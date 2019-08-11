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殺破狼周運勢／白羊戀情明朗化 天蠍成職場焦點

2019-08-11 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年8月12日~8月18日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚戀愛宮位，受到滿月的影響，會確認喜歡的人對你的心意，戀情有明朗化的趨勢。情感已穩定的白羊座，此時懷孕的機率高，或是會在此時收養寵物。

工作運方面，土星脫離冥王星合相的影響範圍，同時與海王星有良好連結，離開目前職務的時間倒數計時中，所有的不愉快即將進入尾聲，此時反而能輕鬆面對各種刁難。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，已經無法繼續忍受朋友一直踩雷的行為，此時會與對方絕交。某些白羊座會脫離某個團體或社群，甚至會將同一個朋友圈的人都封鎖。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到玩樂宮位的水星影響，在娛樂方面的消費非常驚人，會砸大錢買動漫周邊商品，或是看演唱會。某些白羊座則是會花錢在小孩與寵物身上。

金牛座：

整體運勢：

家宅運方面，水星、太陽、金星、火星齊聚家宅宮位，會因為工作的關係，必須在短期間內找到落腳處，或是會外派到某個地方一陣子，此時會非常有效率地尋求到不錯的物件。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的土星、冥王星有良好連結，與外國人士的交流頻繁，會交到許多異國的好朋友，某些金牛座在外地生活或旅行，遇到困難會有貴人伸出援手給予幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會結束掉一個任務或職務，或是在此時轉調到新的單位，在工作領域會有個重大的轉折。某些金牛座則可能在此時辭職或休長假，暫時宅在家中一陣子。

感情運方面，火星週末時會進入戀愛宮位，接近週末時會與喜歡的對象見面，在一時衝動之下會向對方告白，就算對方不接受你的心意，也希望堅持到底，然而這樣唐突的行為也容易嚇到對方。

雙子座：

整體運勢：

旅遊運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚旅遊宮位，會在很短的時間規劃一趟旅程，除了可以有效率地到想朝聖的地方打卡，也會購買到想入手的限量商品，收穫滿滿。

金錢運方面，在財務宮位的土星脫離與冥王星合相的範圍，財務狀況略有改善，手頭稍微寬裕了一些，會想把錢花在旅行與學習新的事物上，然而目前還是處於負債狀態，需要把能運用的現金存起來比較妥當。

本週須注意的部分：

工作運方面，進入面試宮位的水星受到天王星影響，面試新工作，或是洽談重要的合作案件，會因為突發狀況遲到，使得一個重要的機會因此搞砸，有重要的面談要特別謹慎。

交通運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚交通宮位，這段時間需特別注意交通安全，駕駛車輛容易被開罰單，或是與人發生行車糾紛。搭乘大眾運輸工具也容易遇到不太愉快的事件，或是班次延誤的事故。

感情運方面，在感情宮位的木星持續受到海王星影響，戀情之所以無法穩定下來，與你曖昧不明的態度有關，此時對於未來的規劃必須想清楚，否則只是在浪費彼此的時間罷了。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運佳，水星、金星、太陽、火星齊聚金錢宮位，受到財務宮位滿月的影響，有一筆債務或是分期付款的帳單在此時清償，手頭會寬裕許多，會花比較多錢在奢侈的事物上。

感情運方面，在感情宮位的土星脫離與冥王星合相的範圍，與遠行宮位的海王星有良好連結，冷戰狀況獲得一些緩和，兩人會因為距離帶來的緩衝，而開始有些聯繫。單身的巨蟹座會在遠行的時候邂逅新的情感對象。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星持續受到海王星影響，在職場的地位雖然獲得提升，但在專業領域的事務要重新適應與學習，某些巨蟹座常常需要出差，總覺得身心負荷很重，工作無法完全放輕鬆。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到進入金錢宮位的水星影響，會因為金錢問題與人發生不愉快，甚至因為少少的幾塊錢被當成貪小便宜的人，此時要當心被週遭的親朋好友騙去聽直銷，或是加入宗教團體。

獅子座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，水星、金星、太陽、火星齊聚命宮，會是人緣非常好的時期，做任何事都會獲得許多朋友支持，同時會收到許多令你驚喜的禮物。此時各種動態都是眾人矚目的焦點。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，工作可獲得額外的加給或獎金，會有餘裕的資金可以花在吃喝玩樂上。某些獅子座會因為副業或投資而獲利，但錢賺得快，花得也很快。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人相處要特別注意情緒控管，顧慮對方的立場，累積已久問題容易在此時爆發，當心被對方分手，或是發生強烈的衝突。還在曖昧狀態的獅子座，會是戀情塵埃落定的關鍵期。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到命宮的水星影響，某個任務的截止日期將近，逼得你必須加速進度，將許多工作在短期內完成，不但需要加班，還必須通宵熬夜。

健康運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚命宮，當心著涼感冒，喉嚨與呼吸系統容易發炎，留意血光之災，注意意外傷害。工作會有過勞的狀況，會感覺體力消耗較為迅速，十分疲累。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會圓滿達成某個任務，或是結束某個職務，會在此時調職或離職。某些處女座想休個長假，充電之後，才能繼續在工作崗位上努力。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與在工作宮位的滿月有良好連結，此時會因為工作狀態穩定，而決定在職場附近定居下來。某些處女座會在此時購屋，可找到理想的物件。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星脫離與冥王星合相的範圍，對分手的前情人會有些心軟，對方如果採取柔情攻勢，容易使你失去原則，讓彼此之間的問題重蹈覆轍。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，本週腸胃狀況不佳，容易消化不良，或是吃壞肚子。水星、金星、太陽、火星齊聚精神宮位，睡眠狀況不理想，精神壓力較大，有抑鬱的狀況，需要休假放鬆精神。

