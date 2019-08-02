親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
秋冬旅遊補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

私菸延燒將軍升官大亂調！小英沒說的心結也現形...

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
子曰：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」，是否能每人都如此呢？有些人做了爸媽，行為卻仍像個小孩；有些人年紀雖輕，處事卻能成熟穩重。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你的心智年齡程度？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
分享

塔羅牌圖作者：Tarocco Studio(Revival Art Tarot)






A：固步自封的老年。(隱者牌正位)

牌面上有一個老人，雙手緊握看著十字架上的耶穌。

A：固步自封的老年。(隱者牌正位)
A：固步自封的老年。(隱者牌正位)
分享

這張牌表示你是個有控制慾的人。當你在做一件事的時候，你會有自己認為的步驟，只要按步就就班的進行，事情應該就能往好的方向發展，只可惜總會有例外的發生。小孟老師在此建議你，不要被自己想法侷限，打開心房與耳朵，聆聽他人的聲音，有助你做正確的判斷。

B：過於務實的中年。(皇帝牌正位)

牌面上有一個頭戴皇冠的男子，左手拿著十字架在想事情。

B：過於務實的中年。(皇帝牌正位)
B：過於務實的中年。(皇帝牌正位)
分享

這張牌表示你很重視財務的穩定，無論遇到多大的挑戰，你都會持續努力經濟來源。雖然別人看見的是你的堅韌，但你仍要小心顧此失彼。小孟老師在此建議你，生活最重要的是平衡，健康、家庭、情感、休息缺一不可，懂得做適當的調度，才不會失去更重要的東西。

C：易往壞處想的青少年。(死神牌正位)

牌面上有一名男子，雙手合十看著眼前的天使。

C：易往壞處想的青少年。(死神牌正位)
C：易往壞處想的青少年。(死神牌正位)
分享

這張牌表示你很容易自己嚇自己。當你遇到挫折時，容易開始自我懷疑，甚至出現退縮的念頭。你很在意他人的看法，倘若旁人讓你有負面的感受，你會更想逃離這一切。小孟老師在此建議你，失敗為成功之母，從挫敗中找到徵結點，一邊修正一邊成長，直到最後的成功。

D：想要簡單快樂的童年。(太陽牌正位)

牌面上有一名男孩，左手拿著鈴鼓開心的跳舞。

D：想要簡單快樂的童年。(太陽牌正位)
D：想要簡單快樂的童年。(太陽牌正位)
分享

這張牌表示你很跟著自己的感覺走。像是做會讓自己開心的事，買喜歡的東西給自己，不喜歡勉強自己的事情，像是遇到不喜歡的工作就離職等等。小孟老師在此建議你，人生遇到的每件事，無論好壞都有其原因，我們要能從中學習，才能讓自己變得更好。

E：活在當下的壯年。(愚者牌正位)

牌面上有一名男子，交叉雙腿並彈奏手上的樂器。

E：活在當下的壯年。(愚者牌正位)
E：活在當下的壯年。(愚者牌正位)
分享

這張牌表示你很清楚自己的目標。你當下處於什麼樣的角色，你就會好好的扮演他，並做好此時該做的事情，當你遇到轉變的機會時，便會抓住它開始蛻變。小孟老師在此建議你，不要被他人的想法左右，影響了你本來的步調，如果機會來的比較慢，也要耐心等待它的到來。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

