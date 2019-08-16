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【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你是不是也曾經在大白天閉著眼，幻想自己有一天變成有錢人的發財夢？或者有時候想著如果手頭能寬裕些，讓你有點多餘的金錢，能夠拿來小小揮霍該多好！想知道你最近會在什麼地方獲得意外之財嗎？現在就讓科技紫微網用塔羅牌來為你占卜。

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我的意外之財在哪裡？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：魔術師

選到這張牌的你，代表著你最近在資金調度方面會有不錯的運氣。如果有投資理財的念頭，可以開始研究並選擇標的物，也可以向身邊的專家朋友請教，他們所提供的優良資訊能讓你小賺一筆。這個時機也很適合與你的夥伴商議投資副業，應該會有不錯的獲利。

　

選牌2：女祭司

選到這張牌的你，代表你最近適合投入獨自一個人的思考創作活動中。如果對寫作、攝影有興趣，不妨試試將作品投稿，可能會賺到不少稿費喔。這段期間也很適合擔任助教、家教這類兼職，若有遇到相關的工作邀約，請把握住這些增加小額收入的機會。

　

選牌3：審判

選到審判牌的你，表示你在過去這段時間的所有努力與付出，即將見到回報。你可能會得到不錯的考核結果，能讓你領取績效紅利獎金、或獲得升遷加薪的機會。在這個時期如果參加比賽活動，得獎的機率也很高，可以試著報名你有興趣、或與你相關的活動。

　

選牌4：皇后

選到這張牌的你，最近很適合投資服裝、飾品、及美妝相關的網拍事業。如果能開直播頻道，或分享些一穿搭建議與產品使用心得，應該會吸引不少客群，還能培養出自己的忠實用戶。這時期也很適合整理一些二手衣物，在市集擺設攤位，能為你增加不少的額外收入。

　

選牌5：惡魔

選到惡魔牌的你，最近有一些小小偏財運。可以買張樂透，或拿起過去還沒對的發票，應該有機會中奬。也可和朋友小賭一把，相信幸運之神會眷顧你。只是，抽到這張牌的朋友也需要多注意，在有所收穫的同時，不能因為貪心而加大籌碼，以免得不償失喔。

　

選牌6：愚者

選到這張牌的你，代表最近你可能有機會到外地出差，可以藉此機會賺點差旅費，還能賺到一趟小旅行；如果有朋友請你協助代購，不要嫌麻煩，甚至可以考慮自己發起團購，介紹當地特色必買商品，可以從中賺取不少的代購費喔。

　

【延伸閱讀】

姓名解析，你注定有偏財運？

秘術占卜，預言今生幸福與財富

　



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