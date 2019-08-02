小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 子曰：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」，是否能每人都如此呢？有些人做了爸媽，行為卻仍像個小孩；有些人年紀雖輕，處事卻能成熟穩重。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你的心智年齡程度？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Tarocco Studio(Revival Art Tarot)

A：固步自封的老年。(隱者牌正位)

牌面上有一個老人，雙手緊握看著十字架上的耶穌。

A：固步自封的老年。(隱者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你是個有控制慾的人。當你在做一件事的時候，你會有自己認為的步驟，只要按步就就班的進行，事情應該就能往好的方向發展，只可惜總會有例外的發生。小孟老師在此建議你，不要被自己想法侷限，打開心房與耳朵，聆聽他人的聲音，有助你做正確的判斷。

B：過於務實的中年。(皇帝牌正位)

牌面上有一個頭戴皇冠的男子，左手拿著十字架在想事情。

B：過於務實的中年。(皇帝牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你很重視財務的穩定，無論遇到多大的挑戰，你都會持續努力經濟來源。雖然別人看見的是你的堅韌，但你仍要小心顧此失彼。小孟老師在此建議你，生活最重要的是平衡，健康、家庭、情感、休息缺一不可，懂得做適當的調度，才不會失去更重要的東西。

C：易往壞處想的青少年。(死神牌正位)

牌面上有一名男子，雙手合十看著眼前的天使。

C：易往壞處想的青少年。(死神牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你很容易自己嚇自己。當你遇到挫折時，容易開始自我懷疑，甚至出現退縮的念頭。你很在意他人的看法，倘若旁人讓你有負面的感受，你會更想逃離這一切。小孟老師在此建議你，失敗為成功之母，從挫敗中找到徵結點，一邊修正一邊成長，直到最後的成功。

D：想要簡單快樂的童年。(太陽牌正位)

牌面上有一名男孩，左手拿著鈴鼓開心的跳舞。

D：想要簡單快樂的童年。(太陽牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你很跟著自己的感覺走。像是做會讓自己開心的事，買喜歡的東西給自己，不喜歡勉強自己的事情，像是遇到不喜歡的工作就離職等等。小孟老師在此建議你，人生遇到的每件事，無論好壞都有其原因，我們要能從中學習，才能讓自己變得更好。

E：活在當下的壯年。(愚者牌正位)

牌面上有一名男子，交叉雙腿並彈奏手上的樂器。

E：活在當下的壯年。(愚者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你很清楚自己的目標。你當下處於什麼樣的角色，你就會好好的扮演他，並做好此時該做的事情，當你遇到轉變的機會時，便會抓住它開始蛻變。小孟老師在此建議你，不要被他人的想法左右，影響了你本來的步調，如果機會來的比較慢，也要耐心等待它的到來。