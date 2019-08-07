面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15 聯合新聞網 普羅米修士



圖/Stocksnap 分享 facebook 就像宮廷劇裡的皇后和嬪妃們，「公主」也是一個歷久不衰的議題。

從許多童話故事來看，公主是個一定要有的角色(否則童話就沒人會看?)。對卡通、動畫而言，「公主」就是吸睛與吸金的保證(否則迪士尼就不會有「迪士尼公主（Disney Princess）」商標及認證)。

對於心理學來說，童話故事中的「公主」代表某一種女性或是心靈的「原型」。從社會觀察的角度來看，「公主」代表某些「症狀」。在現實世界中，某些君主國家的公主，更是媒體爭相追逐報導的「獵物」。

簡單地說，公主就和空氣一樣 - 無所不在!

也正因為「公主」無所不在，利用「公主」作為溝通與觀念傳達的核心，較能達到言簡意賅的效果。

因此，「迪士尼的公主們」系列文章是以紫微主星(包含單星及雙星組合)，來分析迪士尼各個公主的特質。

當然歡迎對號入座! 但是如果您覺得迪士尼的公主們無法精準地詮釋您的特質，那一定是這些公主們的演技不好!

這個系列不是只適合女性參考，男性更應該詳加閱讀!

正因為公主們無所不在，面對不同的公主，男士們要有不同的應對策略。

畢竟，會在公主身旁出現的男性，不是只有騎著白馬的王子!

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