆

財運平順，收入穩定的同時，對金錢也能有合理的支配，還能有點小積蓄。愛情來得有些晚，耐心等待就好。工作較拚命，但你的努力卻不會受到特別眷顧，不要抱怨，付出終會有回報。

愛情運：★★★☆☆

感情平淡的日子。單身者有機會與性格開朗的異性結緣，可深入交往，培養感情。

事業運：★★★☆☆

對於上司的職責批評會很不甘心，但公然與之頂嘴，會讓你的印象分降得更低，還是服從較好

財運：★★★☆☆

出門在外，多留心自己的錢包。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00大理石灰

開運方位：東北方向

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