年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

似乎只要年齡一過了25歲的門檻，大家就會開始擔心變老這件事。或許我們不能控制時間的流逝跟歲月更迭，但我們可以調整心態面對年齡的增長。如何讓變老成為一種魅力而不是負擔？十二星座的熟女魅力養成班，現在開課！

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

牡羊座：穩重是成熟的表現

總是很活潑的牡羊，雖然積極外放的舉止讓你看起來很年輕，不過要小心隨興的態度在邁入熟女階段後，可能會看起來顯得很輕浮。可以保持直率的赤子之心，不過穩重一點才會讓人覺得可靠。

金牛座：勿忘本心

在社會上打滾多年，很容易就在權力跟金錢等欲望之中迷失自己。時時刻刻提醒自己勿忘初衷，不要忘了自己當初的信念，才能不被世俗的染缸污染，保持自清的自己。

雙子座：裝嫩不會加分

古靈精怪的雙子一開始也會很難面對變成熟女，認為自己是小女孩的她們，老是想靠裝年輕的方式讓自己凍齡，不過看在他人眼裡可能會有點好笑啊！接受現階段的自己並學習擁抱當下，雙子女人會散發出讓人心動的慧黠魅力。

巨蟹座：對自己好一點

都已經不是小女孩了，邁入熟女階段的你更應該要懂得如何取悅自己。就算只是化個漂亮的妝、穿上新洋裝，但是讓自己變美的快樂可以為你的自信加分。

獅子座：王者也要懂得以退為進

年輕的時候人人都捧著你，把你當女王，不友善的人你棄若敝屣、忠言逆耳你聽不進去，於是多年之後猛然驚覺你已身在高塔，把所有人逼走只剩自己。示弱並不會讓你看起來沒用，有句話叫「吃虧就是佔便宜」，你可以輸了一時卻贏得人心，退一步的哲學是獅子女一輩子該學的課題。

處女座：接受不完美

欣賞缺陷美則是處女必須學會的一關。事事要求完美的你，只看到別人的不OK，卻對自己的缺陷視而不見，於是你週遭的人越來越累、你也變得更挑剔。包容那些小事吧！你會發現自己更海闊天空，不再為小事煩擾。

整形上癮之後就是一條不歸路啊！一味地追求美只會讓你眼中的美扭曲，回歸到樸實自然才能欣賞最簡單的美麗。

天蠍座：不要過於壓抑

擅長低調冷靜的天蠍，就算你曾經很活潑外放，這些年的歷練也讓你漸漸將外向的那一面收起，展現天蠍最擅長的內斂，在別人面前神隱真正的自己。不過要是太敷衍或冷淡，別人都感受得到喔！偶爾不要壓抑說出真心話，可以拉近跟別人的距離。

射手座：充實內在不嫌晚

總是急驚風的射手，年輕時把心力都花在玩樂，要你坐下來讀本書、聽聽音樂，你還真的是沒有耐性。不過熟女沒有點內涵，很容易就被別人看成是草包取笑的喔！不想被當成無腦女性，趕快開始幫內在補習吧！

摩羯座：不要太逞強

摩羯女一直都給人很堅強，甚至是逞強的印象。什麼都做得來不代表你是最棒，需要人家幫忙也不表示你很沒用，所以把自己的女強人面具摘下，偶爾放心依賴別人吧，你會發現被照顧的感覺很好喔！

水瓶座：做你喜歡的事

八面玲瓏的水瓶擁有許多才能，不過要把自己放在對的位置才能發光發熱！做你有興趣且喜歡的事，年屆熟女的你也更了解怎麼樣把事情做好，唯有這樣你才有辦法持續做一輩子，並且找到自己的價值，變得更有魅力。

雙魚座：把浪漫轉化成優雅

吃食浪漫跟幻想而活的雙魚，若是可以把不切實際的浪漫內化成自己的一部分，體現出優雅的一面，會是讓人相當驚艷且嚮往的女子！畢竟熟女也不好老是活在童話世界，是時候自己打造一個了！

無論是哪個階段的女性，只要可以好好享受當下，學會愛自己、有自信，就能夠一直保有魅力，繼續美麗、散發光彩下去！

【延伸閱讀】

●紫微論35歲後，該注意哪些事？

●幸福不晚！鑒定未來結婚對象





