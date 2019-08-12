迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26 聯合新聞網 普羅米修士



圖／Pixabay 分享 facebook 命宮組合: 天同、太陰

公主界的掌門人

說到「白雪公主」的名氣，大概只能這麼形容 - 如果沒聽過「白雪公主」的故事，你應該不是地球人!

作為公主的代表(或是說掌門人、開山始祖)，白雪公主擁有所有世俗認為一個正常公主該有的外貌與形象:

* 膚白勝雪(如果皮膚不白，哪能叫做白雪公主?)

命宮中的天同，讓女性通常擁有白皙的肌膚，再加上福星天同在臉部所展現擁有福氣的象徵 - 圓潤(甚至雙下巴)、柔和，正是動畫中白雪公主給人的第一印象。

* 童稚般的天真無邪

太陰和天同的特質中都帶有童稚之心，白雪公主更是展現了童稚般的天真無邪。不僅對人毫無戒心(否則就不會借宿陌生人的家裡，以及吃下惡皇后的毒蘋果)。對小動物們更是百般地照顧，更是顯現出太陰、天同所擁有對萬物的慈悲心腸與仁慈。(否則就不會有黛玉葬花的故事了)

* 人緣好

天同的溫和善良、待人誠懇、善體人意，讓白雪公主擁有不錯的人緣(小矮人們在第一時間就接受她，讓她借住)。再加上太陰和天同以和為貴的處事風格，縱使面對凡事反對、生氣的「愛生氣」（Grumpy），或是索吻的「害羞鬼」（Bashful），白雪公主都能以她的溫柔一一化解。

* 顧家

「顧家」是太陰非常明顯的特質，不僅表現「以家庭為重」的心態，更展現在實際的作為上: 為小矮人們烹飪、打掃家中的環境、照顧他們的起居。

如果要票選「最適合(也最願意)當家庭主婦」的組合，應該非天同太陰莫屬。除了太陰顧家、喜歡小孩、願意為家庭付出等特質之外，天同隨遇而安、與世無爭的特質也讓天同太陰願意守著家庭這個城堡(當然王子就要在外征戰來守護這個城堡)。

* 對愛情有無限的幻想

「愛情」是天同生命中除了陽光、空氣、水之外，最不可或缺的元素。再加上太陰豐富的想像力，對愛情就有無限的幻想。(否則就不會有白雪公主對著許願井唱出 " I'm Wishing/One Song" 的劇情)

但也因為太陰、天同都是行動力較弱的主星，因此對愛情的期望並不是主動地去追求，而是被動地等待，希望當下騎著白馬的王子就可以找到她。

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對環境缺乏主導與改變的力量

而在動畫的劇情中，我們可以很清楚地觀察到天同太陰對於環境缺乏主導與改變的力量，當然也源自於這兩顆主星的心態與行事風格。

當獵人要執行惡皇后的指示，殺害白雪公主時，她採取的求生策略是感性、激發獵人同情心的求饒，而非靠自己的打鬥抵抗或是逃脫；也就是將決定權交由他人的解決方式，而非操之在己。

當然，以白雪公主的體型、力量，很難在與獵人打鬥抵抗中取得生機；或是對於地形、環境的不熟悉，而無法採取逃脫的方式活命。但是相較於打鬥與逃脫，說服與感動還是天同太陰較能擁有的優勢。

而離開獵人之後，白雪公主是靠著小動物們的帶領與導引，才找到小矮人的住屋。之後，再靠著小矮人們的收留而免於露宿森林(並不是靠著自己擁有野外求生的技能而存活下來)。這種情況也說明了在現實中，天同太陰常寄望著藉由他人的力量或協助，來解決自身問題的心態與策略。

更不用提在故事的最後，白雪公主是靠著王子的真愛之吻而得以復活。也意味著，在許多天同太陰女性的心中，企盼著有個王子能夠照顧她一輩子。

作為美國電影史上第一部彩色動畫長片，迪士尼的「白雪公主」反映出1930年代社會對於女性形象的投射或是期待: 溫柔、體貼、善良、保守，生命的重心是婚姻愛情與家庭。在這種投射與期待下，「白雪公主」自然不會是一個個性鮮明、有稜有角(其實就是很難纏)的角色。這也與天同太陰保守不外顯、隱身於團體或主流之中的處世哲學相互呼應。

當然最重要的問題還是: 王子在哪裡? 什麼時候才會出現?

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