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眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

在充斥著太多虛情假意的當今社會，你是否擁有孫悟空一般的火眼金睛，可以看穿人心、甚至看透哪些人是假面閨密？科技紫微網就來根據紫微命格，詳細為你分析哪些命格的人眼神銳利，能分辨誰是真心朋友，誰是假意閨密。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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天機星

直覺力強，火眼金睛

天機星命格者靈敏機巧，有一顆智慧之心，又有一雙火眼金睛，有看穿人心之能耐。你對周圍的人、事、物都特別敏感，好朋友、閨密在你面前若敢有一點虛情假意，你只要透過他們的言行舉止、或是細微的表情，就立刻能看穿，那些小花招、小動作完全騙不了你。誰是真朋友，誰又是虛情假意，你早早就看在眼裡，心中如有一片明鏡。

　

巨門星

心細如髮，去偽存真

巨門星命格的人心思最是細密，喜愛分析研究，有一顆打破沙鍋問到底的不死之心，能疑人之所不疑。你最不願意接受虛情假意，無論如何都會想方設法找出真相。你能透過各種細微的變化來辨別真偽，看穿朋友、閨密對你是真心還是假意。想要在你面前耍心眼、弄虛作假，可是相當的難，就算他們騙得了你一時，可騙不了你一世。

　

武曲星

嚴肅較勁，不容虛假

武曲星命格者很是剛直，對人對事多能依理判斷。又因眼裡揉不進一粒沙子，但凡情感方面的事，特別是友情，你會嚴肅到苛刻的地步，對於虛情假意毫無半點容忍度。而且你又擁有一雙洞察人心的慧眼，心如明鏡，想要欺瞞你，門都沒有。只要被你發現一丁點虛假的苗頭，你就會毫不留情地把對方列入黑名單，永不再信任他。

　

廉貞星

眼光毒辣，看人精準

廉貞星命格者超級不信邪，眼光毒辣，看人精準，看人心更準。因為你能快速看破真相，只要有一點虛情假意，都難逃你的法眼。由於看人識人的眼光獨到，早就看多了各式各樣真真假假、逢場作戲、虛情假意，對於好朋友或閨密的謊言、虛假，輕易就能識破。所以，對於你而言，分辨誰是真心朋友，誰是假意示好，並不困難。

　

太陰星

第六感強，洞察人心

太陰星命格的人有一顆純淨而細膩的心靈，第六感強烈。一雙眉眼儘管帶笑，內中卻有著銳利的光，能洞察人心，在僻靜處偷偷的把一切看透。好朋友、閨密如果對你說謊，或帶著虛情假意，你多能憑藉靈敏的第六感而發現端倪。你總是從旁默默觀察，看在眼裡，記在心裡，逐個分辨誰是真心朋友，誰又是假意示好。

　

擁有一雙能看穿假面閨密的慧眼，當然是一項特別強大的能力，但是你也不要因為能看穿、識破而懷疑友情的存在。若能彼此體諒、真誠相待，友誼方可長存！

　

【延伸閱讀】

神曜推命，揭露你的貴人與小人

透視未來！這件事改變你人生？

　



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