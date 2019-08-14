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【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你最需要的是哪種身體脈輪能量？從度假方式就能預測出來。請選擇一種最吸引你的度假方式，科技紫微網將告訴你，哪一種能量是近期你最需要的。

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
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情境：度假第一天，來到夢想中的度假村，裡面好多設備，簡直讓你眼花撩亂。其中，讓你迫不及待想去一探究竟的設備，會是……？

　

選項：

A、頂級的全身SPA，讓身心舒暢

B、盡情看片、追劇的聲光電影院

C、可以喝點酒，放鬆談心事的酒吧

D、泡溫泉，活絡全身的新陳代謝

E、能拍出文青照、網美照的庭園造景

F、能和戀人一起觀星，共享浪漫時光的私房夜景

G、能找親朋好友一起野餐的寬闊庭院

　

答案：

　

選擇A、頂級的全身SPA，讓身心舒暢

從你的選擇來看，你最需要的是頂輪能量。這說明最近你的頂輪能量較弱，容易失衡。這容易導致意志消沉，對人事物缺乏熱情，易感到緊張，對生活產生迷惘感。你目前最需要的是放鬆身心，讓自己變得正向樂觀，提起對生活的樂趣，找到新的方向和目標。如此，你的頂輪能量才能逐漸提升，達到平衡，身心舒暢，靈感不斷。

　

選擇B、盡情看片、追劇的聲光電影院

從你的選擇來看，你最需要加強的是眉心輪能量。這也說明近期你心靈不易滿足，靈感缺缺，心情沮喪，容易否定自己，甚至有自閉的傾向。看不清真相，也看不清自己，壓力升高，這就是眉心輪失衡的現象。你需要多看看美好的人事物，或是自己用想像力編織一些童話型的夢幻故事，找回想像的空間。也可以多多接觸大自然，讓身心靈汲取大自然的能量，可以增強眉心輪能量，開啟心靈智慧。

　

選擇C、可以喝點酒，放鬆談心事的酒吧

從你的選擇來看，你最需要的是喉輪的能量。這代表近期你有言不由衷的傾向，也許是害怕表達、不敢說話，甚至撒謊騙人；也許是言語帶刺，喜歡辯駁。事後，你會後悔不已，恨不得打自己幾個大嘴巴。這樣的問題，代表喉輪處於非常不平衡的狀態。你一定要控制好自己的情緒，別太壓抑自己，也不要逞一時口快，好好說話，才能平衡喉輪能量。

　

選擇D、泡溫泉，活絡全身的新陳代謝

從你的選擇來看，近期你的心輪能量最弱，需要加強。你是不是常常感覺心口悶悶的？對周圍的人事物有著很強的防衛心？或不容易去付出、奉獻，對別人難以產生同理心？別緊張，你只是需要一些時間自我調適，釋放內心的負能量，讓心輪的能量強大起來。接受自己的不完美，並慢慢放下心防，對人對事多一些包容與理解，釋放柔情與親和力，心輪能量就會慢慢提升。

　

選擇E、能拍出文青照、網美照的庭園造景

從你的選擇來看，你最需要加強的是太陽神經叢的能量。這表示近期你的自信心不足，容易自負、自我膨脹；或對周圍的人事物易有無力感，容易自尊受傷，情緒低落。你極需調整心態，多看看美好的事物，到幽靜、優美的環境中釋放自我，放飛心靈。這樣一來，你應能逐漸恢復勇氣與自信，去除心靈中不愉快的負面情緒，轉換為樂觀進取的正能量，使太陽神經叢回復平衡。

　

選擇F、能和戀人一起觀星，共享浪漫時光的私房夜景

從你的選擇來看，你最需要加強的是臍輪的能量。這也代表近期你的心靈容易莫名地憤怒沮喪，對親近的人特別敏感多疑，或對人對事興趣缺缺。特別當你面對陌生的環境和人事物時，你會產生強烈的抵抗情緒。你需要談一場充滿溫馨與浪漫的戀愛，與心愛的人來一次親密接觸，使身體和心靈都獲得情感的碰撞與交流，並獲得滿足，這樣便可讓臍輪能量逐漸平衡。

　

選擇G、能找親朋好友一起野餐的寬闊庭院

從你的選擇來看，你最需要加強的是海底輪能量。這也說明近期你容易焦慮、緊張，沒有安全感，害怕孤獨寂寞，想要不斷地尋求感官上的滿足。你的快樂能量需要被啟動，要讓自己充滿活力。無論是休閒娛樂、還是跟親友互動，都會讓你的心靈獲得滿足，感到愉快。不安與恐懼將隨之煙消雲散，海底輪也逐漸獲得平衡。

　

【延伸閱讀】

脈輪感應，你和他互有好感嗎？

神準靈炎極視，預知你的另一半

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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