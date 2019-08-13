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喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你的2019年上半年過得是否平淡無奇，沒有甜蜜，沒有浪漫，沒有心動……？想知道下半年會不會有愛情的驚喜降臨，就由科技紫微網為你來揭秘！

圖片來源／Shutterstock
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生肖牛

恭喜！寒露前後（陽曆2019/10/08前後）愛情吉運降臨

將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身者務必抓住這波全年最好運時期，脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也是最高的。

　

生肖虎

恭喜！立冬前後（陽曆2019/11/08前後）愛情吉運降臨

不僅帶來桃花朵朵，更將大幅提升你的愛情好運磁場。馬上行動起來勇敢追求你的愛吧！想要小孩的家庭此時也可以發憤努力了。

　

生肖兔

恭喜！寒露前後（陽曆2019/10/08前後）愛情吉運降臨

將為你的愛情運勢錦上添花，此時會是告白和求婚的最佳時期哦。單身者要多留心這段時間身邊出現的異性了，你今年的情緣發展就在其中。

　

生肖龍

恭喜！處暑前後（陽曆2019/08/23前後）小雪前後（陽曆2019/11/22前後）愛情吉運降臨

愛情迎來緩和期，此時誤會冰釋、情感升溫等等皆可期待哦，用心努力就能有所收穫。此時多參加朋友聚會，說不定就能撞上桃花運。

　

生肖馬

恭喜！霜降前後（陽曆2019/10/24前後）愛情吉運降臨

這將會是誤會冰釋、情感升溫的愛情緩和期，用心溫暖對方，關係就能得到修復或提升。單身者多參加聚會、活動，撞上桃花運的機率很高。

　

生肖羊

恭喜！白露前後（陽曆2019/09/08前後）愛情吉運降臨

此為告白和求婚的最佳時期，會給你的愛情帶來錦上添花的驚喜。單身者的緣分會出現在身邊的熟人中，或是由身邊熟人帶來，應多多留意主動哦。

　

生肖豬

恭喜！處暑前後（陽曆2019/08/23前後）小寒前後（陽曆2020/01/06前後）愛情吉運降臨

此時身邊戀愛經驗豐富的親友會變身成為你的愛情貴人，有什麼問題就速速向他們請教，這會成為改變你未來愛情運勢的關鍵點哦，加油！

　

【延伸閱讀】

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