每日星座運勢／天秤萬事俱備待行動 財神爺送錢來

2019-08-02 00:00

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

唐綺陽星座運勢週報：金牛把握升官運 巨蟹有陰錯陽差的桃花

2019-07-29 07:30

殺破狼周運勢／巨蟹可爭取加薪 天秤職場十分混亂

2019-07-28 00:00

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

驕傲孔雀？自由飛鳥？生命靈數看你像哪種動物

2019-07-10 09:50

對感情沒信心？這4個星座容易有「前女友恐慌症」

2019-07-09 11:39

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

2019年第二波水逆來了請注意！重災星座排行&解法一次看

2019-07-08 08:40

小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

【圖片心測】比無限手套更威？開發你內建的霸氣人格

2019-07-03 09:06
看更多

熱門文章

秋冬旅遊補助不分平假日 每房補助1千元

2019-08-01 11:38

因應陸暫停自由行 「擴大秋冬旅遊獎勵計畫」一次看懂

2019-08-01 12:31

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

2019-08-01 17:09

月薪8萬仍找不到公車司機 行家揭露真相超血淚

2019-08-01 19:26

女主管好心收留北漂員工 一看「衛生習慣」：我該趕走她嗎？

2019-08-01 10:59

醫師救人倒下住院收到扣費通知 歎：為國鞠躬盡瘁的下場

2019-08-01 18:49

威力彩又摃了！連44期頭獎摃龜 下期頭獎上看16.5億

2019-08-01 22:00

是你嗎？最低消費20元中千萬大獎 中獎清冊看這邊

2019-08-01 17:00

農曆七月鬼門開必看！ 十大民俗禁忌你要知道

2019-08-01 14:31

千萬別「壁咚」！鬼月談情說愛 犯4禁忌小心被拆散

2019-08-01 10:50

恭喜！5-6月統一發票開出16張千萬大獎

2019-08-01 11:54

妻拒絕岳父母給的免費房讓夫困惑 網友勸：聽老婆的

2019-08-01 16:49

交通部推秋冬補助 林明溱批「憨政府亂花冤枉錢」

2019-08-01 15:19

小白單別丟！ 麥當勞第二波悠遊卡優惠 憑單享豬肉滿福堡買一送一

2019-08-01 11:31

桃園健身族快看！「7-11 X BEING fit運動複合店」來了

2019-08-01 14:38

可能是你中！威力彩連43摃 頭獎上看15.2億

2019-08-01 14:33

羽田機場啟用快速通關出境！台灣護照也適用

2019-08-01 13:10

機上賣免稅品回扣多？ 空服員曝心酸獎勵機制

2019-08-01 14:16

確定補貨！KAWS X UNIQLO最後聯名 粉絲歡呼：喪屍副本降臨

2019-08-01 12:10

秋冬國旅擴大補助9月上路 被批本末倒置

2019-08-02 00:34

育兒津貼申辦首日 竟有地方沒作業系統不能登錄...

2019-08-01 15:27

怎麼補助最划算？一次看懂「擴大秋冬旅遊獎勵」

2019-08-01 22:18

小心午後雷雨 全台12縣市大雨特報

2019-08-01 14:57

救觀光補助國旅 旅行業者：亂發納稅人的錢

2019-08-01 10:53

康是美有小熊維尼出沒 「就想和尼在一起」

2019-08-01 15:59

是你中獎嗎？威力彩頭獎號碼出爐 獎金上看15.2億元

2019-08-01 21:11

30歲後才懂⋯「一個人」愈過愈好的5個跡象 先從學習獨處開始

2019-08-01 23:23

熱低壓昨生成 彭啟明：一兩天內恐成颱

2019-08-02 07:57

蘇貞昌要求加碼暖冬補助 交通部兩周內交第二波方案

2019-08-01 13:34

安胎被酸「爽躺整天累什麼」 她吶喊：知道宮縮多絕望嗎

2019-08-01 14:20

加碼！秋冬旅遊補助第二波 擬鬆綁國旅卡限制

2019-08-01 14:28

威力彩第108061期開獎

2019-08-01 21:03

離老街才10分鐘！三峽首間「藏壽司」9月開幕 想吃不用跑桃園

2019-08-01 21:45

觀察站／補助救觀光 還是撒錢救選情？

2019-08-02 00:35

每日星座運勢／天秤萬事俱備待行動 財神爺送錢來

2019-08-02 00:00

RIMOWA最強對手要來了！義大利頂級鋁箱FPM九月落腳台灣

2019-08-01 10:49

自駕車行不行？淡海新市鎮將畫為實驗場域

2019-08-01 13:08

石二鍋10週年慶 唱「生日快樂歌」店家就幫你買單

2019-08-01 21:17

女神張鈞甯和維密天使同代言 IWC女表重現江湖

2019-08-01 17:24

天氣太熱室內中暑 把握關鍵一小時救命

2019-08-01 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top