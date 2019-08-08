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揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

事業可以展現一個人的人生目標和價值。每個人都盼望著事業能迎向上升運勢，讓自己在工作中有所作為，但，並不是每個人都能夠受到好運的眷顧。

未來三個月裡，你的事業是前程似錦、步步高陞，還是荊棘密佈、舉步維艱？下面，科技紫微網為大家列舉哪些生肖的事業運看漲，哪些生肖的事業又受阻，你被點到名了嗎？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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事業運看漲的生肖

　

生肖鼠

出色的表現將會得到上司的高度讚賞，積極的工作態度也能感染身邊的同事。在愉快的氛圍中，你們的工作會變得輕鬆，工作進度也將大大提高。

不過，強烈的表現慾，會讓你在向人證明自己的能力時，有點過度用力。若是在行動前多加思索，並做好完整的規劃，更能達到事半功倍的效果哦！

　

生肖牛

你在工作上對自己的要求開始提高。認真負責的工作態度，讓你有了良好的表現，也給上司留下了不錯的印象。

這陣子，你容易因為對自己要求過高，而感到比較累。壓力大的時候，不妨多和同事交流分享，會讓工作進展更加順利。

　

生肖蛇

在工作上得心應手，上司交付的任務都能按時完成。這樣的工作狀態，會讓你獲得更多的機遇，甚至有機會實現自己的創業夢想呢！

猶豫不決的時候，要相信自己的能力，放大膽子去實踐，會收到很好的效果。如果能得到同事的幫助，成功的速度會更快。

　

事業運受阻的生肖

　

生肖龍

這段時間你的決斷力顯著下降。由於受到週遭環境影響，使工作情緒產生不小的波動，而浮躁的情緒連帶影響了你的判斷。

緊張的工作氛圍，易讓你產生強烈的倦怠感。試著讓自己的心境平靜下來，遇到重大決定時，宜多徵求身邊人的意見，會對你的事業有所幫助。

　

生肖雞

工作進度止步不前，上司與同事的指點只是蜻蜓點水，仍留下不少疑團需要自己研究。

浮躁的心態，將會讓你的事業走入險境。保持平和、謙虛、謹慎的態度，在遇到問題時才易獲得他人的援助，讓一切化險為夷。

　

生肖狗

做事情缺乏計劃性。由於前期過度悠閒，造成後期緊張忙碌，工作中的很多事情都未能獲得預想的效果，讓你心情跌到谷底。

戰場上勝負乃兵家常事，職場上也要放開一點。付出不一定等於回報，但不付出就一定沒有回報。除此之外，前期的規劃也很重要！

　

【延伸閱讀】

紫微流年，批出下半年轉運時機

命占論斷，目前工作適合你嗎？

　



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