天秤座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，水星、金星、太陽、火星齊聚人際關係宮位，做任何事都十分討喜，總是會有一些好朋友默默在你身邊幫助著你。此時會開始區分出哪些朋友可以交心，哪些朋友只是酒肉朋友。

工作運方面，在工作宮位的海王星與土星有良好連結，在職場會展現出長期累積下來的抗壓能力，越是混亂的環境，越能檢驗出專業的穩定程度，此時會有許多到外地出差的機會，然而體力也因為長途跋涉而感覺疲累。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，曖昧不明的關係在此時塵埃落定，此時會設下停損點，與對方分道揚鑣。某些天秤座會被喜歡的人無預警分手，所有的聯絡方式都會被封鎖。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到水星影響，有朋友開口向你借錢，但這些錢將有去無回。某些親朋好友會帶你去參加直銷，或是加入宗教組織，什麼東西都沒買，就被強迫捐獻一筆金錢，與人容易發生不愉快的事情。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚在志業宮位，工作表現亮眼，在此時調升職務或被加薪，成為職場受矚目的焦點。然而水星受到夥伴宮位的天王星影響，容易被小人眼紅嫉妒，傳一些不好聽的謠言，人紅是非多。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，有搬家或購屋需求的天蠍座，此時居住狀況終於可以塵埃落定，順利定居在理想的地方。某些天蠍座家庭或居家有些懸而未決的問題，會在滿月期間圓滿落幕。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到水星影響，與戀愛對象溝通不良，原本說好的事情生變，使你非常不滿。某些天蠍座會因為工作忙碌，取消重要的約會，使得對方不太高興，跟你冷戰。

人際關係方面，火星週末進入人際關係宮位，對某個朋友不太耐煩，容易因為一些小事，被踩爆地雷，快速封鎖對方。某些天蠍座週末的交際應酬邀約太多，甚至需要趕場，對社交關係有些疲乏。

射手座：

整體運勢：

遠行運佳，水星、金星、太陽、火星齊聚在遠行宮位，此時出門遊玩，會非常有效率地到想朝聖的地方打卡，食宿或交通工具獲得升等的禮遇。某些射手座在旅程中會有豔遇，或是巧遇名人，讓你非常驚喜。

金錢運方面，在金錢宮位的土星脫離與冥王星合相的範圍，經濟狀況稍微有些起色，財務問題有改善的跡象。此時可尋求到待遇較好的打工機會或副業，改善生活。

感情運方面，金星與太陽合相在遠行宮位，與喜歡的人一起出遠門旅行，雙方關係會獲得進展。單身的射手座會在海外邂逅讓你怦然心動的對象，可能會陷入異國戀情中。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，工作領域會有突發狀況需要到外地處理，此行的任務不是太輕鬆，必須要花很多力氣與難纏的人物斡旋。某些射手座在職場與人溝通不良，甚至被上司冷凍。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，會需要換新車了。駕駛車輛當心行車糾紛，同時容易被開罰單，此時要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚財務宮位，受到滿月的影響，會有一筆分期付款的帳單在此時清償，投資可在此時獲利了結。某些摩羯座購物消費會因為特殊的身份，獲得大幅的折扣或升等的待遇。

感情運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚慾望宮位，與喜歡的對象有許多肢體接觸的機會，甚至以肉體關係確認彼此的感覺。已經有伴侶的摩羯座在情慾互動上較為頻繁。

工作運方面，在面試宮位的海王星與命宮的土星、冥王星有良好連結，在鍥而不捨的談判下，會獲得重要客戶的訂單。有面試需求的摩羯座，表現出對工作領域負責與誠懇的態度，可獲得理想單位的青睞。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚疾厄宮位，受到室內外溫度落差的關係，容易著涼感冒，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時要注意心血管方面的問題。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到木星影響，到陌生的地區容易迷路，通勤常遇到麻煩的問題，造成嚴重的遲到。駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，收到罰單的機率較高，此時需特別留意交通安全。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚情感宮位，受到命宮的滿月影響，在眾多追求者中，此時會做出抉擇，可能會選擇與某個對象穩定下來，或是全都切斷連結，另外繼續尋覓理想對象。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，解約了某筆偷偷攢下來的私房錢，可以自由運用這些金錢。週末之後，火星會進入財務宮位，會開始揮霍金錢在吃喝玩樂上。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在命宮，此時會與合作夥伴拆夥，分道揚鑣。某些水瓶座對於職場的一些人感到厭倦，會因為人事問題，選擇離開目前的工作領域。此時也會因為完成一個任務，不再繼續目前的合作計畫。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，此時會因為工作或旅行的關係，必須長時間在外地過夜。某些水瓶座與家人一言不合吵起來，會氣到離家出走，卻找不到理想的地方落腳，感到孤立。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚工作宮位，受到滿月的影響，某個任務必須在本週告一段落，工作忙完之後，可以好好休個長假。某些雙魚座在職場上有一鳴驚人的表現，突然成為工作領域上的當紅炸子雞。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星脫離與冥王星合相的範圍，暫時可以脫離人群的壓力，躲在可以放空的角落過幾天孤僻的小日子，感覺輕鬆很多。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星週末進入感情宮位，與喜歡的對象約會容易不歡而散，會是非常容易吵架的時期。情感關係曖昧不明的雙魚座，週末時會主動邀約喜歡的人，向對方告白，但對方的反應會令你生氣。

健康運方面，水星、金星、太陽、火星齊聚健康宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，此時也會是感染感冒的高峰期。同時水星受到交通宮位的天王星影響，外出需特別注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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